به نظر می‌رسد خانواده آیفون ۱۲ هم قرار نیست حداقل حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت را کنار بگذارند. به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور به نام Jon Prosser، مدل ۵.۴ اینچی موسوم به آیفون ۱۲ مینی و مدل ۶.۱ اینچی با سه ظرفیت ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت راهی بازار می‌شوند. مدتی قبل هم یکی دیگر از افشاگران اعلام کرده بود دو مدل آیفون ۱۲ پرو از حداقل حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت بهره می‌برند.

به گفته او، این دو مدل در تاریخ ۵ اکتبر (۱۴ مهر) در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرند و ظاهرا در ماه نوامبر باید انتظار عرضه دو مدل گران‌تر خانواده آیفون ۱۲ را داشته باشیم. در این رابطه تا حالا گزارش‌های مختلفی منتشر شده که طبق آن‌ها اپل ابتدا دو مدل ارزان‌تر را راهی بازار می‌کند و چند هفته بعد از آن‌ها، دو مدل موسوم به پرو به دست کاربران می‌رسند.

به گفته‌ی این افشاگر، در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) هر چهار مدل آیفون ۱۲ معرفی می‌شوند و ظاهرا کاربران از تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) می‌توانند دو مدل ارزان‌تر را پیش‌خرید کنند و در تاریخ ۲۳ اکتبر (۲ آبان) هم در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند. طبق خبرهای منتشر شده، امسال خانواده آیفون ۱۲ با لبه‌های تخت، تراشه ۵ نانومتری و مودم ۵G به دست کاربران می‌رسند. همچنین تمام آن‌ها از نمایشگر اولد بهره می‌برند و احتمالا دو مدل پرو مجهز به سنسور LiDAR هستند.

آیا آیفون ۱۲ نسبت به آیفون ۱۱ ارزش خرید بیشتری خواهد داشت؟

