طبق گزارشی جدید از سوی موسسه‌ی آماری Counterpoint، متوسط قیمت فروش گوشی‌ هوشمند در بازارهای بزرگ، در فصل دوم امسال حدودا ۱۰ درصد افزایش یافت. این یعنی کاربران در دوران کرونا، تمایل بیشتری به خرید گوشی‌های‌ بالارده داشتند.

در سال ۲۰۲۰، گوشی‌های بسیار زیادی در محدوده‌ی قیمتی گوناگون معرفی شدند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران حداقل در فصل دوم امسال، بیشتر به خرید گوشی‌های گران قیمت علاقه نشان دادند. به گزارش Counterpoint، در بازارهای بزرگ نظیر آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آسیا-اقیانوسیه و چین، متوسط قیمت فروش گوشی‌ هوشمند افزایش محسوسی داشته. البته در این بین تنها آمریکای لاتین بوده که به نسبت قبل، ۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده.

بیشترین میزان افزایش قیمت را در چین شاهد هستیم. جایی که قیمت متوسط گوشی‌ها با رشد سالانه ۱۳ درصد به ۳۱۰ دلار رسید. در آمریکای شمالی این میزان به ۷ درصد سالانه می‌رسد منتها قیمت متوسط در این بازار ۴۷۱ دلار بوده که از تمام بازارهای دیگر بیشتر است. در آمریکای لاتین اما نه تنها قیمت فروش متوسط بسیار پایین است (۱۶۶ دلار)، بلکه شاهد کاهش ۵ درصدی‌ آن نیز به نسبت سال قبل هستیم.

افزایش قیمت فروش متوسط گوشی‌ها نشان‌دهنده‌ی این است که اگرچه فروش کلی این محصولات در سال جاری با افت همراه بوده اما در بین تمام گوشی‌هایی که به فروش رفته، آن دسته که گران‌تر هستند علاقه‌مندان بیشتری دارند. برای مقایسه باید بگوییم فروش کلی گوشی‌ها به نسبت سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته اما در میزان فروش گوشی‌های بالارده به نسبت قبل تنها ۸ درصد افت را شاهد هستیم.

در دوران قرنطینه، بسیاری از فعالیت‌ها به صورت مجازی صورت گرفت و به همین خاطر کاربران نیاز شدیدی به گوشی‌های هوشمند پیدا کردند. از طرفی از سال گذشته تاکنون پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ی زیادی راهی بازار شدند تا بدین ترتیب تمایل کاربران به خرید این دسته از محصولات که سخت‌افزاری قدرتمند و قیمتی مناسب داشتند افزایش پیدا کند. برای مثال آیفون ۱۱ که توانست پرفروش‌ترین گوشی نیمه‌ی اول امسال لقب گیرد یا دیگر آیفون‌ها که با تخفیف‌های استثنائی اپل، نظر بسیاری‌ها را به سوی خود جلب کردند و همواره نام آن‌ها در لیست پرفروش‌ترین‌ها دیده می‌شود.

سلطه‌ی آیفون‌ها بر بازار آمریکا؛ پرچم‌داران ۲۰۱۹ اپل همچنان در لیست پر‌فروش‌ترین‌ها

عملکرد خوب گوشی‌های بالارده دلیل دیگری هم دارد و آن، بهره‌مندی از اینترنت ۵G است. اگرچه شرکت‌های سازنده‌ی پردازنده در تلاش هستند تا پشتیبانی از ۵G را به پردازنده‌های ارزان قیمت خود بیاورند اما فعلا این موضوع بیشتر در پرچم‌دارها یا میان‌رده‌های گران‌قیمت دیده می‌شود. در فصل دوم امسال، ۱۰ درصد از کل گوشی‌های فروخته شده از اینترنت ۵G بهره می‌بردند که به صورت کلی، ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش را به خود اختصاص دادند.

اما چین در حالی بیشترین افزایش قیمت فروش متوسط را داشته که شرایط بسیار خوبی را بعد از کرونا سپری می‌کند. اگرچه ویروس کرونا در ابتدا از این کشور به سایر نقاط جهان شیوع پیدا کرد اما در حال حاضر که بسیاری‌ از بازارها همچنان تحت تاثیر منفی این بیماری قرار گرفته‌اند، چن در شرایط نسبتا خوبی به‌سر می‌برد. تا جایی که اکنون ۳۴ درصد درآمد حاصل از فروش جهانی گوشی‌های هوشمند در فصل دوم امسال، متعلق به این کشور است که از سال ۲۰۱۶ تاکنون بی‌سابقه بوده.

اما در فصل دوم امسال، اپل عملکرد بسیار خوبی در فروش گوشی‌ داشته و توانسته ۳۴ درصد از درآمد حاصل شده را به خود اختصاص دهد. هواوی و سامسونگ نیز در رده‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند و سهم هر کدام نیز به ترتیب ۲۰ و ۱۷ درصد است. جالب اینجاست که در جایگاه چهارم و پنجم، نام شرکت آشنایی را شاهد نیستیم و این رتبه‌ها به ترتیب به ویوو با ۷ و اوپو با ۶ درصد می‌رسد.

در رابطه با این جدول هم نکته‌ای وجود دارد و آن هم این است که هواوی برای اولین بار در تاریخ خود توانست هم از لحاظ فروش گوشی‌ هوشمند و هم از لحاظ درآمد بدست آمده‌ی حاصل از فروش آن‌ها، سامسونگ را پشت سر بگذارد. این در حالی است که این شرکت در یکی دو سال اخیر تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا قرار گرفت.

دور جدید تحریم‌های علیه هواوی از امروز عملی می‌شود؛ نگاهی به تبعات این تحریم‌ها

منبع: GSMArena

The post افزایش تمایل کاربران به خرید گوشی‌های بالارده در فصل دوم سال جاری appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala