تصاویر رندر و مشخصات نوکیا ۷.۳ فاش شد

انتشار شایعات و خبرهای مربوط به نوکیا ۷.۳ از ماه‌ها قبل آغاز شده و اگرچه گفته می‌شد در رویداد اخیر نوکیا این گوشی معرفی می‌شود، اما در نهایت فقط گوشی‌های نوکیا ۲.۴ و نوکیا ۳.۴ معرفی شدند. حالا یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری OnLeaks در توییتر فعالیت می‌کند، نخستین تصاویر رندر این گوشی را منتشر کرده و علاوه بر این می‌توانیم به بخشی از مشخصات آن هم بپردازیم.

طبق این تصاویر، نوکیا ۷.۳ از همان طراحی نوکیا ۸.۳ بهره می‌برد ولی قلب تپنده آن اسنپ‌دراگون ۶۹۰ است. کوالکام مدتی قبل از این تراشه رونمایی کرد که علی‌رغم پشتیبانی از فناوری ۵G، نسبت به تراشه‌های سری ۷ و ۸ اسنپ‌دراگون قیمت ارزان‌تری دارد و به همین خاطر می‌تواند فناوری ۵G را برای گوشی‌های ارزان‌قیمتی به ارمغان بیاورد. به نظر می‌رسد نوکیا ۷.۳ اولین گوشی مجهز به این تراشه خواهد بود.

گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد و در سمت چپ بخش فوقانی آن هم یک حفره توجه را جلب می‌کند. طبق اطلاعات فاش شده، دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و یک دوربین ۲۴ مگاپیکسلی هم به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

همچنین باید به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم که از شارژ سریع ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. در بدنه‌ی این گوشی پورت USB-C و جک هدفون هم دیده می‌شود. هنوز معلوم نیست این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمتی راهی بازار خواهد شد. اما این احتمال وجود دارد که در کنار گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹.۳ در اواخر سال جاری میلادی رسما معرفی شود.

منبع: Android Authority

