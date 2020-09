برگزاری نمایشگاه MWC 2021 به تیر ۱۴۰۰ موکول شد

تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند معمولا هر ساله برای معرفی جدیدترین محصولات خود اواخر ماه مارس به کنگره جهانی موبایل یا همان MWC می‌روند اما در سال ۲۰۲۱ این نمایشگاه با حدود ۴ ماه تاخیر برگزار می‌شود. سازمان GSMA ساعاتی قبل اعلام کرد که نمایشگاه MWC 2021 در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ (۷ تیر ۱۴۰۰) کار خود را آغاز می‌کند.

سازمان GSMA که ماه‌ها قبل نمایشگاه MWC 2020 را لغو کرد، در رابطه با این تاخیر در تاریخ برگزاری نمایشگاه MWC 2021 اعلام کرده که با توجه به وضعیت فعلی بحران کرونا، به احتمال زیاد برگزاری رویداد موردنظر در همان تاریخ همیشگی امکان‌پذیر نیست. همچنین اعلام شده که در کنار بخش فیزیکی نمایشگاه، بخشی از آن به‌صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، نمایشگاه اصلی MWC در بارسلون برگزار می‌شود ولی در این میان باید به نمایشگاه MWC شانگهای هم اشاره کنیم که برگزاری آن به تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵ اسفند ۱۳۹۹) موکول شده است.

این تاخیر در برگزاری نمایشگاه موردنظر احتمالا معرفی برخی از گوشی‌ها را هم به تاخیر می‌اندازد. شرکت‌هایی مانند ال‌جی، سونی و HMD (نوکیا) معمولا گوشی‌های جدید خود را در نمایشگاه MWC معرفی می‌کنند و حالا باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند تا تیر ۱۴۰۰ برای معرفی گوشی‌های موردنظر صبر کنند یا اینکه زودتر از این تاریخ از گوشی‌های جدید خود رونمایی خواهند کرد.

روی هم رفته، به احتمال زیاد شرکت‌های زیادی تا آن زمان برای معرفی گوشی‌های جدید صبر نخواهند کرد. از جمله شرکت‌هایی که معمولا هفته‌ها قبل یا بعد از نمایشگاه MWC دست به معرفی گوشی‌ها می‌زنند، می‌توانیم به سامسونگ و هواوی اشاره کنیم. اما در نهایت اگر تا آن زمان بحران کرونا فروکش نکند، برگزاری این نمایشگاه احتمالا با تاخیر مواجه می‌شود یا حتی شاید لغو شود.

