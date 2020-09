اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد سری آیفون ۱۲ ۵G را زودتر از دیگر بازارها در کشور کره به فروش برساند تا بدین ترتیب رقابت سختی را بین این شرکت و بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی هوشمند در جهان یعنی سامسونگ شاهد باشیم.

تاخیر در رونمایی از آیفون‌های سری ۱۲ برای بسیاری از طرفداران و علاقه‌مندان به محصولات اپل در سراسر جهان به این معنی است که احتمالا باید تا اواخر سال ۲۰۲۰ جهت خریداری این گوشی‌ها منتظر بمانند. گوشی‌هایی که واقعا سرنوشت عجیبی داشتند و شاید در تاریخ اپل هیچوقت معرفی از یک محصول تا این اندازه با مشکل مواجه نشده باشد.

آیفون ۱۲ احتمالا اواسط ماه بعدی میلادی (اکتبر، اواخر مهرماه) رونمایی می‌شود و بدین ترتیب باید تا اوایل ماه نوامبر (اواسط آبان) منتظر ورود آن‌ها به بازار باشیم. اما اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران یک کشور قرار است زودتر از انتظار به گوشی‌های ۵G اپل دسترسی داشته باشند. بازاری که اهمیت فوق‌العاده بالایی دارد اما کوپرتینویی‌ها طی سال‌های اخیر به دلایلی واضح و مشخص از آن غافل بودند.

اخیرا شنیده بودیم که آیفون SE 2020 توانست در فصل دوم سال جاری در کشور کره‌ی جنوبی، پرفروش‌ترین گوشی شناخته شود. این یعنی آیفون‌های مقرون به صرفه در کشور کره می‌توانند شانس بسیار خوبی برای فروش داشته باشند. حال که اپل قصد دارد گوشی‌های آینده‌ی خود را به اینترنت ۵G هم مجهز کند، به نظر می‌رسد شانس بسیار خوبی برای رقابت با سامسونگ در کشور کره داشته باشد. کشوری که بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان سال‌های زیادی است که در آن بی‌رقیب است.

سال گذشته، سری آیفون ۱۱ در تاریخ ۲۰ سپتامبر در بازارهای اروپایی در دسترس قرار گرفتند. در حالی که کاربران کره‌ی جنوبی حدودا ۱ ماه بعد و در تاریخ ۲۵ اکتبر توانستند آیفون‌ها را خریداری کنند. بنابراین اگر ادعاهای وب‌سایت Korea Herald درست باشد، می‌توان انتظار داشت بار دیگر اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر شاهد عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲ در کره باشیم. با این تفاوت که اینبار اکتبر اصلا دیر نیست.

اپل معمولا گوشی‌های خود را در چهار فاز به فروش می‌رساند و برای سری آیفون ۱۱، کره‌ای ها حتی کمی بعد از فاز چهارم به آن‌ها دسترسی داشتند. اما حالا که تقریبا مطمئنیم آیفون‌ها در تاریخ ۱۳ اکتبر رونمایی می‌شوند، اواخر آن ماه یا اوایل نوامبر احتمالا فاز دوم فروش آیفون‌ها خواهد بود.

اما این موضوع چه معنایی برای سامسونگ دارد؟ اپل معمولا نتوانسته بود در کره‌ی جنوبی سامسونگ را از میان بردارد اما در فصل دوم امسال با آیفون SE این اتفاق افتاد. امسال، داستان کمی متفاوت است. تاکنون آیفون‌ها اصلا از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کردند در حالی که سامسونگ از سری اس ۱۰ این قابلیت را در برخی از گوشی‌های خود قرار داد.

کره‌ی جنوبی اکنون بستر لازم را برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G در اختیار دارد و جای تعجبی نبود که سامسونگ بتواند در بازار این کشور درخشان ظاهر شود. طبق آمار، ۶۷ درصد تمام گوشی‌هایی که در فصل دوم سال ۲۰۲۰ در کره به فروش رفتند متعلق به سامسونگ بودند که کاملا منطقی است. اپل در این بازار با ۱۹ درصد سهم، با فاصله‌ی زیادی در رده‌ی دوم قرار داشت.

اما آیفون ۱۲ ظاهرا قرار است به این شرایط سر و سامانی بدهد. دلیل اول اینکه محصولات اپل از لحاظ کیفیت بسیار عالی هستند. حدودا ۵ سال بروزرسانی نرم‌افزاری دریافت می‌کنند، سیستم عامل iOS بسیاری از محدودیت‌هایی را که در اینجا شاهد آن هستیم در کشور کره (و بسیاری از کشورهای دیگر) ندارد و در نهایت اینکه اپل این گوشی‌ها را در ۴ مدل با قیمت‌های مختلف عرضه می‌کند. این یعنی حتی کاربرانی با بودجه‌ی متوسط نیز می‌توانند اکنون آیفون داشته باشند. برای سامسونگ، هیچ شکستی بدتر از این نخواهد بود که سرسخت‌ترین رقیبش، در بازار کره آن را تهدید کند!

اما اگر فرض بر این باشد که این گزارش درست است، یک پرسش همچنان بدون پاسخ مانده. البته اگر قرار باشد در رابطه با مشخصات فنی و قابلیت‌های دقیق آیفون‌های جدید حرف بزنیم مسلما پرسش‌های بیشتری خواهد بود اما درباره‌ی عرضه‌ی این گوشی‌ها باید به این نکته نیز توجه کنیم که چه تعداد گوشی آیفون ۱۲ مجهز به اینترنت ۵G قرار است در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر بازار کره‌ی جنوبی و یا حتی کمی‌ قبل‌تر در بازار آمریکا عرضه شوند؟ همانطور که احتمالا می‌دانید، آیفون ۱۲ پرو مکس به دلیل تعبیه‌ی مودم mmWave (موج میلی‌متری اینترنت ۵G) قرار است دیرتر از سه محصول قبل راهی بازار شود.

برخی‌ها معتقدند اپل آیفون ۱۲ ۶.۱ اینچی را که با نام آیفون ۱۲ مکس شناخته می‌شود در کنار آیفون ۱۲ پرو مکس ۶.۷ اینچی در ماه نوامبر راهی بازار می‌کند. در حالی که آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی و آیفون ۱۲ پرو ۶.۱ اینچی در ماه اکتبر در دسترس قرار می‌گیرند. همه‌ی این‌ها می‌تواند برای اپل کمی نگران کننده باشد. چون این شرکت اگر بخواهد واقعا سامسونگ را تهدید کند، باید بتواند اصلی‌ترین گوشی‌های خود را با یک زمان‌بندی حساب شده راهی بازار کند چون تا همین لحظه نیز کاربران به شدت منتظر آیفون‌ها هستند.

در نهایت به این مورد هم باید اشاره کنیم که احتمالا اپل قصد دارد محصول پنجمی را هم تحت عنوان آیفون ۱۲ مینی راهی بازار کند (یا این محصول همان آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی است). محصولی که گفته می‌شود قرار است هر سال در بین گوشی‌های اصلی اپل حضور داشته باشد. طبق شایعات و خبرها، این گوشی اگر وجود داشته باشد از اینترنت ۵G پشتیبانی نخواهد کرد و به ۴G محدود می‌شود. بنابراین انتظار داریم در کره یا آمریکا به فروش نرسد.

با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد. به نظر می‌رسد رقابت سامسونگ و اپل در نیمه‌ی دوم سال با اقدام جالب کوپرتینویی‌ها فوق‌العاده داغ و جذاب خواهد شد.

PhoneArena

