بیش از یک سال قبل گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹ معرفی شد و پس از آن HMD Global دیگر گوشی پرچم‌داری روانه‌ی بازار نکرده است. این گوشی اگرچه ضعف‌های زیادی داشت، ولی رویکرد نوآورانه‌ی آن را نمی‌توانیم کتمان کنیم. حالا بعد از مدت‌ها انتظار، ظاهرا به‌زودی جانشین این گوشی موسوم به نوکیا ۹.۳ رونمایی خواهد شد.

بر اساس یک گزارش جدید، این گوشی احتمالا در ماه نوامبر (آبان-آذر) رسما معرفی می‌شود. گفته می‌شود هنوز HMD Global تاریخ دقیق معرفی آن را انتخاب نکرده ولی در هر صورت ظاهرا در ماه نوامبر این کار انجام خواهد شد.

در ابتدا گفته می‌شد نوکیا ۹.۳ در اواسط ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار می‌شود اما از آن زمان با چندین تاخیر در عرضه مواجه شده است. باید خاطرنشان کنیم این تاخیر در عرضه گریبان باقی گوشی‌های نوکیا را هم گرفته است. به عنوان مثال هفته گذشته کمپانی HMD بالاخره عرضه نوکیا ۸.۳ را حدود ۶ ماه بعد از معرفی آن آغاز کرد.

طبق برخی اخبار منتشر شده، نوکیا ۹.۳ از قابلیت فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کند و این یعنی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. گفتنی است یکی از انتقادهای صورت گرفته از نوکیا ۹ در مورد بهره‌گیری آن از تراشه قدیمی اسنپ‌دراگون ۸۴۵ بود. همچنین معلوم نیست که آیا این گوشی مانند نسل قبلی از دوربین پنج‌گانه بهره می‌برد یا نه. در هر صورت اگر این شایعه صحت داشته باشد، طی روزهای آینده اخبار بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹.۳ احتمالا به‌زودی معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala