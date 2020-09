دو سال قبل سامسونگ از اولین گوشی مجهز به دوربین چهارگانه جهان رونمایی کرد و حالا طبق گزارش‌ها، گلکسی A72 قرار است با دوربین پنج‌گانه به دست کاربران برسد. البته باید خاطرنشان کنیم این اولین باری نیست که یک گوشی از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد و این مقام متعلق به نوکیا ۹ است.

روی هم رفته سامسونگ برای سری گلکسی A علاقه‌ی زیادی به بهره‌گیری از ویژگی‌های جدید دارد و مثلا می‌توانیم به گلکسی A80 اشاره کنیم که تنها گوشی سامسونگ مجهز به دوربین چرخان محسوب می‌شود. طبق گزارش‌ها، ماژول دوربین گلکسی A72 از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتو با زوم ۳ برابری ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

این احتمال وجود دارد که سامسونگ برای دوربین تله‌فوتو این گوشی از همان دوربین تله‌فوتو موجود در گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن استفاده کند. این دوربین از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد و می‌تواند کیفیت عکس‌های زوم را بهبود ببخشد. در همین زمینه مدتی قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن گلکسی A72 اولین گوشی سری گلکسی A مجهز به لرزشگیر اپتیکال خواهد بود. برای دوربین سلفی هم باید انتظار بهره‌گیری از سنسور ۳۲ مگاپیکسلی داشته باشیم.

گفته می‌شود در کنار این گوشی، گلکسی A52 هم معرفی می‌شود که جانشین گلکسی A51، یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های سامسونگ در سال ۲۰۲۰، به حساب می‌آید. این گوشی میان‌رده مانند نسل قبلی خود با دوربین چهارگانه به دست کاربران می‌رسد.

طبق گزارش‌ها، سامسونگ انتظار دارد مجموع فروش گوشی‌های گلکسی A72 و A52 به ۳۰ میلیون برسد که حدود ۱۰ درصد از حجم تولید گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شود.

