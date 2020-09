طبق آمار جدید موسسه‌ی تحقیقاتی Counterpoint، تمام پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ اپل در کنار آیفون SE 2020 و آیفون XR توانستند در جمع پرفروش‌ترین گوشی‌ها در هفته‌ی اول ماه سپتامبر در آمریکا قرار گیرند.

اپل در سال ۲۰۱۹ سه گوشی راهی بازار کرد. آیفون ۱۱، ۱۱ پرو و پرو مکس. در سال ۲۰۲۰ هم فعلا آیفون SE را شاهد هستیم. حال جالب اینجاست که تمام این گوشی‌ها در لیست پرفروش‌ترین گوشی‌ها در هفته‌ی اول ماه سپتامبر در آمریکا قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بزرگ‌ترین رقیب این شرکت یعنی سامسونگ در این بین تنها ۳ نماینده‌ دارد و دو گوشی دیگر متعلق به ال جی هستند.

در صدر این لیست آیفون ۱۱ قرار دارد. محصولی که توانست به پرفروش‌ترین گوشی نیمه‌ی اول سال جاری نیز تبدیل شود. در رتبه‌ی دوم و سوم هم به ترتیب‌ آیفون ۱۱ پرو مکس و آیفون SE 2020 قرار می‌گیرند که نه تنها در آمریکا بلکه در کره‌ی جنوبی هم توانست نمایندگان سامسونگ را پشت سر بگذارد. جای تعجب هم نیست که SE را علی‌رغم اینکه دیرتر وارد بازار شد در چنین جایگاهی می‌بینیم. چون این گوشی از لحاظ سخت‌افزاری تنها یک گیگابایت رم از پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ اپل کمتر دارد ولی از لحاظ قیمتی در محدوده‌ی ۴۰۰ تا ۵۵۰ دلار قرار می‌گیرد.

آیفون ۱۱ پرفروش‌ترین گوشی نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ شد

بعد از سه نماینده‌ی اپل که با قدرت سه رتبه‌ی برتر را تصاحب کردند، گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵G را شاهد هستیم که با توجه به زمان عرضه‌، رتبه‌ی بسیار خوبی است و نشان می‌دهد مردم آمریکا تا چه اندازه به پرچم‌دار جدید سامسونگ علاقه نشان داده‌اند. رتبه‌ی پنجم و ششم باز هم متعلق به نمایندگان اپل یعنی آیفون XR و ۱۱ پرو است. جالب اینجاست که آیفون XR در سال ۲۰۱۸ راهی بازار شد اما آنقدر قدرتمند و مقرون به صرفه هست که همچنان علاقه‌مندان زیادی دارد.

در واقع با نگاهی دقیق‌تر به لیست پرفروش‌ترین گوشی‌ها می‌بینیم که در حال حاضر هر آیفونی که اپل آن را به فروش می‌رساند، در این لیست حضور دارد. این در حالی است که رفته رفته به زمان عرضه‌ی آیفون ۱۲ نیز نزدیک می‌شویم. محصولی که گفته می‌شود قرار است با قیمت مناسبی راهی بازار شود.

آیفون ۱۲ اس در فصل دوم سال ۲۰۲۱ به‌جای آیفون XR راهی بازار می‌شود

در رده‌ی هفتم، ال جی استایلوس ۶ و بعد از آن نیز نوت ۲۰ ۵G و اس ۲۰ ۵G قرار گرفته‌اند. علی‌رغم تمام انتقاداتی که به خاطر جنس بدنه و برخی از قابلیت‌های نوت ۲۰ به سامسونگ وارد شد، باز هم می‌بینیم که این محصول فروش بسیار خوبی را تجربه کرده و اینطور که به نظر می‌رسد همچنان در این مسیر موفقیت آمیز حضور دارد. اس ۲۰ ۵G هم به عنوان ارزان‌ترین عضو از خانواده‌ی اس ۲۰ مورد استقبال کاربران واقع شده اما بعید به نظر می‌رسد این روند با حضور اس ۲۰ فن ادیشن با آن همه قابلیت جذاب و قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار حفظ شود.

در رده‌ی آخر هم ال جی K51 قرار می‌گیرد که امسال معرفی شده و با قیمت مناسبی که دارد توانسته توجه بسیاری‌ها را به خود جلب کند. در واقع هر دو نماینده‌ی ال جی در این لیست در محدوده‌ی قیمتی ۱۷۰ – ۲۰۰ یورو قرار گرفته‌اند و این می‌تواند عملکرد خود ال جی را در ساخت گوشی‌های اقتصادی نشان دهد. البته حضور ال جی در بازار آمریکا همیشه در بخش پایین‌رده و میان‌رده بسیار پر رنگ بود اما در بحث پرچم‌دار، فاصله‌ی زیادی با سامسونگ دارد.

چرا خرید سری آیفون ۱۱ در حال حاضر منطقی نیست؟

منبع: GSMArena

The post سلطه‌ی آیفون‌ها بر بازار آمریکا؛ پرچم‌داران ۲۰۱۹ اپل همچنان در لیست پر‌فروش‌ترین‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala