سال گذشته اپل سه گوشی از خانواده‌ی آیفون ۱۱ را در مدل‌های استاندارد، پرو و پرو مکس رونمایی کرد. از لحاظ سخت‌افزاری هر سه گوشی از مشخصات برابر بهره می‌بردند اما در مواردی نظیر دوربین، باتری، اندازه‌ و کیفیت نمایشگر، تفاوت محسوسی بین آن‌ها دیده می‌شد. برای دو مدل پرو و پرو مکس اما تنها عامل تفاوت، اندازه‌ی نمایشگر و ظرفیت باتری بود. بنابراین خیلی‌ها از این دو گوشی در کنار هم به عنوان پرچم‌دارهای اپل یاد می‌کردند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، آیفون ۱۲ پرو مکس ۵G قرار است امسال تنها پرچم‌دار اپل باشد.

در رابطه با گوشی‌های آیفون ۱۲ تاکون خبرهای بسیار زیادی منتشر شده و این طبیعی است چون احتمالا ۱۵ روز دیگر شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. اما بسیاری از آن‌ها که شامل افشاگران صفحات مجازی نظیر فلیپ کوروی و مکس وینبچ می‌شوند معتقدند اپل می‌خواهد بین آیفون ۱۲ پرو ۶.۱ اینچی و پرو مکس ۶.۷ اینچی شباهت زیادی وجود نداشته باشد و این یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس ۵G تنها پرچم‌دار حقیقی اپل خواهد بود.

برای اینکه این گوشی را تنها پرچم‌دار واقعی اپل بدانیم باید تفاوت‌های آن به نسبت تفاوت مدل پرو و پرو مکس سری ۱۱ بیشتر باشد. یعنی صرفا به اندازه‌ی نمایشگر و ظرفیت باتری محدود نشود. بنابراین انتظار داریم نمایشگری باکیفیت‌تر، باتری پرظرفیت‌تر، دوربین‌های بهتر (یا بهره‌مندی از سنسور LiDAR) و مواردی از این دست را تنها در مدل پرو مکس شاهد باشیم.

علاوه بر این‌ها، بسیاری‌ها معتقدند هیچ یک از گوشی‌های امسال اپل به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی ProMotion مجهز نمی‌شوند اما این اتفاق می‌تواند برای آیفون ۱۲ پرو مکس که عرضه‌ی آن دیرتر اتفاق می‌افتد رخ دهد. همچنین کمی قبل‌تر هم گفته شد پشتیبانی از امواج میلی‌متری اینترنت ۵G صرفا به مدل پرو مکس محدود می‌شود.

سنسور LiDAR هم می‌تواند دیگر نقطه تفاوت دو محصول باشد. سنسوری که مدت زمان رفت و برگشت نور فروسرخ از سوژه به لنز دوربین را محاسبه می‌کند. آیفون نیز با داده‌های بدست آمده، عمق صحنه را بهتر تشخیص داده و در زمینه‌های واقعیت افزوده یا ایجاد بوکه روی تصاویر به دوربین اصلی گوشی کمک می‌کند.

اما از آن جایی که دو گوشی حداقل پسوند مشابهی را یدک می‌کشند، انتظار داریم در بخش‌هایی نیز از قابلیت‌های یکسان بهره ببرند که حافظه‌ی رم ۶ گیگابایتی یکی از آن‌هاست. آیفون‌های کنونی تنها از ۴ گیگابایت رم استفاده می‌کنند و اگرچه سیستم عامل iOS رویه‌ی متفاوتی را در زمینه‌ی استفاده و مدیریت رم در پیش می‌گیرد و با همین ۴ گیگابایت هم بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد، اما پرچم‌دارهای اندرویدی با ۸-۱۲ گیگابایت رم در مجموع می‌توانند این محصولات را از لحاظ سرعت مولتی تسکینگ از میان بردارند. بنابراین به نظر می‌رسد اپل حداقل به ۶ گیگابایت رم در این بخش نیاز دارد.

