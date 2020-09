بر اساس اعلام وان‌پلاس، گوشی پرچم‌دار وان‌پلاس ۸T در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رسما معرفی می‌شود. اما حالا یکی از افشاگران مشهور اعلام کرده که در کنار این گوشی احتمالا شاهد رونمایی از پنج گجت دیگر هم خواهیم بود.

البته او به جزییات این گجت‌ها اشاره نکرده و فقط گفته که کاربران نمی‌توانند حداقل یکی از این گجت‌ها را حدس بزنند. او در ادامه یک توییت دیگری منتشر کرده که در آن فقط کلمه‌ی «صدای بم» (bass) آمده است. به همین خاطر احتمالا این محصول یک اسپیکر بلوتوثی یا در همین ارتباط خواهد بود.

همانطور که گفتیم در مورد گجت‌های که کنار وان‌پلاس ۸T معرفی می‌شوند هنوز گزارش موثقی منتشر نشده ولی با توجه به شایعات می‌توانیم حدس و گمان‌هایی را مطرح کنیم. به‌عنوان مثال می‌توانیم انتظار معرفی اولین ساعت هوشمند این شرکت موسوم به وان‌پلاس واچ را داشته باشیم. در مورد این محصول غیر از نام آن گزارش دیگری منتشر نشده ولی شاید این شرکت موفق شده جلوی افشای اطلاعات مربوط به آن را بگیرد.

همچنین از دیگر گجت‌هایی که احتمالا معرفی می‌شوند می‌توانیم به ایرفون بی‌سیم اشاره کنیم. مدتی قبل یکی از افشاگران به نام وان‌پلاس بادز Z اشاره کرد که احتمالا مدل مقرون‌به‌صرفه وان‌پلاس بادز محسوب می‌شود.

چند هفته قبل هم خبری در مورد وان‌پلاس Clover منتشر شد که ظاهرا یک گوشی پایین‌رده مجهز به اسنپ‌دراگون ۴۶۰ و باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به حساب می‌آید. طبق گزارش‌ها Clover نام مستعار این گوشی است و احتمالا با نام دیگری به دست کاربران می‌رسد. در هر صورت به احتمال زیاد طی روزهای آینده جزییات بیشتری از این گجت‌های مرموز فاش خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post در کنار وان‌پلاس ۸T احتمالا ۵ گجت دیگر معرفی می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala