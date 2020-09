اولین گوشی گلکسی نوت در کنار ویژگی‌های مختلفی که داشت، از ابعاد غول‌پیکری هم بهره می‌برد و یکی از مهم‌ترین دلایل شهرت آن به همین موضوع برمی‌گردد. اما حدود ۲ سال بعد از عرضه این گوشی، سامسونگ از یک گوشی غول‌پیکر جدید به نام گلکسی مگا ۶.۳ رونمایی کرد که طراحی آن مشابه گلکسی اس ۴ بود ولی اندازه نمایشگر این گوشی به ۶.۳ اینچ می‌رسید.

باید به خاطر داشته باشید که در آن دوران نسبت تصویر ۱۶:۹ در بین نمایشگرها رایج بود و به همین خاطر این گوشی با داشتن عرض ۸۸ میلی‌متری گوشی بسیار عریضی محسوب می‌شد. همچنین گلکسی مگا ۶.۳ از طول ۱۶۷.۶ میلی‌متر و وزن ۱۹۹ گرم بهره می‌برد. روی هم رفته اصلا گوشی خوش‌دستی به حساب نمی‌آمد و استفاده از این گوشی با یک دست تقریبا کار غیر ممکنی بود.

برای مقایسه، می‌توانیم به گلکسی نوت ۲ اشاره کنیم که چند ماه زودتر از این گوشی راهی بازار شد و مبتنی بر نمایشگر ۵.۵ اینچی بود. همچنین گلکسی نوت ۳ که چند ماه بعد از گلکسی مگا ۶.۳ به دست کاربران رسید دارای نمایشگر ۵.۷ اینچی بود.

با وجود ابعاد غول‌آسای این گوشی، در حقیقت یک میان‌رده بود. تراشه دو هسته‌ای اسنپ‌دراگون ۴۰۰ به‌عنوان قلب تپنده‌ی این گوشی انجام وظیفه می‌کرد که کمتر از نصف توان پردازشی گلکسی نوت ۲ را ارائه می‌داد. البته هدف اصلی این گوشی توان پردازشی آن نبود. در عوض سامسونگ با عرضه آن می‌خواست نیاز کاربران برای استفاده از تبلت را برطرف کند و در آن زمان به این گوشی‌های غول‌پیکر «فبلت» (Phablet) می‌گفتند.

حالا بهتر است به مهم‌ترین مشخصه این گوشی یعنی نمایشگر آن بپردازیم. این یک نمایشگر ۶.۳ اینچی SC-LCD و با رزولوشن ۷۲۰p بود. به همین خاطر با داشتن ۲۳۳ پیکسل در هر اینچ، از تراکم پیکسل پایینی بهره می‌برد که البته با توجه به میان‌رده بودن این گوشی، در این زمینه نمی‌توانیم آن را با رقبای پرچم‌دار مقایسه کنیم.

روی هم رفته این نمایشگر رنگ‌ها را به طور جذابی نمایش می‌داد و از نسبت کنتراست مناسبی هم بهره می‌برد. البته از آنجایی که از میزان روشنایی معمولی پشتیبانی می‌کرد، زیر نور خورشید کیفیت قابل توجی نداشت. این گوشی مانند گلکسی نوت ۲ مجهز به باتری ۳۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بود که به کاربران اجازه می‌داد برای ۸ ساعت متوالی وب‌گردی کنند یا فیلم ببینند.

گلکسی مگا ۶.۳ علی‌رغم بهره‌گیری از تراشه ضعیف و فقط ۱.۵ گیگابایت حافظه رم، از لحاظ قابلیت‌های چند وظیفگی حرف زیادی برای گفتن داشت. همچنین اگرچه از اندروید ۴.۲ بهره می‌برد، ولی رابط کاربری TouchWiz به کاربران اجازه می‌داد که نمایشگر را به دو قسمت تقسیم کنند.

سامسونگ در کنار این گوشی از مدل کوچک‌تر آن به نام گلکسی مگا ۵.۸ رونمایی کرد که از نمایشگر ۵.۸ اینچی با رزولوشن ۵۴۰ در ۹۶۰ بهره می‌برد. با وجود اینکه این نمایشگر همچنان از گلکسی نوت ۳ بزرگ‌تر بود، ولی از نظر کیفیت نسبت به آن حرفی برای گفتن نداشت.

در همان سال ۲۰۱۳ سونی اکسپریا Z اولترا با داشتن نمایشگر ۶.۴ اینچی ۱۰۸۰p و اسنپ‌دراگون ۸۰۰ موفق شد از لحاظ اندازه در رتبه‌ی بالاتر از گلکسی مگا ۶.۳ قرار بگیرد. از بین امکانات این گوشی پرچم‌دار می‌توانیم به مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار و بدنه‌ی مبتنی بر شیشه و آلومینیوم اشاره کنیم.

گلکسی مگا ۶.۳ متاسفانه قیمت بالایی داشت و حتی از گلکسی نوت ۲ هم گران‌تر بود. در نهایت این گوشی مورد استقبال زیادی قرار نگرفت و سامسونگ نسل بعدی آن موسوم به مگا ۲ را عرضه کرد که البته مجهز به نمایشگر ۶ اینچی بود. گوشی‌های سری مگا خیلی زود شکست خوردند و با افزایش اندازه‌ی گوشی‌ها، تقریبا تمام آن‌ها تبدیل به «فبلت» شدند. در هر صورت گوشی‌هایی مانند مگا نشان می‌دهد که سامسونگ هیچ ترسی از تجربه‌های جدید ندارد و امروزه با عرضه گوشی‌های تاشو از طرف این شرکت، شاهد ادامه این رویه هستیم.

