برخی چیزها ذاتا به کیس کامپیوتر شما تعلق دارند. سیم‌ها، چیپ‌ها و قطعات مختلف، خلاصه چیزهایی که ما آن‌ها را سخت‌افزار به حساب می‌آوریم و برای به راه افتادن کامپیوتر به آن‌ها نیاز داریم. اما یک چیز که به ظاهر به دیوایس الکترونیکی ما تعلق ندارد، اما به شکلی مداوم از داخل آن‌ها سر در می‌آورد، سوسک است.

شاید اولین بار باشد که چنین چیزی را می‌شنوید، اما افرادی که دائما با دستگاه‌های الکترونیکی سر و کله می‌زنند می‌توانند ساعت‌ها درباره معضل حضور سوسک‌ها در کامپیوترها صحبت کنند. اتفاقی که نه فقط قوانین سخت‌افزار، بلکه ظاهرا قوانین طبیعت را هم نقض می‌کند. اما دلیل این اتفاق چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود که سوسک‌های خانگی چنین علاقه وافری به دستگاه‌های الکترونیکی ما داشته باشند؟ چندین متخصص به این پرسش پاسخ می‌دهند.

والت اوکهم

مدیر شرکت تعمیرات کامپیوتر York

سوسک‌ها واقعا از حرارت دیوایس‌های الکترونیکی خوش‌شان می‌آید. آن‌ها راهشان را به درون تلویزیون‌ها، کامپیوترها و تقریبا هرچیزی که بدن کوچک‌شان در آن جا شود باز می‌کنند. من این اتفاق را بارها و بارها دیده‌ام. من کامپیوترهایی را دیده‌ام که با انبوهی از سوسک به مرکز تعمیرات ما آمده‌اند، آنقدر زیاد که مجبور بودیم فورا آن‌ها را بیرون آوریم، درون کیسه زباله قرار دهیم و مثل یک خطر زیست‌محیطی با آن‌ها برخورد کنیم. معمولا خیلی سریع متوجه می‌شوید که آیا میزان حضور حشرات به تعمیرناپذیری دستگاه منجر شده یا خیر. چندین بار پیش آمده که قطعات یک دستگاه را باز کرده‌ام و سوسک‌هایی که ترسیده بودند به شکلی دیوانه‌وار از کامپیوتر بیرون ریخته‌اند. افتضاح است. یک بار سوسک‌ها را در حال بیرون ریختن از یک تلویزیون دیدم. خودشان را در تمام سوراخ‌ها و منافذ دستگاه جا کرده بودند. در عمده موارد چنین اتفاقی صرفا تحوع‌آور است، اما گاهی می‌تواند آنقدر جدی شود که کاملا سخت‌افزار از بین می‌رود. شرایطی را دیده‌ام که درون قطعات کامپیوتر پر از پسماندهای حشرات می‌شود و در نهایت از بین می‌روند. گذشته از سوسک‌ها، عنکبوت‌ها و کپه‌های گرد و خاک را نیز به وفور مشاهده می‌کنید. گاهی هم شاید شاهد حضور یک موش در دستگاه باشید، هرچند که به ندرت اتفاق می‌افتد. کیس کامپیوتر برای موش‌ها زیادی پر سر و صداست.

