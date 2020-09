ال جی امروز دو گوشی میان‌رده‌ی ال جی K62 و K52 را به جمع گوشی‌های خود اضافه کرد تا در سال ۲۰۲۰، در بخش محصولات اقتصادی، با قدرت ظاهر شود.

ال جی اگرچه در طول چند سال اخیر وضعیت خوبی در بازار گوشی‌های هوشمند نداشت اما در سال جاری شاهد عرضه‌ی محصولات متعددی از این شرکت بودیم که بخش عمده‌ی آن‌ها را میان‌رده‌ها تشکیل می‌دهند. دو میان‌رده‌ی جدیدی هم که به‌تازگی به جمع محصولات شرکت کره‌ای اضافه شدند، ال جی K62 و K52 نام دارند که مشترکا از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، نمایشگر ۶.۶ اینچی و دوربین چهارگانه بهره می‌برند.

این دو گوشی در کنار ال جی K42 که چند روز پیش معرفی شد، از ماه اکتبر وارد بازار اروپا می‌شوند و سپس در بازارهای اصلی آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه در دسترس قرار می‌گیرند. اما مشخصات این محصولات به شرح زیر است.

ال جی K62

ال جی K62 که در بین این سه گوشی، بهترین است، به نمایشگر بزرگ ۶.۶ اینچی با پنلی از جنس LCD و وضوح +FHD مجهز شده. روی پنل پشتی این محصول شاهد حضور یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی هستیم که کاربر از طریق برنامه‌ی دوربین می‌تواند با آن در یوتیوب ویدیو استریم کند.

همچنین یک دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی نیز در کنار دوربین اصلی حضور دارد که با میدان دید ۱۱۵ درجه‌ای، تصاویر نسبتا عریضی ثبت می‌کند. دو دوربین دیگر ۲ مگاپیکسلی بوده و برای عکاسی ماکرو و سنجش عمق میدان بکار می‌روند. همچنین این گوشی از قابلیت AI CAM نیز بهره می‌برد که مبتنی بر هوش مصنوعی بوده و بهترین تنظیمات دوربین را برای صحنه‌های مختلف به کاربر پیشنهاد می‌کند. دوربین سلفی این گوشی نیز سنسوری به بزرگی ۲۸ مگاپیکسل دارد و درون حفره‌ای در وسط نمایشگر تعبیه شده.

قلب تپنده‌ی این محصول را پردازنده‌ی مدیاتک هلیو P35 با فرکانس هسته‌ی ۲.۳ و ۱.۸ گیگاهرتز (۴ + ۴) تشکیل می‌دهد که در کنار آن شاهد حضور ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هستیم. کاربران همچنین می‌توانند این میزان حافظه‌ی داخلی را از طریق کارت حافظه‌ی جانبی افزایش دهند.

روی فریم دستگاه شاهد کلید‌های تنظیم صدا، کلید پاور که با حسگر اثر انگشت نیز ادغام شده و همچنین کلیدی اختصاصی برای دستیار صوتی گوگل هستیم که این روزها در گوشی‌های نوکیا نیز دیده می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه دیگر در رابطه با گوشی‌های جدید ال جی این است که این محصولات توانستند از پس ۸ بخش مختلف از تست‌های سنگین نظامی برآمده و گواهی MIL-STD-810G را دریافت کنند. در واقع یعنی علی‌رغم اینکه این گوشی‌ها میان‌رده هستند اما از لحاظ مقاومت در برابر شوک ناشی از اختلاف دما، لرزش و رطوبت می‌توانند مقاومت خوبی از خود نشان دهند. البته این گوشی‌ها در برابر ضربه تست نشده‌اند و ضد آب هم نیستند.

ال جی K62 از اندروید ۱۰، رابط کاربری ال جی UX و یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به عنوان منبع تغذیه‌ی خود بهره می‌برد که کاربر می‌تواند آن را از طریق درگاه USB-C شارژ کند.

LG Q31 معرفی شد؛ گوشی ۱۸۰ دلاری با استاندارد نظامی

ال جی K52

ال جی K52 از بسیاری جهات مشابه K62 است و تفاوت‌های اندکی با آن دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به بهره‌مندی از دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی اشاره کرد. همچنین ظرفیت حافظه‌‌ی داخلی در این گوشی به ۶۴ گیگابایت می‌رسد که نصف حافظه‌ی داخلی K62 است. البته کاربران همچنان می‌توانند آن را از طریق درگاه کارت حافظه افزایش دهند. همچنین نمایشگر این گوشی نیز از وضوح تصویر +HD بهره می‌برد. به جز این موارد، تمام قابلیت‌های دیگر بین دو گوشی با یکدیگر برابر است؛ حتی شکل ظاهری آن‌ها.

هر دو گوشی ال جی K62 و K52 با بدنه‌ای مات و در رنگ‌های سفید و آبی در دسترس قرار می‌گیرند. البته مدل K52 در رنگ قرمز نیز به فروش می‌رسد.

ال جی K42

ال جی K42 به‌تازگی و به همراه ال جی K71 معرفی شد که در مطلبی جداگانه به بررسی قابلیت‌های آن پرداختیم. اما به صورت خلاصه باید بگوییم ال جی آن را به نمایشگری ۶.۶ اینچی با وضوح +HD، پردازنده‌ی مدیاتک هلیو P22، حافظه‌ی رم ۳ گیگابایتی، دوربین‌ اصلی ۱۳ و سلفی ۸ مگاپیکسلی مجهز کرده. به نوعی باید گفت ال جی با این محصول، بخش پایین‌رده‌ی بازار را هدف قرار داده است.

هنوز در رابطه با قیمت این گوشی‌ها اطلاعاتی نداریم اما انتظار می‌رود به زودی از این بابت مطلع شویم چرا که ماه اکتبر، تاریخ عرضه‌ی آن‌ها به بازار است.

قیمت ال جی وینگ ۵G احتمالا کمتر از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود

منبع: GSMArena

