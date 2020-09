در هفته‌‌ی گذشته شاهد منتشر شدن شایعه‌های مختلفی در رابطه با نسل جدید دوربین بدون آینه و فول فریم سونی a9 بودیم.

در این اطلاعات منتشر شده، از نسل جدید این دوربین به عنوان رقیب قدرتمندی برای دوربین تازه معرفی شده کانن EOS R5 نام برده شده است. علاوه‌بر این، این اطلاعات خبر از استفاده‌ی سونی از سنسوری ۵۰ مگاپیکسلی در این دوربین می‌دهند. با توجه به این موضوع این دوربین می‌تواند با رزولوشن ۸K فیلم‌برداری کند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که سونی قصد دارد در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱ به صورت رسمی از این دوربین جدید رونمایی کند. این اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که این دوربین رده بالای سونی دارای منظره یاب الکترونیکی با رزولوشن ۹٫۴۴ میلیون نقطه خواهد بود.

استفاده از این سنسور جدید و با رزولوشن بیشتر باعث می‌شود که علاوه‌بر، افزایش چشمگیر رزولوشن‌ عکس‌های ثبت شده با این دوربین، بتوان با استفاده از این دوربین با رزولوشن ۸K فیلم‌برداری کرد.

بهره‌مندی از لرزش‌گیر تصویر داخل بدنه، دو جای مموری کارت و همچنین استفاده از منو با طراحی جدید که در دوربین تازه معرفی شده‌ی a7S III شاهد استفاده از آن بودیم، از دیگر ویژگی‌های این دوربین جدید است.

یکی از سایت‌های معروف افشاکننده‌ی اطلاعات یعنی Sony Alpha Rumors، اولین بار بعد از منتشر کردن اطلاعاتی از این دوربین، آن را ناامید کننده توصیف کرد. اما بعد از منتشر شدن این اطلاعات جدید و از یک منبع قابل اعتماد، این سایت هم به سرعت نظر خودش را در رابطه با این دوربین تغییر داد.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده و از منابع قابل اعتماد، می‌توانیم به رونمایی از این دوربین جدید سونی با قابلیت‌های فاش شده، امیدوار باشیم.

با توجه به اطلاعات منتشر شده از سایت Sony Alpha Rumors می‌توانیم بگوییم که سونی در این دوربین از یک سنسور ۵۰ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد و به احتمال زیاد نام این دوربین سونی a9S یا a9 III خواهد بود.

دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی ویژگی‌های این دوره جدید نشان می‌دهند که این دوربین بسیار شبیه به دوربین a7S III است اما در آن از سنسوری با رزولوشن بسیار بالاتر و همچنین طراحی جدید در قسمت‌های مربوط به انتقال حرارت دوربین استفاده شده است.

به احتمال زیاد این تغییرات صورت گرفته در قسمت‌های مربوط به انتقال حرارت به این دلیل است که این دوربین جدید بتواند بدون مشکل خاصی و گرم شدن بیش از حد به ضبط ویدیو‌های با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه بپردازد.

گزارش‌های منتشر شده همچنین اشاره‌ای به قیمت این دوربین داشته‌اند. با توجه به این اطلاعات می‌توانیم بگوییم که قیمت این دوربین در حدود ۶۰۰۰ دلار خواهد بود. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که سونی هنوز تصمیم قاطعی را در رابطه با قیمت نهایی این دوربین نگرفته است.

برخی شایه‌های منتشر شده همچنین از خبر از قیمت ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ دلاری این دوربین می‌دهند. تمامی گزارش‌ها منتشر شده خبر از معرفی این دوربین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ می‌دهند.

با توجه به رونمایی در سه ماه اول سال ۲۰۲۱، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که عکاسان بتوانند از نسل جدید دوربین سونی a9 در المپیک سال آینده با فرض اینکه زمان برگزاری این روبداد ورزشی دیگر تغییر نکند، استفاده کنند.

این‌ها تاکنون تمام اطلاعاتی هستند که از چندین ماه گذشته در رابطه با این دوربین جدید منتشر شده‌اند. به طور حتم با نزدیک شدن به زمان رونمایی در سال ۲۰۲۱، اطلاعات بیشتری در رابطه با این دوربین جدید منتشر خواهد شد.

