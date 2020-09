با عرضه‌ی رسمی اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا ۵ مارک ۲، اکنون سیل شایعات به سوی گوشی بعدی شرکت ژاپنی یعنی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ روانه شده. محصولی که گفته می‌شود با نمایشگر با کیفیت‌تر و دوربین سلفی بهتر راهی بازار می‌شود.

اکسپریا ۱ مارک ۲ فوریه‌ی سال جاری (۵ اسفند) راهی بازار شد. بنابراین احتمالا اسفند ماه امسال نیز شاهد رونمایی از جانشین آن یعنی سونی اکسپریا ۵ مارک ۳ خواهیم بود. البته تا زمان معرفی این گوشی زمان بسیار زیادی باقی مانده اما اولین گزارشات پیرامون آن اشاره به بهبود نمایشگر و دوربین سلفی دارد.

یکی از وب‌سایت‌های ژاپنی که سابقه‌ی درخشانی در زمینه‌ی افشای اطلاعات در رابطه با محصولات سونی دارد مدعی شده این اطلاعات را از یکی از اعضای مطلع از فرایند ساخت اکسپریا ۵ مارک ۳ دریافت کرده، بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان به آن اطمینان کرد.

با توجه به این گزارش، سونی‌ اکسپریا ۱ مارک ۳ قرار است با نمایشگری راهی بازار شود که ۱۵ درصد از نمایشگر بکار رفته در اکسپریا ۱ مارک ۲ روشن‌تر است. اینکه روشن‌تر شدن نمایشگر در نتیجه‌ی چه تغییراتی است مشخص نشده اما این احتمال هم وجود دارد که شاهد استفاده از پنلی ۴K در آن باشیم.

تست باتری گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۲

همچنین به نظر می‌رسد دوربین سلفی این محصول نیز از گشودگی دیافراگم بازتری بهره می‌برد تا بدین ترتیب عملکرد آن در عکاسی در نور شب بهتر شود. علاوه بر این‌ها، ظاهرا اندازه‌ی سنسور و وضوح آن به نسبت قبل تغییری نخواهد کرد. البته سونی همیشه در زمینه‌ی ساخت لنز دوربین عملکرد بسیار خوبی دارد و لنزهای این شرکت در گوشی‌های برتر بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. منتها در بخش پردازش‌های نرم‌افزاری تصویر عملکرد ضعیفی دارد. با این حال باید منتظر ماند و دید سال آینده چه پیش می‌آید.

همانطور که اشاره شد، تا زمان معرفی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ مدت زمان زیادی باقی مانده و به همین خاطر انتظار نداریم همین حالا در رابطه با مشخصات فنی آن اطلاعات زیادی منتشر شود. با توجه به مشخصات گوشی فعلی، انتظار می‌رود این گوشی از لحاظ سخت‌افزاری، مانند دیگر پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ باشد و از قدرتمندترین ترکیب موجود بهره ببرد.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا ۵ مارک ۲ به اندروید ۱۳ به‌روزرسانی می‌شوند

