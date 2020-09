گلکسی نوت سامسونگ که در سال ۲۰۱۱ میلادی عرضه جهانی شد، نخستین موبایل در خانواده فبلت‌های شدیدا محبوب این شرکت بود. به خاطر مشخصات قدرتمندش، نمایشگر بزرگش و قلم نمادین S Pen، گلکسی نوت توانست راهگشای مجموعه‌ای از موبایل‌ها باشد که زمستان هر سال راه به بازار می‌یابند.

اما همیشه هم موبایل‌های گلکسی نوت از نقدهای درخشان و محبوبیت فراوان میان طرفداران برخوردار نبوده‌اند. در واقع، نخستین موبایل این خانواده توسط بسیاری از مصرف‌کنندگان تمسخر شد و رسانه‌های خبری هم آن را بزرگ‌تر از آنچه که برای استفاده روزمره لازم است توصیف می‌کردند.

نمایشگر این موبایل ۵.۳ اینچ بود. در آن زمان این رقم بسیار بزرگ حساب می‌شد، خصوصا در قیاس با دیگر موبایل‌های پرچمداری که همان سال از راه رسیدند. برای مثال گلکسی اس ۲ نمایشگری ۴.۳ اینچی داشت و این ابعاد برای آیفون ۴ اس تنها معادل ۳.۵ اینچ بود. به همین خاطر، واکنش ابتدایی به دستگاه، شوک شدن بود و در برخی از مواقع، تمسخر کردن.

وب‌سایت ZDNet در بررسی این دستگاه نوشت «شما [با دست گرفتن این دستگاه] اندکی مسخره به نظر خواهید رسید» و اشاره به لحظات برقراری تماس تلفنی داشت. اندروید سنترال نوشت که موبایل «بیشتر از اینکه محصولی برای علاقه‌ جمعی باشد، نمایشی فنی است». این خبرگزاری اضافه کرد که موبایل «بزرگ‌تر از چیزیست که در جیب جا شود».

اعتراف کردن دشوار است، اما ما هم منفی‌نگر بودیم. همه ما موبایل‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دادیم: موبایل‌هایی که می‌توانستیم با یک دست از آن‌ها استفاده کنیم و به راحتی هم درون جیب‌مان جای می‌گرفتند. ما هم مثل بسیاری از مصرف‌کنندگان و منتقدین فکر می‌کردیم دستگاه شکست بخورد. اما اشتباه کردیم.

گلکسی نوت اثبات کرد که همه در اشتباهند

مصرف‌کنندگان خیلی زود به مزایای یک نمایشگر بزرگ‌تر پی بردند و کیف پول‌هایشان را درآوردند. سامسونگ توانست انتقادات را خاموش کند و ۱۰ میلیون واحد از نخستین گلکسی نوت را طی ۱۰ ماه نخست به فروش رساند. اگرچه آمار فروش رکوردشکنانه نبود و حتی از دیگر موبایل‌های پریمیوم آن زمان (مانند آیفون ۴ اس) هم ضعیف‌تر به حساب می‌آمد، اما باز هم فراتر از انتظارات بود.

نه‌تنها گلکسی نوت تبدیل به موفقیتی قابل توجه شد، بلکه نامش در تاریخ به عنوان یکی از تاثیرگذارترین موبایل‌های اندرویدی تاریخ ثبت شد. این موبایل با اثبات اینکه مصرف‌کنندگان به نمایشگرهای بزرگ‌تر علاقه‌مند هستند و حاضرند دلارهایشان را بابت چنین دیوایسی خرج کنند، بازار را تغییر داد. بازار هم واکنش نشان داد. تولیدکنندگان مختلف سوار این قطار شدند و به شکلی دائمی ابعاد موبایل‌هایشان را افزایش دادند. این ترند تا همین امروز نیز ادامه دارد و حالا در شمایل حذف حاشیه‌ها ظهور کرده.

اگرچه گلکسی نوت و نمایشگر ۵.۳ اینچی‌اش در آن زمان بسیار بزرگ به نظر می‌رسید، با استانداردهای امروزی آنقدرها هم بزرگ نیست. برای مثال، گلکسی نوت ۱۰ پلاس به نمایشگر ۶.۸ اینچی مجهز شده و گلکسی اس ۲۰ اولترا هم پا را فراتر گذاشته و نمایشگر ۶.۹ اینچی را برگزیده. و موضوع صرفا راجع به افزایش ابعاد نمایشگر از طریق کاهش دادن حاشیه‌ها هم نیست، هر دو پرچمداری که بالاتر نام بردیم از نظر ابعادی کلی هم بزرگ‌تر از اولین گلکسی نوت هستند.

با در نظر داشتن تمام این مسائل، باید کلاه‌مان را به احترام سامسونگ برداریم. سامسونگ مدت‌ها پیش‌تر از هرکس دیگر به این باور رسید که بزرگ‌‌تر، بهتر است و درست هم فکر می‌کرد. این غول تکنولوژی در سال ۲۰۱۱ به جهان نشان داد که یک ابداع‌گر واقعی است. این شرکت می‌دانست که ما، مصرف‌کنندگان، چه می‌خواهیم و کاری به این نداشت که فکر می‌کنیم چه می‌خواهیم.

چشم‌اندازی که این شرکت برای خود ترسیم کرد و ذهنیتی که در پیش گرفت، می‌تواند یادآور امثال هنری فورد کبیر، موسس شرکت فورد، و مغزهای پشت طراحی Model T باشد که اکنون تاثیرگذارترین اتومبیل قرن بیستم میلادی نام گرفته است. مردی که این اتومبیل‌های جدید را به دست عموم رساند بعدا گفت: «اگر از مردم می‌پرسیدم که چه می‌خواهند، آن‌ها به دنبال اسب بخارهای سریع‌تر می‌بودند.»

