ساعاتی قبل شرکت آمازون از یک سرویس جدید به نام آمازون وان رونمایی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد از کف دست خود به‌عنوان کارت اعتباری استفاده کنند. این سیستم مبتنی بر اسکن الگوی کف دست کاربران است که مانند اثر انگشت ویژگی منحصر به فردی محسوب می‌شود.

در ابتدا قرار است این سرویس برای فروشگاه‌های فیزیکی آمازون در سیاتل آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد و طی ماه‌های آینده سایر فروشگاه‌های فیزیکی آمازون هم از این قابلیت بهره‌مند خواهند شد. طبق اعلام این شرکت، استفاده از سرویس آمازون وان محدود به پرداخت نخواهد ماند.

دیلیپ کومار، نائب رییس بخش فروشگاه‌های فیزیکی آمازون، در این رابطه می‌گوید: «ما بر این باوریم که آمازون وان قابلیت اجرایی گسترده‌ای فراتر از فروشگاه‌های فیزیکی ما دارد. همچنین قصد داریم این سرویس را در اختیار دیگر فروشگاه‌ها، استادیوم‌ها و ساختمان‌های اداری قرار دهیم تا افراد بیشتری بتوانند از این قابلیت بهره‌مند شوند.»

اگرچه طی سال‌های گذشته شرکت‌های زیادی در حوزه اسکن کف دست اقداماتی را انجام داده‌اند، ولی قدرت شرکت آمازون می‌تواند این ویژگی را در آینده‌ی نه‌چندان دور همه‌گیر کند. همچنین این شرکت اعلام کرده که مشغول مذاکره با مشتریان بالقوه برای ارائه‌ی این فناوری است.

آمازون می‌گوید به دلیل نگرانی‌های مربوط به نقض حریم خصوصی، فناوری تشخیص کف دست به جای فناوری‌های دیگر مانند تشخیص چهره انتخاب شده است. به گفته‌ی آقای کومار، این فناوری نیازمند قرار گرفتن دست بر روی اسکنر است که حرکتی خودخواسته محسوب می‌شود و برخلاف سیستم تشخیص چهره نمی‌توان بدون اجازه‌ی آن‌ها چنین کاری را انجام داد.

بر اساس اعلام آمازون، بهره‌گیری از این سرویس نیازی به ایجاد اکانت آمازون ندارد و کاربران صرفا با یک شماره تلفن و اطلاعات کارت اعتباری می‌توانند از این مشخصه بهره ببرند. همچنین کاربرانی که دیگر نمی‌خواهند از این قابلیت استفاده کنند، به راحتی می‌توانند اطلاعات بیومتریک خود را حذف کنند.

