بزرگترین شرکت مخابراتی هند به نام Jio قصد دارد در آینده‌ی نزدیک از گوشی اندرویدی بسیار ارزان‌قیمتی رونمایی کند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری گوگل در این شرکت به‌زودی به شکل یک گوشی ۵۴ دلاری به ثمر می‌رسد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که این شرکت هندی طی ۲ سال گذشته به طور مخفیانه مشغول بررسی نمونه‌های اولیه این گوشی بوده است.

انتظار می‌رود شرکت Jio این گوشی را همراه با طرح‌های ارزان‌قیمت مربوط به اینترنت و مکالمه به دست کاربران می‌رساند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت از تامین‌کنندگان قطعات خواسته میزان تولید را افزایش دهند تا در ۲ سال آینده تولید ۲۰۰ میلیون گوشی امکان‌پذیر شود.

این شرکت اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۳ قصد دارد تعداد کاربران خود را به بیش از نیم میلیارد نفر برساند. این در حالی است که کمتر از ۵۰ درصد جمعیت هند به موبایل دسترسی دارند و با عرضه چنین گوشی ارزان قیمتی امیدوار است که بتواند این آمار را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

وقتی گوگل در ماه ژوئیه ۷.۷ درصد از سهام بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی هند را تصاحب کرد، در یک بیانیه‌ی مشترک اعلام کردند که آن‌ها می‌خواهند سیستم‌عامل با ارزش مبتنی بر اندروید توسعه دهند. محتوای این بیانیه ما را به یاد اندروید گو می‌اندازد ولی این احتمال وجود دارد که آن‌ها مشغول توسعه‌ی سیستم‌عامل کاملا جدید و مختص بازار هند هستند.

در حال حاضر هنوز معلوم نیست که این گوشی ۵۴ دلاری چه زمانی روانه‌ی بازار می‌شود. در گزارش بلومبرگ آمده که به احتمال زیاد در فصل جشن‌های هند که از ماه نوامبر آغاز می‌شوند، این گوشی به دست کاربران نمی‌رسد. البته با توجه به قیمت بسیار پایین این گوشی، احتمالا هر زمانی راهی بازار شود می‌تواند توجه میلیون‌ها کاربر را جلب کند.

همچنین مشخص نیست که آیا شرکت Jio برای عرضه یک گوشی اندرویدی ارزان‌قیمت برنامه‌ریزی کرده یا اینکه قرار است تعدادی گوشی با قیمت‌های بسیار مناسب راهی بازار کند. همچنین شراکت Jio با گوگل هم تحت بررسی نهادهای نظارتی هند قرار دارد. البته به دلیل اینکه رییس هیئت مدیره این شرکت ارتباط بسیار خوبی با دولت هند دارد، به‌زودی تاییدیه دولت هند را دریافت خواهد کرد.

