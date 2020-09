سامسونگ حدودا ۵ روز پیش از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن رونمایی کرد. محصولی که از قابلیت‌های یک پرچم‌دار بهره ‌می‌برد اما قیمت بسیار مناسبی دارد. با توجه به سیاستی که سامسونگ در پیش گرفته، به نظر می‌رسد این شرکت در تلاش است با عرضه‌ی چنین محصولاتی، با شرکت‌های چینی نظیر شیائومی و وان پلاس که پرچم‌دارهای فوق‌العاده قدرتمند و مقرون به صرفه‌ای را راهی بازار می‌کنند رقابت کند. اما فکر می‌کنید در نهایت برنده‌ی این رقابت کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش، تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با بهترین گوشی‌های چینی یعنی وان پلاس ۸ و شیائومی می ۱۰ پرو بپردازیم.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار راهی بازار شد. با چنین قیمتی، زنگ خطر برای بسیاری از شرکت‌های دیگر، خصوصا چینی‌ها که سال‌های زیادی در زمینه‌ی ساخت پرچم‌دارهای مقرون به صرفه فعالیت می‌کنند به صدا درآمد. بدیهی است ورود شرکت بزرگی چون سامسونگ به این حوزه می‌تواند بسیار نگران کننده هم باشد.

رقبایی هم که برای این گوشی در این مقایسه در نظر گرفتیم، وان پلاس ۸ و می ۱۰ پرو هستند که به ترتیب در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ و ۸۵۰ دلار قرار می‌گیرند. از لحاظ قیمت، می‌توان نماینده‌ی شیائومی را به سامسونگ نزدیک‌تر دانست. هرچند اس ۲۰ فن ادیشن نیز در نسخه‌ی پایه‌ی خود تنها ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری شد. اما در نهایت فکر می‌کنید ارزش خرید کدام یک بیشتر است؟ با ما همراه باشید.

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با وان پلاس ۸ و شیائومی می ۱۰ پرو

نام گوشی شیائومی می ۱۰ پرو ۵G وان پلاس ۸ گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن ابعاد / وزن / جنس بدنه ۱۶۲.۶ × ۷۴.۸ × ۹ میلی‌متر / ۲۰۸ گرم – شیشه‌ و فریم آلومینیومی ۱۶۰.۲ × ۷۲.۹ ×‌ ۸ میلی‌متر / ۱۸۰ گرم – شیشه‌ و فریم آلومینیومی ۱۵۹.۸ × ۷۴.۵ × ۸.۴ میلی‌متر / ۱۹۰ گرم – پلاستیک و فریم آلومینیومی نمایشگر ۶.۶۷ اینچ با وضوح ۱۰۸۰ ×‌ ۲۳۴۰ (فول‌اچ‌دی پلاس) از نوع سوپر امولد – رفرش ریت ۹۰ هرتز ۶.۵۵ اینچ با وضوح ۱۰۸۰ ×‌ ۲۴۰۰ (فول‌اچ‌دی پلاس) از نوع فلوید امولد – رفرش ریت ۹۰ هرتز ۶.۵ اینچ با وضوح ۱۰۸۰ ×‌ ۲۴۰۰ (فول‌اچ‌دی پلاس) از نوع سوپر امولد – رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز اسنپدراگون ۸۶۵ با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز اسنپدراگون ۸۶۵ با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۸/۲۵۶ – ۱۲/۲۵۶ – ۱۲/۵۱۲ گیگابایت ۸/۱۲۸ – ۱۲/۲۵۶ گیگابایت ۶/۱۲۸ – ۸/۱۲۸ – ۸/۲۵۶ گیگابایت سیستم عامل / رابط کاربری اندروید ۱۰ / MIUI اندروید ۱۰ / Oxygen OS اندروید ۱۰ / One UI اتصالات بلوتوث ۵.۱ – GPS بلوتوث ۵.۱ – GPS بلوتوث ۵ – GPS دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.0 و بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۱۶ درجه ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.0 و بزرگ‌نمایی ۳.۰ برابری اپتیکال دوربین سوم ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.0 و بزرگ‌نمایی ۳.۷ برابری اپتیکال و ۱۰ برابری هیبریدی ۲ مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دیافراگم f/2.4 ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۲۳ درجه دوربین چهارم ۲۰ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۱۷ درجه ندارد ندارد دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 – فیلم‌برداری با وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 – فیلم‌برداری با وضوح ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 – فیلم‌برداری با وضوح ۱۰۸۰P و ۴K باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۵۰ واتی سیمی و ۳۰ واتی بی‌سیم ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۳۰ واتی سیمی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژر ۱۵ واتی سیمی و بی‌سیم کیفیت فیلم‌برداری قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۸K با سرعت ۳۰ و ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K قابلیت‌های دیگر دو سیم‌کارت – پشتیبانی از شارژر معکوس ۵ واتی دو سیم‌کارت – استاندارد ضد آب IP68 فقط برای اپراتور ورایزن و نه نسخه‌های آنلاک استاندارد ضد آب IP68 – دو سیم‌کارت – پشتیبانی از شارژر معکوس ۴.۵ واتی