جو سیلورمن

مدیرعامل خدمات کامپیوتری New York Computer Help

ما برای پیش از بیست سال در این کار بوده‌ایم و در این دوران، سوسک‌های مرده، سوسک‌های نیمه‌زنده و سوسک‌هایی که به زحمت روی بدن می‌خزند را دیده‌ایم. ما شرایطی را دیده‌ایم که خیلی ساده باید کامپیوتر را درون کیسه زباله قرار داده و دور بریزید. بسیاری‌ها از تکنولوژی‌ها با حضور سوسک‌ها حسابی دچار مشکل می‌شوند. می‌پرسید چطور از این دستگاه‌ها سر در می‌آورند؟ از گفتنش متنفرم، اما موضوع به زندگی ناسالم و کثیف ارتباط دارد. فقط با نگاه کردن به کامپیوتر یک نفر، می‌توانید چیزهایی زیادی را راجع به وضعیت خانه یا آپارتمان او تشخیص دهید. اساسا وقتی کامپیوتر یک نفر را دیده باشید، به خوبی می‌دانید که از خانه‌اش چطور نگهداری می‌کند. وقتی موضوع صحبت، چیزهایی باشد که به جذب سوسک‌ها به سمت کامپیوترها منجر می‌شوند، دو عامل وجود دارد. اول حرارت را داریم که واقعا عاشقش هستند، خصوصا در فصل زمستان. بعد هم خرده‌های غذا. یک کاربر عادی کامپیوتر ممکن است صبحانه یا ناهار خود را روی میز کامپیوتر و کنار کیبورد بخورد. و حالا که کرونا ویروس از راه رسیده، احتمال این اتفاق بیشتر هم شده. با این وجود، حضور سوسک‌ها در دستگاه‌های الکترونیکی به ندرت اتفاق می‌افتد. وقتی آن‌ها را درون کیس کامپیوتر مشاهده کردید، دیگر وقتش رسیده که از یک نفر کمک بگیرید. ما شاهد حشرات دیگر هم بوده‌ایم. مثلا مگس‌ها. در بدترین حالت ممکن، شاهد پسماندها و ادرار حیوانات هم بوده‌ایم. وقتی اپل چنین دستگاه‌هایی می‌بیند، آن را خطر زیستی اعلام کرده و از تعمیرشان سر باز می‌زند. بنابراین بسیاری از آن مشتریان به سراغ ما می‌آیند.اگر اوضاع خیلی خراب باشد، ما هم قبول نمی‌کنیم. اما اگر هنوز وضعیت وخیم نشده باشد بله، تعمیرات را قبول می‌کنیم. وقتی مردم با چنین مشکلاتی به سراغ‌مان می‌آیند، به آن‌ها می‌گویم که حواس‌شان به محفظه‌های هوا و فن‌های لپتاپ باشد. حواستان به محیط اطراف باشد. تمیز نگهش دارید. اگر روی میز کار می‌کنید، سر تا پایش را تمیز کنید و مطمئن شوید جایی برای تخم‌ریزی حشرات نیست. سوسک‌ها به آسانی قادر به عبور از محفظه‌ها و فن‌ها هستند. و باید خرده‌های غذا را از کیبورد دور نگه دارید چون نه‌تنها سوسک‌ها، بلکه کرم‌ها و سایر حشرات را هم به خود جذب می‌کنند.

برایان گیل

مدیرعامل Gillware Data Recovery

از زمانی که قطعات الکترونیکی به وجود آمده‌اند، ارتباط میان حشرات و این قطعات نیز به چشم خورده است. عبارت باگ (مثلا نرم‌افزاری که باگ دارد) به دهه ۱۹۴۰ میلادی و زمانی بازمی‌گردد که یک پروانه در یکی از نخستین کامپیوترهای جهان سوخت. حشره بخت‌برگشته و لاگ این اتفاق را احتمالا بتوان در در موزه‌های اسمیتسونین یا همچین جایی پیدا کرد.

سوسک‌ها عاشق پنهان شدن در نقاط گرم و تاریک هستند. بنابراین چه جایی بهتر از یک پلی‌استیشن گرم و نرم یا یک کامپیوتر دسکتاپ یا یک هارد درایو اکسترنال؟ در اکثر مواقع مردم متوجه حضور آن‌ها در این دستگاه‌ها نمی‌شوند. تا اینکه دستگاه دیگر به کار نمی‌افتد. وقتی یک متخصص فنی آن‌ها را باز می‌کنند، تازه می‌بینید که سوسک‌ها و پسماندهایشان چطور به نابودی مدار منجر شده‌اند. یا اینکه خودتان دستگاه را باز می‌کنید و با مشاهده یک سوسک زنده، دستگاه مورد بحث را زمین انداخته و با وحشت جیغ می‌کشید، حداقل این اتفاق برای من می‌افتد.

