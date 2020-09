طبق گزارش‌های منتشر شده، وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین شرکت سازنده تراشه در چین را به لیست سیاه خود اضافه کرده است. این یعنی کمپانی SMIC دیگر نمی‌تواند با شرکت‌های آمریکایی روابط تجاری داشته باشد و این شرکت‌ها برای ادامه همکاری باید از دولت آمریکا مجوز مخصوصی دریافت کنند که احتمال ارائه‌ی این مجوزها بسیار پایین است.

به گفته‌ی مقامات وزارت بازرگانی آمریکا، برخی تکنولوژی‌های تولید شده توسط این شرکت سازنده تراشه از جانب ارتش چین برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از پیمانکاران وزارت دفاع آمریکا به نام SOS International اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن آمده SMIC مشغول همکاری با یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دفاعی چین است و محققین دانشگاهی مرتبط با ارتش چین از تکنولوژی SMIC بهره می‌برند.

علی‌رغم اینکه چند هفته قبل گزارشی در رابطه با احتمال وضع این تحریم منتشر شده بود، ولی به نظر می‌رسد SMIC انتظار عملی شدن آن را نداشته است. سخنگوی SMIC گفته هنوز رسما خبری به آن‌ها داده نشده و هرگونه ارتباط با نهادهای نظامی را هم تکذیب کرده است. او می‌گوید سرویس‌ها و تراشه‌های این شرکت صرفا برای استفاده‌های غیرنظامی و تجاری ارائه می‌شوند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، وزارت بازرگانی در نامه‌ای که به شرکت‌های فعال آمریکایی در حوزه نیمه‌رسانا ارسال کرده، هشدار داده که هرگونه همکاری با SMIC، خطر غیر قابل قبول سوءاستفاده از تکنولوژی‌های موردنظر در ارتش جمهوری خلق چین به همراه خواهد داشت. طبق این تحریم جدید، SMIC در واقع دیگر نمی‌تواند تجهیزات جدیدی از شرکت‌های آمریکایی خریداری کند و در صنعت تولید تراشه‌ها، بیشتر تجهیزات مهم از طرف شرکت‌های آمریکایی ارائه می‌شوند.

از جمله شرکت‌هایی که تا حد زیادی تحت تاثیر این تحریم قرار می‌گیرند، باید به هواوی اشاره کنیم. بعد از دور جدید تحریم‌ها، هواوی دیگر نمی‌تواند تولید تراشه‌های خود را به شرکت‌های خارجی واگذار کند و با وجود اینکه SMIC از لحاظ فناوری سال‌ها از رقبای خود عقب‌تر است، اما حداقل می‌تواند برخی تراشه‌های میان‌رده و پایین‌رده هواوی را تولید کند. روی هم رفته اوضاع روزبه‌روز برای هواوی سخت‌تر می‌شود.

منبع: Engadget

