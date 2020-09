آیپد پرو شاید اولین دستگاه مجهز به نمایشگر Mini LED باشد

جدیدترین اطلاعات بدست آمده از یکی از افشاگران باسابقه، Ming-Chi Kuo، نشان می‌دهند که به احتمال زیاد نسل جدید آیپد پرو اولین محصولی خواهد بود که اپل در آن از نمایشگر‌ی با تکنولوژی Mini LED استفاده خواهد کرد.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که، با وجود این که اپل قصد دارد از نمایشگرهای Mini LED در دستگاه‌های مختلفی استفاده کند، اما هنوز با تامین این نوع نمایشگرها برای دستگاه‌های مختلف خود با مشکلاتی روبه‌رو است.

Kuo در گزارشی که منتشر کرده مدعی شده است نسل جدید آیپد پرو‌ها اولین دستگاه‌های خواهند بود که اپل از نمایشگر‌های Mini LED در آن‌ها استفاده خواهد کرد. حدس‌ و گمان‌های قبلی که در رابطه با این موضوع منتشر شده بودند، پیش‌بینی می‌کردند که اولین دستگاه‌هایی که اپل از این نوع نمایشگر در آن‌ها استفاده می‌کند نسل جدید مک‌ بوک‌ پرو‌های این شرکت یا آیمک‌ها هستند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که هم اکنون تولید کنندگان این نمایشگر‌ها در حال تولید آن‌ها برای سه ماهه‌‌ی چهارم سال ۲۰۲۰ هستند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که این تامین کنندگان به صورت تخمینی می‌توانند که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه از این نمایشگرها را تولید کنند که در حدود %۵۰ درصد از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این کاهش در تولید به دلیل مشکلاتی است که در تولید ماژول این نمایشگرها وجود دارد.

با توجه به کاهش تولید این نمایشگرها، به نظر می‌رسد که اپل قصد داشته باشد برای پاسخ به نیاز بازار از تامین‌ کنندگان مختلفی برای تامین نمایشگرهای Mini LED مورد نیازش، استفاده کند. به طور حتم، یکی از کمپانی‌های که در زمینه‌ی تامین این نمایشگرها با غول دنیای تکنولوژی یعنی اپل همکاری خواهد داشت Epistar است.

Kuo در بخشی دیگری از گزارش خود می‌گوید: «با توجه به اینکه محصولات تولیدی اپل در سراسر دنیا طرفداران خود را دارند، اپل به راحتی می‌تواند تامین کنندگان مختلفی را با قیمت مناسب پیدا کند.»

او ادامه می‌دهد «اپل در زمان پیدا کردن تامین کنندگان جدید و همچنین کاهش قیمت و ریسک‌های موجود در تامین قطعات، به احتمال زیاد طراحی این نمایشگر‌ها را با توجه به پتنت‌هایی که در اختیار دارد انجام خواهد داد، سیاست اپل در تامین قطعات مختلف به این شکل است و نمایشگر‌های Mini LED از این قاعده مستثنی نیستند.»

برخی از تحلیلگران در رابطه با این موضوع عقیده دارند که پتنت‌هایی که کمپانی Epistar در ساخت نمایشگرهای Mini LED از آن استفاده می‌کند مانع از به کارگیری تامین‌ کنندگان ثانویه مانند Sanan Optoelectronics، Osramو Seoul Semiconductor خواهد شد.

البته Kuo که نظری مخالف با این تحلیل‌گران دارد، در گزارش قبلیش گفته بود که اپل به احتمال زیاد با شرکت Sanan برای تامین نمایشگرهای Mini LED در شش ماهه اول سال ۲۰۲۱ همکاری خواهد داشت.

با توجه به این موضوع و همکاری اپل با کمپانی Sanan به نظر می‌رسد که با رفتن به سال ۲۰۲۱ هزینه‌های اپل در تامین این نمایشگرها در حدود %۵۰ کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که علاوه بر کاهش %۵۰ قیمت این نمایشگرها در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ اپل می‌تواند با حدود %۳۵ قیمت کمتر این نمایشگر‌ها را تامین کند.

Kuo همچنین پیش‌بینی می‌کند که جنگ قیمتی بین اپل و دیگر تولید کنندگان نمایشگرهای Mini LED که با اپل همکاری نمی‌کنند بر سر قیمت این نمایشگرها پیش بیاید.

او در ادامه می‌گوید: «ما اعتقاد داریم که زنجیره تامین کننده قطعات چین جنگ قیمتی را با اپل آغاز خواهد کرد تا بتواند سهم بسیار بیشتری از بازار را در زمینه‌ی نمایشگرهای Mini LED به دست بیاورند.»

به طور حتم رخ دادن در این جنگ بر سر قیمت این نمایشگر‌ها، شرکت‌های چینی از مزیت‌هایی مانند نیروی کار ارزان قیمت و حمایت‌های دولت استفاده خواهند کرد.

Kuo یکی از اولین کسانی بود که پیش‌بینی کرد اپل قصد دارد از نمایشگرهای Mini LED در ماه مارچ (اسفند ماه) در نسل جدید آیپد پروهای ۱۲٫۹ و ۱۰٫۲ اینچی استفاده کند.

او همچنین گفت که تا پایان سال ۲۰۲۰ اپل از نسل جدید آیپد مینی، آیمک پرو جدید و همچنین نسخه‌‌های جدید مک بوک پرو ۱۶ اینچ و ۱۴ اینچ رونمایی خواهد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط دنیا و همه‌گیری بیماری کرونا و مشکلات به وجود آمده در تولید، باعث خواهند شد که رونمایی از برخی از این محصولات به سال ۲۰۲۱ موکول شود.

در نمایشگرهای Mini LED با قرار دادن هزاران LED در پشت یک صفحه‌ی LCD می‌توان که به شکل بهتری نور برخی از نقاط صفحه‌ی نمایشگر را کاهش داد که باعث خواهد شد رنگ‌های نمایش داده شده توسط این نمایشگر‌ها و همچنین نسبت کنتراست آن‌ها در مقایسه با نمایشگرهای LED متداول بهبود چشم‌گیری را داشته باشد.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که اپل به احتمال زیاد در حدود ۵ سال از این تکنولوژی جدید استفاده خواهد کرد و بعد از آن شاهد استفاده از تکنولوژی دیگری مانند نمایشگر‌های Micro LED در محصولات آینده این شرکت خواهیم بود.

نمایشگر مینی LED چیست و چرا اپل می‌خواهد از این تکنولوژی استفاده کند؟

