نسل بعدی گوشی تاشو هواوی احتمالا شباهت زیادی به گلکسی زد فولد ۲ دارد

هواوی به تازگی یک پتنت برای نسل جدید گوشی تاشو خود ثبت کرده که در آن شاهد طراحی مشابه با گلکسی زد فولد ۲ هستیم. طبق این پتنت، ظاهرا هواوی می‌خواهد از رویکرد طراحی میت XS فاصله بگیرد و در عوض نمایشگر انعطاف‌پذیر را در بخش داخلی گوشی تاشو خود قرار دهد.

البته شباهت آن به گوشی تاشو سامسونگ محدود به همین مشخصه نیست. به‌عنوان مثال می‌توانیم به تعبیه نمایشگر بیرونی بزرگ و ماژول مربع شکل در پنل پشتی گوشی اشاره کنیم. حسگر اثر انگشت هم در پایین دکمه‌های تنظیم صدا در لبه‌ی کناری بدنه تعبیه شده است.

اگرچه نمایشگر اصلی این گوشی هم از نوع حفره‌دار محسوب می‌شود، اما برخلاف گوشی تاشو سامسونگ این حفره در سمت چپ بخش فوقانی تعبیه شده و به صورت بیضی شکل است. همچنین در ماژول دوربین هم شاهد تعبیه ۵ دوربین هستیم که باید یادآوری کنیم گلکسی زد فولد ۲ در این بخش فقط از سه دوربین بهره می‌برد.

اگرچه نمایشگر تاشو در بخش داخلی منجر به افزایش حفاظت از آن می‌شود، اما در این میان می‌توانیم به معایبی هم اشاره کنیم. به‌عنوان مثال، طرح فعلی گوشی‌های تاشو هواوی به کاربران اجازه می‌دهد که از دوربین‌های اصلی برای عکس سلفی استفاده کنند. همچنین هواوی با بهره‌گیری از طراحی مشابه گلکسی زد فولد ۲، باید توجه بیشتری به طراحی و دوام لولای گوشی نشان بدهد. چنین تغییراتی احتمالا باعث می‌شود این گجت نسبت به گوشی ۲۴۰۰ دلاری هواوی میت XS با قیمت بالاتری عرضه شود.

این نخستین باری نیست که خبری در رابطه با تغییر طراحی گوشی تاشو هواوی منتشر می‌شود. طبق خبری که در ماه آگوست منتشر شده، این گوشی میت X2 نام دارد و از نمایشگر اصلی ۸.۰۳ اینچی بهره می‌برد. همچنین در رابطه با طراحی مشابه با گلکسی فولد هم می‌توانیم به یک پتنت ثبت شده دیگر هم اشاره کنیم.

با وجود این اخبار و پتنت‌ها، فعلا در رابطه با نسل بعدی گوشی تاشو هواوی خبر چندان موثقی منتشر نشده است. اما در هر صورت، بهره‌گیری از نمایشگر تاشو در بخش داخلی گوشی یک رویکرد منطقی محسوب می‌شود که به کاربران اجازه می‌دهد هنگام بسته بودن گوشی از نمایشگر مشابه گوشی‌های معمولی استفاده کنند و در حالت باز شده هم این گوشی مانند یک نوع تبلت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیا گوشی‌ تاشو جایگزین خوبی برای گوشی و تبلت‌های فعلی است؟

منبع: Android Authority