در بخش دوربین، هر دو گوشی احتمالا به سه سنسور مجهز می‌شوند. به علاوه‌ی یک سنسور LiDAR در آیفون ۱۲ پرو مکس. در بخش باتری هم طبق خبرهای اخیر، به نظر می‌رسد باید شاهد کاهش ظرفیت باشیم که دلیل این کار اصلا مشخص نیست. درست است که پردازنده‌ی ۵ نانومتری A14 با ۱۱.۸ میلیارد ترانزیستور از لحاظ مصرف انرژی بسیار بهینه است اما نمی‌توان این موضوع را دلیلی منطقی برای کاهش ظرفیت باتری دانست. با این حال این کاهش ظرفیت آنقدرها روی آیفون ۱۲ پرو مکس ۵G محسوس نیست. دلیل این موضوع هم احتمالا به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی این گوشی برمی‌گردد که به انرژی بالایی نیاز دارد.

آخرین خبری که در رابطه با ظرفیت باتری گوشی‌های سری آیفون ۱۲ منتشر شد به شرح زیر است:

تغییر به نسبت قبل ظرفیت باتری (غیر رسمی) مدل گوشی ۸۶۳- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ پرو ۵.۸ اینچی ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی ۳۳۵- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ مکس ۶.۱ اینچی ۲۹۵- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو ۶.۱ اینچی ۲۸۲- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ پرو مکس ۶.۵ اینچی ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو مکس ۶.۷ اینچی

همانطور که مشاهده می‌کنید، همه‌ی گوشی‌های این سری با کاهش ظرفیت باتری مواجه شدند. تنها دلیل قانع‌کننده هم می‌تواند قیمت تمام شده باشد. از آن جایی که شرکت کوپرتینویی قرار نیست شارژری در جعبه‌ی آیفون‌ها قرار دهد، اگر ظرفیت باتری هم کاهش پیدا کند، باید انتظار کاهش قیمت تمام شده‌ی آن‌ها را داشته باشیم.

نقطه ضعف اصلی مدل پرچم‌دار اما می‌تواند اندازه و وزن آن باشد. آیفون ۱۲ پرو مکس ۵G شاید از لحاظ باتری به نسبت برادران کوچک‌تر خود افت محسوسی نداشته باشد اما از نمایشگری ۶.۷ اینچی بهره می‌برد که طبیعتا در دست نگه داشتن آن را بسیار سخت می‌کند. این ادعایی بوده که مکس وینبچ به نقل از منابع خود مطرح کرده بود. اینطور که به نظر می‌رسد، نگه داشتن این گوشی در دست حس راحتی ندارد و گوشه‌های تخت آن کف دست را آزار می‌دهد. همانطور که می‌دانید این شرکت از طراحی گوشه‌های گرد که از آیفون ۶ تاکنون مورد استفاده قرار گرفت دست کشیده و آیفون‌های جدید را با گوشه‌های تخت طراحی کرد. طراحی آشنا و محبوبی که ابتدا در آیفون ۴ شاهد آن بودیم.

علاوه بر این‌ها، استفاده از فولاد ضد زنگ و شیشه در ساخت گوشی‌های بالارده‌ی اپل هم باعث شده این شرکت نتواند وزن آن‌ها را کنترل کند. طوری که آیفون ۱۱ پرو مکس با نمایشگری ۶.۵ اینچی، ۲۲۶ گرم وزن دارد اما گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نمایشگری ۶.۹ اینچی و اتفاقا بدنه‌ای با مواد مشابه، ۲۰۸ گرم است. اکنون که پرچم‌دار جدید ۶.۷ اینچی است، اپل قطعا باید راهی برای کنترل وزن آن پیدا کند در غیر اینصورت به همراه یک قاب محافظ، گوشی واقعا سنگین خواهد شد.