طراحی

از لحاظ کیفیت ساخت، دو نماینده‌ی چینی به خاطر بهره‌مندی از شیشه و آلومینیوم دست بالا را دارند و در مقایسه با گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن حس و حال بهتری به کاربر القا می‌کنند. نمایشگر بکار رفته در این گوشی‌ها نیز خمیده است و زیبایی خاصی به آن‌ها می‌بخشد. محصول سامسونگ اما نه تنها از نمایشگر تخت بهره می‌برد (می‌تواند نقطه قوت باشد)، بلکه بدنه‌ی آن نیز از پلاستیک ساخته شده.

اما نکته‌ی جالب اینجاست که نماینده‌ی سامسونگ تنها گوشی بین این دو است که از استاندارد IP68 بهره می‌برد و می‌تواند تا نیم ساعت در عمق ۱.۵ متری آب دوام بیاورد. همچنین این محصول تا حد زیادی از ورود گرد و غبار به درون نیز جلوگیری می‌کند و می‌توان با این امتیاز، تا حدودی عملکرد ناامید کننده‌ی سامسونگ را در طراحی آن نادیده گرفت.

بنابراین مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با رقبای چینی در این بخش برنده‌ای نخواهد داشت چون هر سه نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. البته مگر اینکه جنس و کیفیت بدنه از خاصیت ضد آب بودن آن اهمیت بیشتری برایتان داشته باشد یا برعکس.

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با گلکسی اس ۲۰

نمایشگر

سامسونگ همیشه در زمینه‌ی نمایشگر گوشی حرف اول را می‌زند و اینبار نیز با اس ۲۰ فن ادیشن شاهد این موضوع هستیم. نماینده‌ی جدید کره‌ای‌ها برخلاف رقبای چینی که تنها از رفرش ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند، از نمایشگری ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برد تا لذت کار با آن بسیار بیشتر از دو گوشی دیگر باشد. جز این بخش، در تراکم پیکسلی هم اس ۲۰ با ۴۰۷ پیکسل بر هر اینچ از وان پلاس و شیائومی با ۴۰۲ و ۳۸۶، عملکرد بهتری دارد. پنل بکار رفته در هر سه گوشی اما وضوح یکسانی دارد و از فناوری +HDR10 نیز پشتیبانی می‌کند. بنابراین خیال کاربر از بابت کیفیت نمایشگر آسوده خواهد بود.

نرم‌افزار و سخت‌افزار

مقایسه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با وان پلاس ۸ و شیائومی می ۱۰ پرو ۵G در بخش سخت‌افزار برنده‌ی خاصی ندارد چرا که هر سه از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برند؛ بنابراین می‌توان گفت اینترنت ۵G نیز در آن‌ها در دسترس است. این پردازنده در حال حاضر در بهترین گوشی‌های اندرویدی حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما کمتر محصولی قیمتی بهتر از این سه گوشی دارد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که با وان پلاس ۸ و شیائومی می ۱۰ پرو، کاربر به میزان رم بیشتری دسترسی خواهد داشت. هرچند این در صورتی است که کمی مبلغ بیشتری هزینه کنید تا بتوانید محصولی با ۱۲ گیگابایت رم و حتی ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی (می ۱۰ پرو) خریداری کنید. گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در بیشترین حالت خود از ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد.

در این بخش اس ۲۰ فن ادیشن شاید به اندازه‌ی رقبا قدرتمند نباشد، اما در استفاده‌ی واقعی تغییر خاصی را احساس نخواهید کرد چون پردازنده‌ی بکار رفته در آن‌ بسیار قدرتمند است. اما از طرفی نماینده‌ی سامسونگ از ۳ بروزرسانی اندروید پشتیبانی می‌کند. یعنی در نهایت می‌تواند اندروید ۱۳ را هم دریافت کند که تا اینجای کار به نظر می‌رسد از دو شرکت دیگر بهتر است. مگر اینکه شیائومی و وان پلاس در ادامه سیاست خود را در این رابطه تغییر دهند.

گوشی سامسونگ از رابط کاربری One UI بهره می‌برد که یک رابط کاربری به بلوغ رسیده و پر از امکانات است. در طرف مقابل Oxygen OS بسیار شبیه به همان اندروید خالصی است که در گوشی‌های پیکسل مورد استفاده قرار گرفته. رابط کاربری MIUI شیائومی هم تغییر زیادی به نسبت اندروید خالص ندارد اما از این نظر تقریبا بین سامسونگ و وان پلاس قرار می‌گیرد. به طور کلی سامسونگ در زمینه‌ی رابط کاربری پخته‌تر و بهتر از سایر شرکت‌ها است.

دوربین

بدون شک و بدون هیچگونه بحثی، می ۱۰ پرو در بخش دوربین بهترین است و اصلا نباید دو گوشی دیگر را با آن مقایسه کنیم. این محصول از یک دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن نیز ۲ دوربین تله‌فوتو تعبیه شده تا بزرگ‌نمایی ۲ و ۳.۷ برابری با آن‌ها ممکن شود. همچنین با لنز ۸ مگاپیکسلی، بزرگ‌نمایی هیبریدی ۱۰ برابری نیز ممکن است. آخرین لنز بکار رفته در این محصول نیز ۲۰ مگاپیکسلی فوق عریض است که کاربر می‌تواند ۱۱۷ درجه را با آن پوشش دهد. از دیگر قابلیت‌های خوب این گوشی در بخش دوربین می‌توان به وجود لرزشگیر اپتیکال دوگانه و سیستم فوکوس خودکار لیزری اشاره کرد.

در رده‌ی بعدی احتمالا اس ۲۰ فن ادیشن قرار می‌گیرد که از لحاظ عکاسی در حد و اندازه‌های پرچم‌داران سری اس ۲۰ (به جز اس ۲۰ اولترا) است. روی پنل پشتی این گوشی ۳ دوربین ۱۲، ۸ و ۱۲ مگاپیکسلی تعبیه شده که به ترتیب وظیفه‌ی عکاسی معمولی، تله‌فوتو و فوق عریض را دارند. دوربین تله‌فوتوی این محصول می‌تواند تا ۳ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد. با دوربین فوق عریض اس ۲۰ فن ادیشن هم می‌توان ۱۲۳ درجه را تحت پوشش قرار داد.

وان پلاس ۸ اما در رده‌ی آخر قرار می‌گیرد. در بررسی‌های دوربین این گوشی دیده بودیم که در بسیاری شرایط اگرچه تصاویر ثبت شده بسیار باکیفیت بودند اما اشباع شده و به دور از واقعیت بودند. با این حال این گوشی از سنسور تله‌فوتو بهره نمی‌برد و به همین خاطر کیفیت تصاویر ثبت شده در حالت بزرگ‌نمایی به نسبت دو گوشی رقیب اصلا جالب نیست.

نبرد دوربین‌های سلفی را هم روی کاغذ گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن می‌برد. البته کیفیت سنسورهای ۳۲ مگاپیکسلی سامسونگ را در دوربین سلفی گوشی‌های این شرکت دیده‌ایم که بسیار عالی هستند. حتی از لحاظ کیفیت فیلم‌برداری هم از گوشی‌های دیگر این مقایسه بهتر است چون می‌تواند در وضوح ۴K ویدیو ضبط کند.

باتری

روی کاغذ، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و می ۱۰ پرو بهترین باتری را در اختیار دارند. اما نماینده‌ی سامسونگ از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برد و چگالی تصویر نیز در آن بیشتر از می ۱۰ پرو و وان پلاس ۸ با نمایشگر ۹۰ هرتزی است. بنابراین می‌توان اینطور در نظر گرفت که عملکرد این گوشی در ذخیره‌ی انرژی ضعیف‌تر باشد. این را هم باید در نظر بگیریم که گوشی‌های سامسونگ به دلیل بهره‌مندی از رابط کاربری سنگین، از لحاظ مصرف انرژی در وضعیت خوبی قرار ندارند. خصوصا در مقایسه با وان پلاس و شیائومی که در این زمینه یکی از بهترین‌ها هستند.

وان پلاس ۸ از باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که از شارژر بی‌سیم هم برخلاف دو گوشی دیگر پشتیبانی نمی‌کند. البته نبود شارژر بی‌سیم نمی‌تواند آنقدرها بد باشد منتها از امتیاز این محصول کم می‌کند. با این حال آنچه که اهمیت بیشتری دارد، مدت زمان دوام این باتری است که طی بررسی‌ها بسیار عالی بوده و توانست حدودا ۹.۵ ساعت گوشی را روشن نگه دارد.

