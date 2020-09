گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن روز گذشته با توان سخت‌افزاری بسیار بالا و قیمت مناسب معرفی شد. این محصول اگرچه یک پرچم‌دار مقرون به صرفه به حساب می‌آید اما ارزش خرید بسیار بالایی دارد و می‌تواند در بازار فروش گوشی‌های هوشمند، پرچم‌داران سری اس ۲۰ را نیز به دردسر بیندازد. در همین راستا تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با گلکسی اس ۲۰ بپردازیم تا ببینیم آیا نماینده‌ی جدید سامسونگ واقعا می‌تواند یک پرچم‌دار به چالش بکشد؟

سامسونگ با عرضه‌ی سری گلکسی اس ۱۰، نسخه‌ای ارزان قیمت را تحت عنوان اس ۱۰e راهی بازار کرد تا کاربرانی که توان خرید مدل‌های قدرتمند را ندارند بتوانند از یک گوشی در قامت پرچم‌دار بهره‌مند شوند. سامسونگ سپس تصمیم گرفت سری جدیدی از محصولات خود را با پسوند لایت راهی بازار کند که اولین آن‌ها نوت و اس ۱۰ لایت بودند.

با معرفی سری اس ۲۰، شاهد اس ۲۰e نبودیم اما سامسونگ به سیاست عرضه‌ی پرچم‌دار مقرون به صرفه ادامه داد اما اینبار پسوند آن‌ها از لایت به فن ادیشن تغییر کرد. حداقل این چیزی است که اولین نماینده از این سری یعنی اس ۲۰ فن ادیشن نشان می‌دهد. از لحاظ قیمتی، این گوشی نزدیک‌ترین رقیب اس ۲۰ به حساب می‌آید اما سوال اینجاست که در سال ۲۰۲۰، خرید کدام محصول منطقی‌تر است؟

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با گلکسی اس ۲۰ در ۵ بخش طراحی و نمایشگر، نرم‌افزار و سخت‌افزار، دوربین، باتری و قیمت صورت می‌گیرد. همچنین خلاصه‌ای از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو گوشی نیز به شرح زیر است.

نام گوشی گلکسی اس ۲۰ گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن نمایشگر ۶.۲ اینچ با وضوح +QHD از نوع داینمیک امولد ۲X و چگالی ۵۶۶ پیکسل بر هر اینچ ۶.۵ اینچ با وضوح +FHD از نوع سوپر امولد و چگالی ۴۰۷ پیکسل بر هر اینچ حافظه‌ی رم ۸ گیگابایت برای مدل ۴G و ۱۲ گیگابایت برای مدل ۵G ۶ گیگابایت برای مدل ۴G و ۸ گیگابایت برای مدل ۵G دوربین ۱۲ / ۶۴ / ۱۲ (اصلی، تله‌فوتو، فوق عریض)، قابلیت بزرگ‌نمایی ۱.۱ برابری اپتیکال و ۳ برابری هیبریدی با دوربین تله‌فوتو، امکان فیلم‌برداری در وضوح ۸K ۱۲ / ۸ /۱۲ (اصلی، تله‌فوتو، فوق عریض)، قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال با دوربین تله‌فوتو، امکان فیلم‌برداری در وضوح ۴K باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت قیمت ۱۰۰۰ دلار (پایه) ۷۰۰ دلار (پایه)

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با گلکسی اس ۲۰

طراحی و نمایشگر

مدت‌ها قبل از معرفی اس ۲۰ فن ادیشن، جزئیاتی از طراحی ظاهری آن منتشر شد و حالا می‌بینیم که طراحی نهایی دقیقا همان چیزی بوده که انتظار داشتیم. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین نقطه تفاوت دو محصول نیز در همین بخش باشد. جایی که محصول جدید از نمایشگری ۶.۵ اینچی و تخت با حواشی نسبتا بیشتر و بدنه‌ای پلاستیکی بهره می‌برد. در طرف مقابل اس ۲۰ با بدنه‌ای از جنس شیشه و آلومینیوم و نمایشگری ۶.۲ اینچی با پنل خمیده (از طرفین) راهی بازار شد.

با روشن کردن دو گوشی اما تفاوت خاصی را متوجه نخواهید شد. اما اگر بخواهیم به طور دقیق به تفاوت دو گوشی در این بخش اشاره کنیم، باید بگوییم پرچم‌دار سامسونگ به نمایشگری با وضوح +QHD مجهز شده که البته در این صورت رفرش ریت روی ۶۰ هرتز تنظیم می‌شود. اما اگر بخواهید رفرش ریت را به ۱۲۰ هرتز افزایش دهید، وضوح تصویر به صورت خودکار به +FHD کاهش پیدا می‌کند.

اس ۲۰ فن ادیشن نمایشگری با رفرش ریت مشابه دارد اما وضوح تصویر در آن +FHD است. فرقی نمی‌کند رفرش ریت روی چه عددی تنظیم باشد. تراکم پیکسلی اس ۲۰ نیز بسیار بیشتر از گوشی جدید است (۵۶۶ در مقابل ۴۰۷) بنابراین به طور کلی تصاویر شارپ‌تری را روی گوشی پرچم‌دار مشاهده خواهید کرد اما این بدان معنا نیست که فن ادیشن کیفیت بدی دارد.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

نرم‌افزار و سخت‌افزار

اگرچه اس ۲۰ فن ادیشن رسما یک پرچم‌دار نیست، اما در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار، چیزی کمتر از بهترین‌های بازار ندارد. سامسونگ محصول جدید را به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز کرده که در سری اس ۲۰ نیز شاهد بکارگیری آن بودیم. پردازنده‌ی گرافیکی این گوشی، آدرنو ۶۵۰ است اما متاسفانه میزان رم بکار رفته در آن نهایتا به ۸ و حداقل به ۶ گیگابایت محدود می‌شود. در حالی که کاربران می‌توانند اس ۲۰ را در نسخه‌ای با ۸ و ۱۲ گیگابایت رم نیز خریداری کنند.

