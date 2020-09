شیائومی از تلویزیون ۸۲ اینچی ۸K با فناوری مینی LED رونمایی کرد

ساعاتی قبل شیائومی از دو مدل تلویزیون ۸۲ اینچی رونمایی کرد که هر دو آن‌ها مبتنی بر فناوری مینی LED هستند ولی مهم‌ترین تفاوت آن‌ها به رزولوشن ۸K و ۴K برمی‌گردد.

همانطور که احتمالا می‌دانید در فناوری مینی LED به لطف کاهش اندازه ال‌ای‌دی‌ها، می‌توان برای منبع نور تعداد آن‌ها را افزایش داد. به گفته‌ی شیائومی، منبع نور مدل ۸K از ۹۶۰ بخش تشکیل شده که در هر بخش شانزده ال‌ای‌دی تعبیه شده است. این فناوری علاوه بر افزایش جذابیت تصویر و بهبود نسبت کنتراست، مصرف انرژی را هم کاهش می‌دهد.

از دیگر ویژگی‌های مدل ۸K می‌توانیم به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، پوشش ۹۸ درصدی فضای رنگی DCI-P3 و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. به لطف بهره‌گیری از تراشه Novatek 72685، این تلویزیون از لحاظ پردازش حرف زیادی برای گفتن دارد و حتی از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

در کنار این تلویزیون، شیائومی از مدل ۴K آن هم رونمایی کرده که نمایشگر این محصول مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است و می‌تواند ۹۳ درصد از فضای رنگی DCI-P3 را پوشش دهد. البته منبع نور این تلویزیون شیائومی فقط از ۲۴۰ بخش تشکیل شده است. تراشه MediaTek 9650 به‌عنوان قلب‌تپنده‌ی آن انجام وظیفه می‌کند و در کنار آن باید به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم.

برای خرید مدل ۸۲ اینچی ۸K که از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند باید مبلغ ۴۹۹۹۹ یوان (۷۳۲۷ دلار) را بپردازید و با پرداخت مبلغ ۹۹۹۹ یوان (۱۴۶۵ دلار) می‌توانید مدل ۴K را خریداری کنید.

نمایشگر مینی LED چیست؟