در تست‌های مشابه، نماینده‌ی شیائومی حدودا ۸ ساعت دوام داشت ولی در رابطه با گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن هیچ اطلاعی در اختیار نداریم چون این محصول به‌تازگی معرفی شده و شرایط تست باتری آن هنوز فراهم نیست.

اما از بحث دوام باتری که بگذریم، به سرعت شارژ می‌رسیم که احتمالا می ۱۰ پرو با شارژر ۵۰ واتی حرف اول را می‌زند. این شارژر می‌تواند در مدت زمان ۴۷ دقیقه، شارژ باتری گوشی را از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند که فوق‌العاده است. همچنین با ۱۵ دقیقه شارژ، ظرفیت باتری به ۴۰ درصد می‌رسد که می‌تواند به‌ راحتی دو یا سه ساعت کاربران را همراهی کند. شارژر ۳۰ واتی بی‌سیم هم می‌تواند این گوشی را در مدت زمان ۸۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کند.

وان پلاس ۸ در کنار باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود، از شارژر ۳۰ واتی بهره می‌برد که می‌تواند باتری گوشی را در ۲۲ دقیقه از ۰ به ۵۰ درصد برساند. البته این ادعای شرکت وان پلاس است اما در عمل، این شارژر می‌تواند گوشی را در مدت ۱۵ دقیقه ۳۵ درصد، در ۳۰ دقیقه ۶۵ درصد و در مدت بیش از ۱ ساعت (کمتر از ۷۰ دقیقه) به صورت کامل شارژ کند.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن از شارژر ۱۵ واتی درون جعبه بهره می‌برد اما از شارژر ۲۵ واتی سریع نیز پشتیبانی می‌کند که در صورت خرید مدل سریع‌تر، می‌توانید گوشی را در مدت زمان حدودا ۸۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کنید. در مدت زمان حدودا نیم ساعت هم شارژ گوشی به ۵۱ درصد می‌رسد. ولی خب متاسفانه این شارژر درون جعبه وجود ندارد و مسلما با شارژر ۱۵ واتی، فرایند شارژ شدن چنین باتری حجیمی بیشتر طول خواهد کشید؛ اما چه مدت، مشخص نیست.

قیمت

می ۱۰ پرو جز گران‌ترین گوشی‌های شیائومی به حساب می‌آید که با قیمت حدودا ۹۰۰ دلار معرفی شد اما اکنون می‌توانید آن را با مبلغ حدودا ۸۰۰ دلار هم خریداری کنید. وان پلاس ۸ هم مطابق انتظار کمترین قیمت را در بین آن‌ها دارد و کاربر می‌تواند با پرداخت حدودا ۷۵۰ دلار آن را در اختیار داشته باشد. گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن هنوز رسما در دسترس قرار نگرفته منتها سامسونگ برای مدل پایه‌ی این گوشی، ۷۰۰ دلار را در نظر گرفته که قیمت مناسبی است.

جمع‌بندی

نقاط قوت گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

ضد آب (استاندارد ضد آب IP68)

پشتیبانی از شارژر بی‌سیم

سه سال بروزرسانی نرم‌افراری اندروید

نمایشگر ۱۲۰ هرتزی

دوربین سلفی باکیفیت

نقاط ضعف گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

سرعت شارژ پایین

بدنه‌ی پلاستیکی

نقاط قوت شیائومی می ۱۰ پرو ۵G

طراحی زیبا و چشم‌نواز

دوربین‌های فوق‌العاده باکیفیت

پشتیبانی از شارژر بی‌سیم

بهره‌مندی از شارژر فوق سریع ۵۰ واتی درون جعبه

موجود در مدل ۱۲ گیگابایتی با ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی

نقاط ضعف شیائومی می ۱۰ پرو ۵G

با توجه به مشخصات فنی، ندارد

نقاط قوت وان پلاس ۸

قیمت مناسب

نرم‌افزار عالی با عملکرد روان و بهینه

طراحی زیبا و چشم‌نواز

نقاط ضعف وان پلاس ۸

عدم بهره‌مندی از دوربین تله‌فوتو

عملکرد ضعیف دوربین‌ها به نسبت رقبا

نظر شما در رابطه با این گوشی‌ها چیست؟ فکر می‌کنید در سال ۲۰۲۰ یا حتی ۲۰۲۱، خرید کدام یک از این سه محصول، منطقی‌تر خواهد بود؟