البته فن ادیشن با ۸ گیگابایت رم و اس ۲۰ با ۱۲ گیگابایت رم شاید روی کاغذ تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند اما در شرایط واقعی، کاربران تفاوت زیادی را حس نخواهند کرد. چرا که در حال حاضر بسیاری از پرچم‌دارهای بازار به ۸ گیگابایت رم مجهز شده و در کنار اسنپدراگون ۸۶۵، ترکیب قدرتمندی را برای اجرای سنگین‌ترین بازی‌ها و برنامه‌های سیستم عامل اندروید تشکیل می‌دهند.

در نسخه‌ی پایه‌ی هر دو گوشی شاهد ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هستیم که کاربر می‌تواند آن را از طریق درگاه میکرو اس‌دی افزایش دهد. سیستم عامل پیش‌فرض دو نماینده‌ی سامسونگ اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری One UI 2.5 است که به لطف سیاست جدید این شرکت، تا سه سال بروزرسانی می‌شود. این یعنی خریداران این دو محصول اندروید ۱۳ را نیز دریافت می‌کنند. از دیگر قابلیت‌های مشابه این دو گوشی می‌توان به حسگر اثر انگشت اولتراسونیک درون صفحه و استاندارد ضد آب IP68 اشاره کرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی اس ۲۰ فن ادیشن با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس راهی بازار می‌شود چرا که سامسونگ در مراسم معارفه، اگرچه نامی از آن نبرد اما فرکانس هسته‌ی بزرگ آن ۳.۰ گیگاهرتز اعلام شد که بسیار نزدیک به فرکانس هسته‌ی بزرگ اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس (۳.۱ گیگاهرتز) است.

دوربین

در بخش دوربین، تغییر بزرگ دیگری را بین گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گلکسی اس ۲۰ شاهد هستیم. جایی که اگرچه دو لنز اصلی و فوق عریض سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسلی دارند اما تنها پرچم‌دار سامسونگ است که می‌تواند در وضوح ۸K فیلم‌برداری کند و این مقدار در فن ادیشن به ۴K محدود می‌شود.

تفاوت دیگر، لنز تله‌فوتوی دو محصول است که در اس ۲۰ فن ادیشن علی‌رغم بهره‌مندی از سنسور ۸ مگاپیکسلی، بزرگ‌نمایی اپتیکال بیشتری را شاهد هستیم (۳ در مقابل ۱.۱). در طرف مقابل اس ۲۰ با کمک قابلیت‌های نرم‌افزاری می‌تواند تا ۳ برابر بزرگ‌نمایی هیبریدی داشته باشد.

دوربین سلفی فن ادیشن ۳۲ مگاپیکسلی است و در وسط نمایشگر، درون حفره‌ای کوچک تعبیه شده. دوربین سلفی مدل پرچم‌دار هم در همان نقطه قرار گرفته اما سنسوری به بزرگی ۱۰ مگاپیکسل دارد. البته از آن جایی که اس ۲۰ فن ادیشن به‌تازگی معرفی شده، نمی‌توانیم در رابطه با کیفیت دوربین آن نظر قطعی بدهیم. اما انتظار می‌رود تفاوت زیادی با اس ۲۰ نداشته باشد.

ویدیوی تبلیغاتی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، قابلیت‌های دوربین آن را به نمایش گذاشت

باتری

در بخش باتری، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گلکسی اس ۲۰، ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت تفاوت دارند. محصول جدید به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده اما اس ۲۰ از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. هر دو گوشی از شارژر سریع ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کنند اما خریداران اس ۲۰ فن ادیشن درون جعبه به شارژر ۱۵ واتی دسترسی خواهند داشت.

قیمت

گلکسی اس ۲۰ با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار راهی بازار شد و دلیل اصلی وجود محصولی با نام اس ۲۰ فن ادیشن همین است. بسیاری‌ها پرداخت ۱۰۰۰ دلار را برای اس ۲۰ منطقی نمی‌دانند چرا که معتقدند در قبال پرداخت چنین هزینه‌ای، می‌توان محصولات بهتری خریداری کرد. به همین خاطر سامسونگ اس ۲۰ فن ادیشن را با قیمت پایه‌ی تنها ۷۰۰ دلار (احتمالا برای مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی) راهی بازار کرد اما از طرفی دوراهی بزرگی برای کاربران بوجود آورد.

غول کره‌ای انتظار دارد تا پایان امسال حداقل ۵ میلیون نسخه از این گوشی را به فروش برساند اما شاید انتخاب برای کاربران بسیار سخت باشد. چرا که اس ۲۰ اکنون در بسیاری از بازارها با تخفیف خوبی همراه شده و با قیمت ۸۰۰ دلار نیز در دسترس قرار دارد.

به نظر شما بین گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گلکسی اس ۲۰ خرید کدام یک منطقی‌تر است؟

