اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی اس ۲۱ اولترا (اس ۳۰ اولترا) قرار است با شارژر ۶۵ واتی یعنی سریع‌ترین مدلی که سامسونگ تاکنون تولید کرده راهی بازار شود.

اخیرا شنیده بودیم گلکسی اس ۲۱ اولترا (یا اس ۳۰ اولترا) قرار است با ۱۶ گیگابایت رم از نوع DDR5 راهی بازار شود که سریع‌ترین مدل موجود در بازار خواهد بود. اما به نظر می‌رسد این تنها رکورد پرچم‌دار سامسونگ نیست و ظاهرا این گوشی قرار است یک رکورد خوب دیگر نیز از خود بجای بگذارد و آن هم بهره‌مندی از شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی است. یعنی سریع‌ترین شارژری که سامسونگ تاکنون تولید کرده.

وب‌سایت گلکسی کلاب (Galaxy Club) اخیرا اطلاعات مربوط به این شارژر را در یکی از وب‌سایت‌های صدور گواهی کره‌ای با شماره مدل EP-TA8۶۵، مشاهده کرد. در حال حاضر سریع‌ترین شارژر کنونی این شرکت با شماره مدل EP-TA8۴۵ شناخته می‌شود. بنابراین با توجه به دو رقم آخر می‌توان گفت این شماره متعلق به شارژری ۶۵ واتی است. این اولین باری نیست که خبرهای اینچنینی را در رابطه با پرچم‌داران سری اس ۲۱ غول کره‌ای می‌شنویم اما به صحت آن‌ها اطمینان کامل نداشتیم. حال از آن جایی که این شارژر ۶۵ واتی گواهی دریافت کرده، می‌توان پشتیبانی سری جدید از این شارژر را بسیار محتمل دانست.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

سریع‌ترین شارژر موجود درون جعبه اکنون ۱۲۰ واتی بوده که متعلق به شیائومی می ۱۰ اولترا است. بعد از آن، شارژر ۶۵ واتی Super VOOC 2.0 است که کاربران اوپو فایند X2 پرو می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین به نظر می‌رسد این شارژر درون جعبه‌ی وان پلاس ۸ تی نیز وجود داشته باشد که به ادعای وان پلاس، می‌تواند این محصول را در مدت زمان ۳۹ دقیقه به صورت کامل شارژ کند. همچنین این شارژر باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی را در مدت زمان ۱۰ دقیقه، ۴۰ درصد و در ۱۵ دقیقه تا ۵۸ درصد شارژ خواهد کرد.

در حال حاضر چینی‌ها در زمینه‌ی سرعت شارژ رتبه‌ی اول را دارند. شرکت‌هایی نظیر وان پلاس، اوپو، هواوی و شیائومی طی یکی دو سال اخیر در طراحی شارژرهای سریع پیشرفت بسیار خوبی داشتند. برای مثال شارژر ۱۲۰ واتی می ۱۰ اولترا و حتی شارژر ۱۲۵ واتی اوپو که فعلا محصولی برای بهره‌مندی از آن عرضه نشده.

با این حال فعلا شارژر ۶۵ واتی به نسبت مدل‌های سریع‌تر، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن جایی که افزایش سرعت، نگرانی‌های بیشتری هم بین مردم بابت کاهش طول عمر باتری بوجود می‌آورد، سامسونگ تصمیم گرفت به همان شارژر ۶۵ واتی بسنده کند. طی بررسی‌های صورت گرفته‌ی PhoneArena، شارژر ۶۵ واتی می‌تواند یک باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی را در مدت زمان ۳۹ دقیقه کاملا شارژ کند. در حال حاضر سریع‌ترین شارژر سامسونگ ۴۵ واتی است که می‌تواند باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اس ۲۰ اولترا را در مدت زمان ۱ ساعت شارژ کند.

در زیر می‌توانید لیست بهترین گوشی‌های بازار را از لحاظ سرعت شارژ شدن مشاهده کنید. (اعداد به دقیقه هستند و عدد کمتر نشانه‌ی عملکرد بهتر است).

شما عزیزان همچنین می‌توانید جزئیات شارژ شدن سه گوشی اول (به جز رینو ۴ پرو) را در زیر مشاهده کنید.

هواوی پی ۴۰ پرو با شارژر ۴۰ واتی Super Charge (باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی) سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا با شارژر ۴۵ واتی (باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی) اوپو فایند X2 پرو با شارژر ۶۵ واتی (باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی) ۳۰ درصد در ۱۰ دقیقه

۵۰ درصد در ۲۵ دقیقه

۸۰ درصد در ۴۰ دقیقه

۱۰۰ درصد در ۵۹ دقیقه ۳۷ درصد در ۱۵ دقیقه

۷۰ درصد در ۳۰ دقیقه

۸۹ درصد در ۴۵ دقیقه

۱۰۰ درصد در ۶۰ دقیقه ۵ درصد در ۲ دقیقه

۵۴ درصد در ۱۵ دقیقه

۷۱ درصد در ۲۰ دقیقه

۹۷ درصد در ۳۰ دقیقه

۱۰۰ درصد در ۳۹ دقیقه

همانطور که مشاهده می‌کنید، اگرچه شارژ شدن یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در مدت ۱ ساعت عالی است، اما شارژ شدن یک باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی تا ۷۱ درصد آن هم تنها در ۲۰ دقیقه یا ۹۷ درصد در ۳۰ دقیقه با شارژر ۶۵ واتی بسیار بهتر است. حتی اگر دو باتری را با یک ظرفیت در نظر می‌گرفتیم باز هم عملکرد شارژر ۶۵ واتی از ۴۵ واتی بهتر بود.

اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی اس ۲۱ اولترا قرار است به یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شود و بهره‌مندی از یک شارژر سریع ۶۵ واتی می‌تواند از مدت زمان شارژ شدن آن تا حد زیادی بکاهد (۲۰ دقیقه کمتر). لازم به ذکر است دلیل عدم افزایش ظرفیت هم بهره‌مندی از پردازنده‌ی ۵ نانومتری بسیار کم مصرف است که گفته می‌شود در مصرف انرژی به نسبت نسل کنونی ۲۰ تا ۳۰ درصد عملکرد بهتری دارد.

از آن جایی که بسیاری از شرکت‌ها به سرعت در زمینه‌ی شارژ سریع در حال پیشرفت هستند، حتی اپل که شنیده می‌شود برای آیفون ۱۲ یک شارژر سریع ۲۰ واتی را در دست ساخت دارد، به همین خاطر انتظار می‌رود سامسونگ نیز دست بکار شود و فناوری شارژر سریع ۴۵ واتی را که در سال ۲۰۱۹ معرفی کرد، در سال ۲۰۲۱ بازنشسته کند. این حداقل انتظاری است که از بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی هوشمند در دنیا داریم.

گلکسی اس ۲۱ پلاس به باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود

