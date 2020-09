RTX 3060 Ti با قدرتی برابر با RTX 2080 Ti در ماه آینده رونمایی خواهد شد

با وجود اینکه هنوز عکس‌هایی از این کارت گرافیک منتشر نشده است، اما شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که کارت گرافیک RTX 3060 Ti دارای پردازنده‌ی GA104-200 همراه با ۴۸۶۴ هسته‌ی «کودا» (CUDA) است.

از دیگر قابلیت‌های این کارت گرافیک می‌توانیم به ۸ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 با سرعت انتقال اطلاعات ۱۴ گیگابیت بر ثانیه همراه با باس ۲۵۶ بیتی اشاره کرد.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که قدرت این کارت گرافیک جدید در حدود کارت گرافیک قدرتمند RTX 2080 Ti خواهد بود. این شایه‌ها همچنین نشان می‌دهند انویدیا قصد دارد بعد از عرضه‌ی RTX 3070، کارت گرافیک RTX 3060 Ti را به بازار عرضه کند.

همانگونه که می‌دانید بسیاری از گیمرها بازی‌های مورد علاقه‌شان را بر روی رزولوشن‌های ۸K یا ۴K اجرا نمی‌کنند و همچنین در زمان خرید کارت گرافیک، بودجه‌ی محدودی را به این کار اختصاص می‌دهند.

با توجه به این موضوع، این کاربران به دنبال خرید کارت‌های گرافیک قدرتمندی مانند RTX 3080 و RTX 3090 نیستند و بیشتر قصد دارند که کارت‌های گرافیک ضعیف‌تر و ارزان‌تری مانند RTX 3070 و RTX 3060 را تهیه کنند.

با وجود اینکه شایعه‌‌ای در رابطه با کارت‌ گرافیک RTX 3060 منتشر نشده است، اما افشاکنندگان اطلاعات که با سایت VideoCardz صحبت کرده‌اند، گفته‌اند که شرکت انویدیا قصد دارد در ماه آینده و مدت زمان اندکی پس از کارت گرافیک RTX 3070، کارت گرافیک RTX 3060 Ti را به بازار عرضه کند.

اطلاعات منتشر شده در رابطه با این کارت گرافیک توسط این افشاکنندگان اطلاعات نشان می‌دهند که به احتمال زیاد شرکت انویدیا در این کارت گرافیک از GA104-200‌ GPU همراه با ۴۸۶۴ هسته‌ی کودا و ۸ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 همراه با باس ۲۵۶ بیتی که می‌تواند با سرعت ۱۴ گیگابیت بر ثانیه اطلاعات را ارسال کند، استفاده کرده است. با توجه به این موضوع می‌توانیم پنهای باند این کارت گرافیک ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه خواهد بود.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که توان مصرفی این کارت گرافیک در حدود ۴۰ وات از کارت گرافیک RTX 3070 کمتر بوده و در حدود ۱۸۰ وات است.

با توجه به این اطلاعات منتشر شده می‌توانیم بگوییم که این کارت گرافیک قدرتی در حد کارت‌ گرافیک RTX 2080 Ti خواهد داشت و حتی شاید از برخی جنبه‌ها از نسخه‌ی استاندارد کارت‌ گرافیک RTX 2080 قوی‌تر باشد.

با توجه به این شایعه‌ها و قیمت ۴۹۹ دلاری پیش‌بینی شده برای کارت گرافیک RTX 3070، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارت گرافیک RTX 3060 Ti با قیمتی در حدود ۴۰۰ دلار عرضه شود.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، باید برای عرضه‌ی کارت گرافیک RTX 3070 در ماه آینده آماده باشیم. اگر تمامی اطلاعات منتشر شده درست باشند، کارت گرافیک RTX 3070 در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر ماه) به بازار عرضه خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم که اطلاعات بیشتری را در رابطه با کارت گرافیک RTX 3060 Ti به دست بیاوریم.

