وان پلاس ۸ تی در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رونمایی می‌شود و تاکنون در رابطه با این محصول خبرهای زیادی منتشر شد. با مشخصات فنی این گوشی تا حدودی آشنا هستیم منتها مشخص نبود وان پلاس در آن از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده می‌کند یا مدل پلاس که خوشبختانه نتیجه‌ی بنچمارک وان پلاس ۸ تی تا حدودی این موضوع را مشخص کرد.

روز گذشته افشاگری با نام Sudhanshu در توییتر، بنچمارک گیک‌بنچ ۴ گوشی وان پلاس ۸ تی را به اشتراک گذاشت که با توجه به آن، می‌بینیم نماینده‌ی مورد انتظار شرکت چینی توانسته در بخش تک هسته‌ای امتیاز ۳۸۴۳ و در بخش چند هسته‌ای نیز امتیاز ۱۱۷۱۴ را بدست بیاورد. اگر نتایج مربوط به بنچمارک گیک‌بنچ را دنبال کرده باشید شاید این اعداد برایتان کمی عجیب به نظر برسند که همینطور هم هست. معمولا نتایج گیک‌بنچ ۵ منتشر می‌شود اما این امتیازات مربوط به نسخه‌ی ۴ هستند.

اما خوشبختانه این موضوع باعث نمی‌شود نتوانیم عملکرد واقعی این گوشی را تخمین بزنیم. با بررسی این اعداد و ارقام، به این نتیجه رسیدیم که وان پلاس ۸ تی به نسبت وان پلاس ۸ تغییر خاصی نداشته ولی در طرف مقابل به نسبت محصولی نظیر گلکسی نوت ۲۰ اولترا با اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، ضعیف‌تر بوده. بنابراین به احتمال بسیار زیاد باز هم شاهد بکارگیری اسنپدراگون ۸۶۵ به عنوان قلب تپنده‌ی نماینده‌ی جدید خواهیم بود.

البته اگر از کاربران و علاقه‌مندان محصولات وان پلاس هستید باید بگوییم اصلا جای نگرانی نیست چون تفاوت بین دو پردازنده آنقدر زیاد نیست که کاربر را دچار مشکل کند. خصوصا اینکه وان پلاس، حداقل با توجه به بنچمارک، قرار است ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز برای این گوشی در نظر بگیرد. این ترکیب سخت‌افزاری به‌راحتی تا دو سال پاسخ‌گوی تمام نیاز کاربران خواهد بود. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی وان پلاس ۸ تی هم در دست ساخت قرار دارد که اتفاقا در ماه جولای شاهد انتشار بنچمارک آن بودیم.

دیگر اطلاعات مهم مربوط به این گوشی که از طریق این تصویر می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم، بهره‌مندی آن از اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری OxygenOS 11 است و این می‌تواند خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان این محصول باشد چرا که بدون مشکل می‌توانند اندروید ۱۳ را هم دریافت کنند.

در کنار وان‌پلاس ۸T احتمالا ۵ گجت دیگر معرفی می‌شوند

مشخصات فنی وان پلاس ۸ تی؛ از شایعه تا واقعیت

همانطور که اشاره کردیم، تا به این لحظه اطلاعات زیادی در رابطه با این گوشی منتشر شد اما بخشی از آن‌ها شایعه و بخشی دیگر رسما تایید شده‌اند. برای مثال نمایشگر ۱۲۰ هرتزی قطعا در این محصول حضور خواهد داشت. همچنین یک شارژر ۶۵ واتی هم درون جعبه در دسترس قرار دارد تا کاربر بتواند باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گوشی را در کمتر از ۴۰ دقیقه شارژ کند. علاوه بر این‌، با اعلام مدیرعامل این شرکت، امسال قطعا خبری از وان پلاس ۸ تی پرو نخواهد بود.

شایعات اما حاکی از آن است که این گوشی به نمایشگری ۶.۵۵ اینچی با وضوح ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل یا همان +FHD مجهز می‌شود. دوربین سلفی هم به احتمال فراوان ۱۶ مگاپیکسلی خواهد بود و نه ۳۲ مگاپیکسلی که در گزارش اخیر به آن اشاره کردیم.

از شایعه که بگذریم، ‌می‌رسیم به انتظاراتی که از وان پلاس ۸ تی داریم. از آن جایی که مدیرعامل وان پلاس در صحبت‌های اخیر خود به این نکته اشاره کرد که اگر کاربران به خرید مدل پرو علاقه دارند، وان پلاس ۸ پرو به عنوان یک گزینه‌ی مناسب برایشان در دسترس است، می‌توان انتظار داشت ۸ تی از مشخصات ضعیف‌تری به نسبت آن بهره ببرد.

این تغییرات شامل کیفیت و اندازه‌ی نمایشگر و همچنین دوربین‌ها می‌شوند. اینکه آیا کیفیت این دوربین‌ها کاهش خواهد داشت یا خیر مشخص نیست اما به نظر می‌رسد وان پلاس نمی‌خواهد در گوشی جدید از لنز تله‌فوتو و سنسور فیلتر رنگ استفاده کند. به جای آن، وظیفه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری در این گوشی بر عهده‌ی یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق خواهد بود.

اخیرا در برنامه‌ی دوربین این گوشی شاهد این بودیم که وان پلاس ۸ تی قرار است با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی راهی بازار شود اما به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نمی‌دهد. البته جای نگرانی هم ندارد چون گفته می‌شود دوربین ۴۸ مگاپیکسلی این گوشی از نمونه‌ی بکار رفته در وان پلاس ۸ نیز کیفیت بیشتری خواهد داشت.

وان پلاس ۸ تی در تاریخ ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رونمایی می‌شود اما در رابطه با تاریخ عرضه‌ی آن به بازار اطلاعی نداریم. لازم به ذکر است با توجه به خبرها و شایعات اخیر، به نظر می‌رسد این گوشی هنگام عرضه در محدوده‌ی قیمتی ۶۰۰ یورو (۷۵۰ دلار) قرار بگیرد.

آمازون مشخصات و قیمت پرچم‌دار وان پلاس ۸T 5G را فاش کرد

