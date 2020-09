رسمی: وان پلاس ۸ تی پرو قطعا راهی بازار نخواهد شد

با تایید مدیرعامل وان پلاس، امسال وان پلاس ۸ تی پرو قطعا تولید و راهی بازار نمی‌شود. بنابراین در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) تنها شاهد رونمایی از وان پلاس ۸ تی خواهیم بود.

وان پلاس سال گذشته وان پلاس ۷ تی و ۷ تی پرو را بعد از سری ۷ راهی بازار کرد. اما امسال تصمیم گرفت مدل ۸ تی را تنها در یک مدل عرضه کند. بنابراین نباید انتظار تفاوت زیادی را بین وان پلاس ۸ و ۸ تی داشته باشیم. چون ۸ پرو در حال حاضر به بهترین قابلیت‌هایی که یک پرچم‌دار می‌تواند داشته باشد مجهز شده. به همین خاطر به نظر می‌رسد ۸ تی صرفا یک محصول در حد و اندازه‌های وان پلاس ۸ باشد، با اندکی تفاوت در طراحی و مواردی از قبیل دوربین یا اندازه‌ی نمایشگر.

جالب اینجاست حتی بعد از انتشار اولین خبر مبنی بر عدم عرضه‌ی وان پلاس ۸ تی پرو به بازار، شاهد این بودیم که صفحه‌ی راهنمای مصرف کننده برای این گوشی در وب‌سایت رسمی وان پلاس فعال شده بود. اما به نظر می‌رسد این موضوع اشتباهی بیش نبوده چون پیت لاو، مدیرعامل این شرکت روز گذشته در شبکه‌ی اجتماعی ویبو اعلام کرد امسال رسما خبری از وان پلاس ۸ تی پرو نخواهد بود.

این حرفی بود که از ترجمه‌ی ماشینی صحبت‌های پیت لاو برداشت شد و شما عزیزان می‌توانید متن کامل آن را در زیر بخوانید:

امسال خبری از وان پلاس ۸ تی پرو نخواهد بود. کاربرانی که به مدل پرو علاقه‌مند هستند همچنان می‌توانند وان پلاس ۸ پرو را خریداری کنند. چون برنامه‌های ما در ساخت این محصول (۸ پرو) به‌ گونه‌ای بود که امکان بروزرسانی آن وجود نداشت. همچنین اتفاقات غافلگیر‌کننده‌ای (در رویداد ۱۴ اکتبر) در راه است که ارزش منتظر ماندن را دارد.

از صحبت‌های لاو می‌توان اینگونه برداشت کرد که وان پلاس ۸ پرو همچنان بعد از معرفی ۸ تی تولید و عرضه خواهد شد. اما از طرفی چون وان پلاس ۸ هم محصولی فوق‌العاده قدرتمند و مقرون به صرفه به حساب می‌آید، می‌توانیم انتظار داشته باشیم وان پلاس قیمت مدل پرو را کمی کاهش دهد تا بدین ترتیب رقابت سختی بین محصولات این شرکت به‌وجود بیاید.

این گوشی در ابتدا ۹۰۰ دلار (مدل پایه) قیمت‌گذاری شد و اکنون مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی آن با همین قیمت در دسترس است. برای خرید مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی هم تنها باید ۸۰۰ دلار بپردازید. از طرفی انتظار می‌رود وان پلاس ۸ تی قیمت پایین‌تری داشته باشد و از آن جایی هم که اپل قصد دارد دو مدل از آیفون‌های خود را با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کند، وان پلاس باید قیمت ۸ پرو را با یک تخفیف استثنائی و دائمی کاهش دهد.

اینطور که از صحبت‌های پیت لاو برداشت می‌شود، ظاهرا وان پلاس ۸ تی در بخش دوربین، بهتر از ۸ پرو ظاهر نخواهد شد. ۸ پرو از ۴ دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال، ۴۸ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه‌ی دید ۱۱۶ درجه و همچنین ۵ مگاپیکسلی فیلتر رنگ بهره می‌برد. دوربین‌هایی که در بررسی‌های مختلف توانستند نمره‌ی خوبی کسب کنند. بنابراین می‌توان امیدوار بود در بهترین حالت، ۸ تی از همین دوربین‌ها بهره ببرد. هرچند به نظر می‌رسد شاهد لنز تله‌فوتو و فیلتر رنگ نباشیم.

در بدترین حالت هم باید دوربین‌های این گوشی را کمی بهتر از دوربین‌های وان پلاس ۸ بدانیم. به نظر می‌رسد دوربین‌های این محصول را یک سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق تشکیل می‌دهند که در این بین، سنسور ماکرو به نسبت وان پلاس ۸ از ۲ به ۵ مگاپیکسل افزایش داشته و یک سنسور سنجش عمق نیز به مجموعه‌ی دوربین‌ها اضافه شده. همچنین انتظار می‌رود دوربین سلفی نیز با افزایش دو برابری مگاپیکسل، از ۱۶ به ۳۲ مگاپیکسل ارتقا داشته باشد.

اما آنچه که به طور حتم از این محصول می‌دانیم (چون وان پلاس رسما آن را تایید کرده)، تجهیز این گوشی به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی است که وان پلاس ۸ پرو نیز از آن بهره می‌برد. اما از طرفی نمایشگر این محصول هم کوچک‌تر است و هم احتمالا وضوح کمتری دارد. با استناد به گفته‌های افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری، وان پلاس ۸ تی از نمایشگری ۶.۵۵ اینچی با وضوح +FHD بهره خواهد برد و این یعنی اگر کمی دقت کنید، قطعا درخشندگی و کیفیت کمتر نمایشگر این گوشی را در مقایسه با وان پلاس ۸ پرو با نمایشگری +QHD حس خواهید کرد.

از طرفی وان پلاس ۸ تی یک سری برتری‌هایی هم به نسبت مدل‌های سری ۸ دارد که قطعی‌ترین آن، بهره‌مندی از شارژر فوق سریع ۶۵ واتی است. این در حالی است که پرچم‌داران کنونی غول چینی از شارژر ۳۰ واتی بهره می‌برند. اینطور هم که به نظر می‌رسد، باتری این گوشی علی‌رغم بهره‌مندی از نمایشگر کوچک‌تر با وضوح پایین‌تر، ظرفیتی مشابه ظرفیت باتری وان پلاس ۸ پرو یعنی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت خواهد داشت.

برای محصولی که تقریبا بین محدوده‌ی قیمتی ۶۵۰-۸۰۰ دلار قرار می‌گیرد، بهره‌مندی از چنین قابلیت‌هایی عالی است. خصوصا اینکه به احتمال بسیار زیاد این گوشی در مدل‌های مختلف با ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی راهی بازار می‌شود و این یعنی کاربر با پرداخت چنین مبلغی، صاحب محصولی با یکی از قدرتمندترین ترکیب سخت‌افزاری موجود می‌شود.

لازم به ذکر است وان پلاس ۸T در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رونمایی می‌شود اما مسلما تنها نبوده و در کنار آن شاهد رونمایی از محصولات دیگر هم خواهیم بود که فعلا پیت لاو ترجیح داده آن‌ها را یک غافلگیری بداند. این غافلگیری می‌تواند محصولی از سری نورد که میان‌رده‌ی این شرکت را تشکیل می‌دهد باشد و یا حتی ایربادز جدید و ساعت هوشمندی که خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها شنیده‌ایم.

