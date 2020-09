با توجه به تمام خبرهایی که پیش‌تر منتشر شده بود، انتظار داشتیم پرچم‌دارهای سال آینده‌ی سامسونگ با پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ راهی بازار شوند. اما بنچمارک گلکسی اس ۲۱ پلاس که به‌تازگی نیز منتشر شده، از وجود پردازنده‌ای جدید با نام اگزینوس ۲۱۰۰ خبر می‌دهد.

گزارشاتی که تاکنون پیرامون پرچم‌دارهای سال آینده‌ی سامسونگ منتشر شده روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که این محصولات از پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ بهره می‌برند. همچنین شنیده بودیم این پردازنده بالاخره توانست سنت شکنی کند و رقیب قدرتمند خود یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ را که اتفاقا با فناوری ۵ نانومتری سامسونگ نیز تولید می‌شود، پشت سر بگذارد. این گفته‌ها بر اساس نتیجه‌ی بنچمارک گیک‌بنچ دو مدل از گلکسی اس ۲۱ پلاس بود که یکی از کاربران ردیت آن را با کاربران به اشتراک گذاشت.

اما با توجه به آنچه که روز گذشته منتشر شد، اتفاق کاملا عجیبی را شاهد هستیم. در آخرین بنچمارکی که از محصولی با شماره مدل SM-G996B (شماره مدل مربوط به گلکسی اس ۲۱ پلاس است) منتشر شده، نه تنها امتیاز کمتری را به نسبت آنچه که گفته می‌شد شاهد هستیم، بلکه پردازنده‌ی بکار رفته در آن نیز نام جدیدی دارد؛ اگزینوس ۲۱۰۰ که به نظر می‌رسد یک پردازنده‌ی کاملا مجزا است.

شما عزیزان می‌توانید نتیجه‌ی بنچمارک اگزینوس ۲۱۰۰ را با اگزینوس ۱۰۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ مشاهده کنید.

با توجه به تصاویر بالا، ظاهرا گلکسی اس ۲۱ پلاس قرار است با ۸ گیگابایت رم (مدل ۵G احتمالا ۱۲ گیگابایتی خواهد بود) راهی بازار شود. دلیل اینکه میزان رم در بالا ۶.۷۷ گیگابایت نوشته شده این است که بخشی از آن که با گرافیک به اشتراک گذاشته می‌شود از ظرفیت اصلی حذف شده.

همانطور که احتمالا می‌دانید، گیک‌بنچ همیشه فرکانس هسته‌های کوچک را ثبت می‌کند که در اینجا، ۲.۲۱ گیگاهرتز نوشته شده. یعنی اس ۲۱ پلاس با پردازنده‌ای راهی بازار می‌شود که مجموعه‌ هسته‌های کوچک آن در فرکانس ۲.۲۱ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند. برای مقایسه باید بگوییم هسته‌های Cortex-A55 که در اگزینوس ۹۹۰ بکار رفته‌اند از از فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز برخوردارند؛ بنابراین می‌توان گفت هسته‌های کوچک در نماینده‌ی جدید سامسونگ همان Cortex-A55 اورکلاک شده هستند.

از طرفی اگزینوس ۱۰۰۰ در صدر این لیست قرار دارد و امتیاز بسیار خوبی را هم کسب کرده. گفته می‌شود این پردازنده از هسته‌ی قدرتمند Cortex-X1 بهره می‌برد که قرار است در اسنپدراگون ۸۷۵ نیز بکار گرفته شود. البته ترتیب هسته‌های این دو پردازنده کاملا مشابه هست و هر دو نیز مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری سامسونگ تولید می‌شوند.

گلکسی اس ۲۱ پلاس مطابق انتظار و با توجه به تصویر بنچمارک، از اندروید ۱۱ بهره می‌برد. همچنین می‌دانیم این گوشی قرار است با یک باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت بیشتر از مدل اس ۲۰ پلاس) راهی بازار شود. در حال حاضر این تنها چیزی است که در رابطه با این محصول می‌دانیم.