اگر می‌خواهید بدانید که چطور باید از شر سوسک‌ها خلاص شوید، من آدم اشتباهی هستم. شاید بهتر باشد که با آتش بکشیدشان. مردم هارد درایوهایشان را برای ما می‌فرستند تا اطلاعات‌شان را ریکاوری کنیم. بنابراین ما در ریکاوری اطلاعات کارمان درست است، اما متخصص بیرون آوردن سوسک‌ها نیستیم. تنها اتفاق دیگری که به همین اندازه اذیت‌مان می‌کنم، مربوط به زمانی است که گربه‌ها روی وسایل الکترونیکی ادرار می‌کنند. حواس‌تان به گربه‌هایتان باشد. گاهی به ما زنگ می‌زنند و می‌گوید روی لپتاپ مایع ریخته. آب، ماءالشعیر، شراب، این‌ها هیچ مشکلی ندارند. اما هیچ‌چیز بدتر از زمانی نیست که دستگاه را باز می‌کنید و بوی ادرار خشک شده گربه در اتاق می‌پیچد.

آرتور زیلبرمن

مالک شرکت LaptopMD

با حضور ۲۰ ساله در این حوزه، ما با هرجور تعمیرات عجیبی که فکرش را بکنید مواجه شده‌ایم: از وجود انبوهی از حشرات درون دیوایس‌ها گرفته تا سوراخ گلوله در لپتاپ. یکی از دشوارترین و بدترین مواردی که با آن‌ها برخورد داریم، دیوایس‌هایی پر از سوسک‌های زنده و مرده هستند. دلیل حضور این حشرات درون کامپیوترها و لپتاپ‌ها اینست که بخش داخلی آن‌ها بسیار گرم و تاریک است. فضای بسته درون کیس باعث می‌شود سوسک‌ها احساس امنیت کنند و حسابی به عادات طبیعی آن‌ها شباهت دارد. علاوه بر این، هم پردازنده و هم مادربرد حرارت زیادی تولید می‌کنند و در محلی بسیار نزدیک به هارد درایو قرار می‌گیرند. سوسک‌ها نمی‌توانند به درون درایو فیزیکی بروند، اما معمولا در کنار آن پرسه می‌زنند. یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از ورود سوسک‌ها و حشرات به داخل کامپیوتر اینست که مطمئن شوید منزل عاری از حشرات موذی است. ضمنا اگر امکان‌پذیر بود، کیس کامپیوتر را ماهی یک بار باز کرده و ببینید آیا خبری از یک موجود زنده درون آن هست یا خیر. آخرین و مهم‌ترین دلیل وقوع این اتفاق، رها کردن غذا پیرامون دیوایس‌ها است. این موضوع به جذب هرجور حشره‌ای که فکرش را کنید منجر می‌شود و آن‌ها را ترغیب به خزیدن درون دستگاه می‌کند. تکه‌های کوچک غذا معمولا درون سوراخ‌های ماشین شما می‌افتند و به این ترتیب، حشرات دلیلی برای اکتشاف هرچه بیشتر دارند. هرچه سریع‌تر حضور آن‌ها را در دستگاه شناسایی کنید، سریع‌تر از تخم‌ریزی و تولید مثل آن‌ها جلوگیری خواهید کرد. به جای اینکه خودتان این کارها را انجام دهید نیز، بهتر است از یک متخصص کمک بگیرید. اگر تنها یک یا دو سوسک از چشمتان دور بمانند، می‌توانند تخم‌ریزی کرده و دوباره به خانه اول برتان گردانند. در مجموع، از دستگاه‌هایتان محافظت کنید، هوشیار باشید و فضای اطراف را تمیز نگه دارید.

اگر اطلاعات شخصی تمام افراد جهان لو برود چه می‌شود؟

منبع:‌ Gizmodo

The post چرا سوسک‌ها و حشرات سر از کنسول‌‌های بازی و کیس کامپیوتر درمی‌آورند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala