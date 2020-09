پخش زنده مراسم رونمایی پیکسل ۵ گوگل

پاییز فصل معرفی محصولات جدید دنیای تکنولوژی است، از جمله پیکسل ۵ که امروز در مراسم مجازی توسط گوگل رونمایی می‌شود. البته در مراسم رونمایی پیکسل ۵ فقط به پرچمدار جدید گوگل اختصاص ندارد و طبق اعلام این شرکت امشب محصولات دیگری از جمله گوشی میان‌رده پیکسل ۴A نسخه ۵G، یک کروم‌کست جدید و اسپیکر هوشمند جدید سری Nest نیز معرفی می‌شوند.

حتی بدون اعلام گوگل هم کمابیش مطمئن بودیم امشب با چه محصولاتی مواجه می‌شویم چون تا امروز اطلاعات مختلفی در موردشان به بیرون درز کرده است.

مثلا در مورد پیکسل ۵ می‌دانیم که گوگل در این نسل سیستم رادار را از بالای صفحه نمایش حذف کرده تا قادر باشد تمام نمای روبروی دستگاه را به صفحه نمایش تمام صفحه اختصاص دهد. در عوض یک حسگر اثر انگشت فیزیکی به پشت بدنه اضافه شده است که در پیکسل ۴ از پرچمدار گوگل کنار گذاشته شده بود.

پیکسل ۴A نسخه ۵G هم از نظر قدرت سخت‌افزاری و ترکیب دوربین‌ها با پرچمدار جدید یکسان است، اما در برخی موارد جزئی مثل ظرفیت باتری، نرخ تازه‌سازی صفحه نمایش یا نسخه گوریلا گلس با پیکسل ۵ تفاوت دارد.

اگر می‌خواهید تا امروز در مورد محصولات جدید گوگل چه می‌دانیم مطلب «در مراسم معرفی گوگل پیکسل ۵ چه محصولاتی معرفی خواهد شد» را مطالعه کنید. همچنین ساعت ۲۱:۳۰ امشب چهارشنبه ۹ مهر به وقت ایران همینجا در همین مطلب مراسم مجازی گوگل را به شکل زنده پوشش می‌دهیم. با دیجی‌کالا مگ همراه باشید.

