نیکون به صورت رسمی اعلام کرد که از دوربین‌های بدون آینه‌ی نیکون Z7 II و Z6 II رونمایی خواهد کرد. تا قبل از تأیید رسمی نیکون، شایعه‌هایی مختلفی در رابطه با این دوربین‌ها و قابلیت‌هایی آن‌ها منتشر شده بود.

پوستری که نیکون برای این رویداد در سایت خودش منتشر کرده است تنها به نام این دوربین‌ها و تاریخ دقیق رونمایی از آن‌ها اشاره می‌کند و اطلاعات دیگری را در رابطه با این رویداد به ما نمی‌دهد.

با وجود اینکه نیکون اطلاعات دیگری را در رابطه با این رویداد منتشر نکرده است، اما به صورت حدودی می‌دانیم که نیکون قصد دارد از چه دوربین‌هایی و با چه مشخصاتی در این مراسم رونمایی کند.

در ماه جولای (تیر ماه) بود که اولین شایعه‌ها در رابطه با دوربین‌های بدون آینه‌ی جدید نیکون منتشر شد. در آن زمان، اطلاعات منتشر شده، از این دوربین‌ها تحت عنوان نیکون Z7s و Z6s نام برده بودند.

بعد از آن سایت Nikon Rumors بسیار تلاش کرد تا بتواند که به اطلاعات دیگری در رابطه با این دوربین‌ها دست پیدا کند. آن‌ها در آخرین گزارشی که منتشر کردند مدعی شدند که این دوربین‌های جدید تنها به‌روزرسانی‌های جزیی هستند که نیکون قصد دارد در دوربین‌های بدون آینه‌ی نیکون Z7 و Z6 اعمال کند.

با توجه به اینکه این دوربین‌های جدید تنها تفاوت‌های اندکی را با دوربین‌های بدون آینه قبلی این شرکت دارند، نیکون در آن‌ها از همان سنسور، همان شکل بدنه و حتی همان منظره‌یاب الکترونیکی که در دورین‌های نیکون Z7 و Z6 شاهد استفاده از آن‌ها بودیم، استفاده کرده است.

به طور حتم نیکون در این دوربین‌های جدید مواردی را که باعث نارضایتی کاربران از دوربین‌های بدون آینه نیکون Z7 و Z6 شده بود را بر طرف کرده است.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که دوربین‌های جدید نیکون Z7 II و Z6 II دارای مشخصات زیر هستند.

بهره‌مندی از دو جای مموری کارت (یک جا برای CFexpress و جای دیگر برای SD).

بهره‌مندی از سیستم فوکوس جدیدتر برای تشخیص بهتر چهره، چشم و حیوانات.

دو پردازنده EXPEED.

عکاسی پی در پی سریع‌تر.

بافر بزرگ‌تر.

قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K و به ‌صورت ۶۰ فریم در ثانیه.

برخی تغییرات دیگر جهت استفاده‌ی بهتر از گریپ‌های مناسب برای عکس‌برداری به صورت عمودی.

سایت Nikon Rumors همچنین ادعا کرده بود که دوربین نیکون Z6 II آخرین دوربین نیکون خواهد بود که در آن از سنسور ۲۴ مگاپیکسلی استفاده شده است. اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، باید شاهد این موضوع باشیم که بالاخره نیکون تصمیم گرفته است تا دیگر از این سنسور ساخت سونی استفاده نکند.

سنسور ۲۴ مگاپیکسلی این دوربین در واقع همان سنسوری است که در دوربین سونی a7 III، دوربین سونی a7C و پاناسونیک S1 هم از آن استفاده شده است.

همانند گذشته انتظار داریم که تا قبل از رونمایی رسمی یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Nokishita بتواند تصاویری از این دوربین‌های جدید را منتشر کند یا که برخی از مشخصات آن‌ها را تایید کند. نیکون قصد دارد که در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر ماه) و در ساعت ۷:۳۰ به وقت تهران از این دوربین‌های جدید رونمایی کند.

