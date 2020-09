طبق خبرهای اخیر، ظاهرا کوالکام برای سال ۲۰۲۱ برنامه‌ی ویژه‌ای دارد. این شرکت قرار است از دو پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۷۵G برای گوشی‌های میان‌رده و ۸۷۵ پلاس برای محصولات بالاده رونمایی کند که با توجه به شنیده‌ها، از توان پردازشی بسیار بالاتری به نسبت نسل فعلی برخوردارند.

در حال حاضر کوالکام پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و ۷۶۵G را به عنوان پرچم‌دارهای خود در دو بخش بالارده و میان‌رده دارد که از توانایی بالایی در امور پردازشی برخوردارند. حال با توجه به خبرهای جدیدی که منتشر شده، ظاهرا این شرکت تولید جانشین این پردازنده‌ها را نیز آغاز کرده.

اسنپدراگون ۸۷۵ پلاس

اولین پردازنده‌ای که انتظار داریم تا پایان سال جاری از کوالکام ببینیم، اسنپدراگون ۸۷۵ نام داشته و اسم رمز آن نیز Lahaina است. تا به این لحظه با توجه به خبرهایی که منتشر شده می‌دانیم این پردازنده قرار است بر اساس فناوری ۵ نانومتری EUV سامسونگ طراحی شود چرا که تمام سفارشات شرکت TSMC برای اپل و پردازنده‌ی A14 Bionic (و دیگر پردازنده‌ها‌) رزرو شده.

اما ظاهرا اسنپدراگون ۸۷۵ قرار نیست تنها نماینده‌ی کوالکام در بخش پردازنده‌های بالارده باشد چرا که روز گذشته رونالد کوانت، از افشاگران حوزه‌ی فناوری، پستی را در توییتر منتشر کرد با این مضمون که پردازنده‌ای با نام رمز +Lahaina نیز تولید خواهد شد. از آن جایی که اسنپدراگون ۸۷۵ با نام رمز Lahaina شناخته می‌شود، بنابراین می‌توانیم بگوییم ۸۷۵ پلاس نیز در دست ساخت قرار دارد.

کوالکام با عرضه‌ی اسنپدراگون ۸۵۵، مدل پلاس پردازنده‌های پرچم‌دار خود را نیز تولید کرد و اگر قرار باشد این اتفاق در سال آینده هم رخ بدهد، احتمالا در ماه دسامبر (آذر – دی) شاهد رونمایی از مدل استاندارد خواهیم بود و در ماه جولای ۲۰۲۱ (تیر – مرداد ۱۴۰۰) هم مدل پلاس معرفی می‌شود. این چیزی است که شواهد سال گذشته از برنامه‌ی کوالکام نشان می‌دهد.

هر دو پردازنده‌ی کوالکام مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید می‌شوند. چیپ‌های ۵ نانومتری ۲۵ درصد از نسخه‌های ۷ نانومتری کنونی کوچک‌تر بوده و به همین خاطر در مصرف انرژی ۲۰ درصد بهینه‌تر هستند. طبق گفته‌ی TSMC، این پردازنده‌ها از لحاظ سرعت و قدرت پردازشی هم به نسبت نسل کنونی ۱۵ درصد عملکرد بهتری دارند.

اسنپدراگون ۸۷۵ که قرار است قلب تپنده‌ی پرچم‌داران اندرویدی سال بعد را تشکیل دهد، به احتمال بسیار زیاد از ۱ هسته‌ی بسیار قدرتمند Cortex-X1 در کنار ۳ هسته‌ی Cortex-A78 و ۴ هسته‌ی Cortex-A55 بهره ببرد و اینطور که به نظر می‌رسد، حتی از A14 نیز قدرتمندتر خواهد بود. البته این ادعایی است که باید بعد از معرفی این محصول صحت آن را مورد بررسی قرار دهیم. مدل پلاس هم بدون تغییر در نوع و آرایش هسته‌ها، احتمالا با هسته‌های اورکلاک شده تولید خواهد شد.

اسنپدراگون ۷۷۵G

اما علاوه بر اسنپدراگون ۸۷۵ و ۸۷۵ پلاس، ظاهرا کوالکام برای میان‌رده‌های قدرتمند، برنامه‌ی ویژه‌ای دارد. اینطور که به نظر می‌رسد، این شرکت ساخت پردازنده‌ای ۶ نانومتری با نام اسنپدراگون ۷۷۵G را نیز در برنامه‌های خود دارد که باید آن را جانشین اسنپدراگون ۷۶۵G بدانیم. پردازنده‌ی بسیار قدرتمندی که در گوشی‌هایی نظیر وان پلاس نورد و ال جی ولوت مورد استفاده قرار گرفت. طبق شایعات اخیر، کوالکام همراه با اسنپدراگون ۸۷۵، از ۷۷۵G نیز رونمایی می‌کند و اوایل سال بعد، اولین گوشی‌های مجهز به آن راهی بازار خواهند شد.

با توجه به گفته‌های رونالد کوانت، ظاهرا این چیپ قرار است پیشرفت بسیار بزرگی به نسبت اسنپدراگون ۷۶۵G داشته باشد. گفته می‌شود این پردازنده از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی، ۱۲ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 پشتیبانی می‌کند.

همچنین سرعت پردازشی ۷۷۵G حدودا ۴۰ درصد و توان گرافیکی آن نیز ۵۰ درصد از اسنپدراگون ۷۶۵G بیشتر خواهد بود و این یعنی میان‌رده‌های سال ۲۰۲۱ می‌توانند با پرچم‌داران کنونی نیز رقابت تنگاتنگی داشته باشند. البته اگر این اعداد و ارقام درست باشند، شاید میان‌رده‌های سال آینده محصولات مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ را نیز از لحاظ مصرف انرژی و سرعت پردازشی پشت سر بگذارند.

فعلا خبر بیشتری درباره‌ی پردازنده‌های جدید کوالکام، یعنی اسنپدراگون ۷۷۵G و ۸۷۵ پلاس در اختیار نداریم اما احتمالا به زودی در رابطه با آن‌ها خواهیم شنید.

منبع: PhoneArena

