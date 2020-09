اندروید اکنون به مترادفی برای موبایل‌های هوشمند تبدیل شده است. این محبوب‌ترین سیستم عامل موبایل جهان است که اکنون روی بیش از ۲.۵ میلیارد دستگاه فعال در جهان نصب شده. با این همه، بسیاری از افراد نمی‌دانند که این سیستم عامل اصلا قرار نبود قوت‌بخش موبایل‌های هوشمند باشد.

در جریان یک رویداد اقتصادی در توکیو طی سال ۲۰۱۳، اندی روبین -هم‌موسس اندروید- اعلام کرد که اندروید در ابتدا برای دوربین‌های دیجیتال ساخته می‌شد. برنامه، ساخت پلتفرمی برای دوربین‌ها بود که شامل یک فضای ابری برای ذخیره‌سازی تصاویر و ویدیوها نیز باشد. به این ترتیب، کاربران دیگر صرفا متکی بر حافظه داخلی دوربین نبودند و می‌توانستند خیلی آسان، روی چندین دیوایس مختلف به تصاویر خود دسترسی داشته باشند. روبین در جریان سخنرانی خود در پایتخت ژاپن، اسلایدهایی را به نمایش درآورد که از آن‌ها برای معرفی ایده‌اش به سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۰۴ استفاده کرده بود. مشخصا هیچکس توجه چندانی به این ایده نشان نداد و روبین نتوانست هیچ قراردادی امضا کند.

۵ ماه بعد از جلسه با سرمایه‌گذاران، اندی روبین و دیگر اعضای تیم اندروید تصمیم گرفتند که استراتژی خود را تغییر دهند. آن‌ها متوجه شدند که بازار دوربین‌های دیجیتال به اندازه کافی بزرگ نیست و در عوض متوجه فرصتی تازه در حوزه موبایل‌های هوشمند شدند. بعد از اعمال تغییرات لازم، اندرویدی که ما می‌شناسیم چشم به جهان گشود.

تیم اندروید نمی‌خواست مثل رقبایش در آن زمان، هزینه‌ای بابت نرم‌افزار دریافت کند. آن‌ها به این باور رسیده بودند که صنعت موبایل حساسیت زیادی به قیمت‌گذاری‌ها نشان می‌دهد. آن‌ها می‌خواستند اندروید رایگان باشد و نقش پلتفرمی را برای فروختن سرویس‌ها و محصولات دیگر (مثلا اپلیکیشن‌ها، بازی‌ها و غیره) ایفا کند. قرار بود همه‌چیز راجع به رشد سریع باشد. با عرضه رایگان نرم‌افزار، شانس بیشتری برای عقد قرارداد با تولیدکنندگان موبایل‌های هوشمند وجود داشت.

اما برای تبدیل کردن این نقشه به واقعیت، آن‌ها نیازمند یک شریک بزرگ با جیب‌هایی پر از پول بودند. اینجا بود که گوگل وارد میدان شد. غول حوزه تکنولوژی، اندروید را در ماه جولای ۲۰۰۵ خرید و اندی روبین را نیز به عنوان نایب رییس ارشد واحد موبایل و محتویات دیجیتال، به استخدام خود درآورد. هدف گوگل این بود که در عرض ۵ سال، سهمی ۹ درصدی از بازار آمریکای شمالی و اروپا داشته باشد.

اما نتیجه کار به مراتب بهتر از انتظارات بود و اندروید تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی، سهمی ۲۴ درصدی از بازار آمریکای شمالی داشت – و این تنها آغاز کار بود. امروز اندروید به بیشتر از ۸۰ درصد از تمام اسمارت‌فون‌های موجود در جهان قوت می‌رساند.

قدرت تنها یک تصمیم

اتخاذ این تصمیم که باید به جای دوربین‌های دیجیتال، روی موبایل‌های هوشمند تمرکز کرد، مشخصا بهترین کار ممکن بوده است. فقط کافیست به اعداد و ارقام نگاه کنید: بنابر آمار موسسه Statista، فروش موبایل‌های هوشمند از حدود ۱۲۲ میلیون واحد در سال ۲۰۰۷، به ۱.۵ میلیارد واحد در سال ۲۰۱۹ میلادی رسیده است. از سوی دیگر، فروش دوربین‌های دیجیتال از ۱۰۰ میلیون واحد در سال ۲۰۰۷ به تنها ۱۵ میلیون واحد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. صنعت دوربین‌های دیجیتال در سال ۲۰۱۰ به پیک موفقیت خود رسید و حدودا فروشی ۱۲۱ میلیون واحدی را تجربه کرد.

این احتمال وجود داشت که گوگل هیچوقت وارد بازار سیستم عامل‌های موبایل نشود و مایکروسافت هم با پلتفرم ویندوز موبایل به موفقیت بیشتری دست پیدا کند. حتی اصلا ممکن بود سیمبین به سیستم عامل بازتری تبدیل شود و شاید نوکیا هم هنوز پادشاه بازار اسمارت‌فون‌ها تلقی می‌شد. فکر کردن به این چیزها واقعا جذاب است، هرچند که همگی چیزی بیشتر از گمانه‌زنی نیستند. آنچه می‌توانیم با قطعیت بگوییم اینست که بدون تغییر مسیر خالقان اندروید به سمت اسمارت‌فون‌ها، این بازار اکنون شکل و شمایلی بسیار متفاوت داشت.

این داستان به خوبی نشان می‌دهد که تنها یک تصمیم چطور به نابودی یا موفقیت کسب‌وکار منجر می‌شود. همانطور که استفن آر. کووی در کتاب پرفروش خود به نام «۷ عادت افراد شدیدا کارآمد» نوشته: «اگر نردبان به دیوار درست تکیه داده نشده باشد، هر قدمی که برمی‌دارید شما را سریع‌تر به نقطه اشتباه خواهد رساند».

خوشبختانه برای روبین، نردبان او به دیوار درست تکیه داده شده بود… حداقل در نهایت این اتفاق افتاد. تصمیم او در راستای تمرکز بر یک سیستم عامل موبایل به جای پلتفرم برای دوربین‌ها، او را به یک میلیونر تبدیل کرد و آغازگر مسیر اندرویدی بود که همه ما می‌شناسیم و دوستش داریم. برای یادآوری نیز باید افزود که گوگل در ازای خرید اندروید، تنها ۵۰ میلیون دلار پرداخت که گرچه رقمی کلان است، اما با درنظرگیری میزان موفقیت اندروید، عملا دزدی در روز روشن بوده است.

منبع: Android Authority

