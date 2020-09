هفته گذشته خبر عرضه سری جدید گوشی‌های سامسونگ موسوم به گلکسی F منتشر شد و حالا یکی از مهم‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی هند به نام Flipkart اعلام کرده که گلکسی F41 در تاریخ ۸ اکتبر (۱۷ مهر) ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران رسما معرفی می‌شود.

در این پوستر علاوه بر افشای طراحی این گوشی، برخی مشخصات آن هم تأیید شده است. این گوشی که اولین عضو سری گلکسی F به حساب می‌آید، از نمایشگر سوپر امولد به همراه باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. همچنین در این پوستر می‌توانیم حسگر اثر انگشت فیزیکی در پنل پشتی و دوربین سه‌گانه آن را هم مشاهده کنیم.

طبق اطلاعات فاش شده، گویا این گوشی دارای نمایشگر ۶٫۴ اینچی با رزولوشن FHD+ است. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به تراشه اگزینوس ۹۶۱۱، ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. برخی منابع اعلام کرده‌اند که این گوشی نسخه ری‌برند شده‌ی گلکسی M31 است و تنها تفاوت این گوشی با مدل اصلی به بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه به جای چهارگانه برمی‌گردد.

به نظر می‌رسد برای ثبت عکس‌های سلفی، کاربران گلکسی F41 می‌توانند از دوربین ۳۲ مگاپیکسلی استفاده کنند و در پنل پشتی سه دوربین ۶۴، ۸ و ۵ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین‌های اصلی انجام وظیفه می‌کنند. این گوشی در ابتدا فقط برای بازار هند عرضه می‌شود و معلوم نیست که آیا راهی بازارهای جهانی خواهد شد یا نه.

منبع: Sam Mobile

The post سامسونگ در تاریخ ۱۷ مهر از گلکسی F41 رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala