بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره دو روز دیگر گوشی گوگل پیکسل ۵ رسما معرفی خواهد شد. طبق آخرین شایعات منتشر شده، این گوشی با قیمت ۶۲۹ دلار به دست کاربران می‌رسد. اگر این قیمت صحت داشته باشد، پیکسل ۵ یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار در سال جاری خواهد بود. اما آیا این قیمت موجب موفقیت گسترده‌ی این گوشی می‌شود؟

ارزان‌تر از اولین گوشی پیکسل

با قیمت ۶۲۹ دلار، پیکسل ۵ ارزان‌ترین گوشی پرچم‌دار گوگل نسبت به نسل‌های قبلی محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم اولین و دومین نسل گوشی پیکسل با قیمت ۶۴۹ دلار به دست کاربران رسیدند. این شرکت طی سال‌های گذشته قیمت گوشی‌های خود را نسل به نسل افزایش داده و به همین خاطر کاهش گسترده قیمت این گوشی یک خبر بسیار خوب محسوب می‌شود.

حتی اگر پیکسل ۵ مانند نسل قبلی از همان دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی بهره ببرد، کماکان مجهز به یکی از بهترین دوربین‌های بین رقبا خواهد بود. شایعات حاکی از آن هستند که در ماژول دوربین این گوشی به جای دوربین تله‌فوتو از دوربین اولترا واید استفاده شده که احتمالا این تغییر مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد. در ضمن نباید بهبود الگوریتم‌های نرم‌افزاری مربوط به پردازش تصویر را از قلم بیندازیم. اما احتمالا این موارد تنها نقاط قوت مهم این گوشی به حساب می‌آیند.

اگرچه پیکسل ۵ جانشین گوشی‌های پرچم‌دار گوگل خواهد بود، اما از لحاظ سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن ندارد و به همین خاطر قیمت تعیین شده برای آن اصلا تعجب‌آور نیست. هرچند گوگل هیچ‌گاه به ارائه‌ی مثلا نمایشگرهای جذاب و تکنولوژی شارژ جدید علاقه‌ای نداشته، ولی باید بگوییم که این گوشی به جای بهره‌گیری از تراشه پرچم‌دار، از تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. با وجود اینکه این تراشه به هیچ عنوان تراشه‌ی ضعیفی محسوب نمی‌شود، ولی چندین گوشی ارزان‌تر از پیکسل ۵ همراه با آن راهی بازار شده‌اند.

به‌عنوان مثال می‌توانیم به گوشی‌های وان‌پلاس Nord و ریلمی X50 اشاره کنیم که هر دو از همین تراشه بهره می‌برند و به ترتیب ۴۰۰ و ۳۵۰ یورو قیمت دارند؛ قیمت‌هایی که در محدوده قیمت پیکسل ۴a قرار می‌گیرند. البته از طرف دیگر با گوشی‌های ال‌جی Velvet با قیمت ۶۹۹ دلار، نوکیا ۸.۳ با قیمت ۵۹۹ یورو و موتورولا اج پلاس با قیمت ۵۳۵ یورو مواجه هستیم.

این یعنی در مقایسه با پیکسل ۵، گوشی‌های گران‌تر مجهز به این تراشه هم در بازار حضور دارند ولی از سوی دیگر کاربران می‌توانند با پرداخت مبلغ بسیار پایین‌تر گوشی مبتنی بر تراشه‌ی موردنظر را خریداری کنند.

مشکل مدل ۵G پیکسل ۴a

پیکسل ۵ به خودی خود شاید بتواند توجهات زیادی را جلب کند، اما گوگل در کنار این گوشی قصد دارد از مدل ۵G پیکسل ۴a با قیمت ۴۹۹ دلار رونمایی کند.

در سال جاری برخی گوشی‌های ارزان‌قیمت مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفته‌اند و در این زمینه می‌توانیم آیفون SE جدید و وان‌پلاس Nord را نام ببریم. به همین خاطر احتمالا این گوشی نسبت به پیکسل ۵ می‌تواند سروصدای بیشتری راه بیندازد. این گوشی از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند، مجهز به همان دوربین اصلی و تراشه پیکسل ۵ است و از نرم‌افزار عالی گوگل بهره می‌برد. به همین خاطر سوالی که برای بسیاری از کاربران ایجاد می‌شود این است که اصلا چرا باید قیمت بیشتری را برای خرید پیکسل ۵ پرداخت کنند؟

البته گوشی پرچم‌دار گوگل بدون شک امکانات بیشتری را ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به شارژ بی‌سیم، رفرش ریت بالاتر نمایشگر، باتری بزرگ‌تر و احتمالا نسل جدید سیستم راداری Soli اشاره کنیم. اما اینکه به نظر کاربران این ویژگی‌ها ارزش پرداخت ۱۲۰ دلار بیشتر را دارد یا نه، خود سوال دیگری است.

قیمت بیش از حد گران یا کاملا مناسب؟

از جهات مختلف، پیکسل ۵ یک پاسخ مناسب برای شکایات رایج مربوط به پیکسل ۴ به نظر می‌رسد. یک تراشه‌ی میان‌رده می‌تواند عمر باتری این گوشی را افزایش بدهد و کاهش قیمت آن هم منجر به توقف نگرانی کاربران برای افزایش پیوسته قیمت گوشی‌های گوگل می‌شود. در عین حال گوشی موردنظر کماکان از امکانات جذاب مربوط به عکاسی و یک نرم‌افزار عالی بهره می‌برد.

احتمالا مدیران گوگل با موفقیت گوشی مقرون به صرفه پیکسل ۳a به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت پایین کلید موفقیت آن‌ها در بازار موبایل است. اما این رویکرد به معنای عدم عرضه یک پیکسل با سخت‌افزار رده‌بالا است و تفاوت‌های سخت‌افزاری اندک بین پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G و تفاوت قیمت زیاد آن‌ها پیام بازاریابی گوگل را دچار اختلال می‌کند.

پیکسل ۵ با قیمت ۶۲۹ دلاری نسبت به برخی از رقبای خود گران‌تر محسوب می‌شود. با این حال، کاربران با پرداخت چنین مبلغی می‌توانند از یکی از بهترین دوربین‌های موجود در گوشی‌های هوشمند استفاده کنند. در عین حال، مدل ۵G پیکسل ۴a که از جهات مختلف شباهت زیادی به پیکسل ۵ دارد و همچنین با قیمت ۴۹۹ دلاری عرضه می‌شود، تا حد زیادی محصول پرچم‌دار گوگل را زیر سایه‌ی خود قرار می‌دهد.

شما در این رابطه چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

