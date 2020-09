گوشی‌های شیائومی می ۱۰ تی (Mi 10T) و می ۱۰ تی پرو (Mi 10T Pro) دقایقی قبل معرفی شدند که برای اولین بار در بین گوشی‌های این شرکت از نمایشگر ۱۴۴ هرتز بهره می‌برد. همچنین این نمایشگرهای LCD با توجه به نوع محتوا می‌توانند رفرش ریت را تغییر دهند و حداقل به ۳۰ هرتز برسانند. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

هر دو گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p+ هستند. این نمایشگرها از محتوای HDR10 پشتیبانی می‌کنند و حداکثر روشنایی ۶۵۰ نیت را ارائه می‌دهند. بر روی این نمایشگر شیشه محافظ گوریلا گلس ۵ تعبیه شده و حسگر اثر انگشت هم در لبه‌ی کناری قرار گرفته است.

قلب تپنده هر دو گوشی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ است و انرژی آن‌ها از طریق ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۳۳ وات پشتیبانی می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت این دو گوشی در زمینه‌ی دوربین‌های اصلی آن‌ها است.

شیائومی می ۱۰ تی پرو با دوربین سه‌گانه راهی بازار می‌شود که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است و می‌تواند هر ۴ پیکسل مجاور را به یک پیکسل تبدیل کند. همچنین این دوربین از قابلیت لرزشگیر اپتیکال هم بهره می‌برد. در کنار آن دوربیت اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

دوربین ۲۰ مگاپیکسلی قرار گرفته در حفره نمایشگر وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی در هر دو گوشی را بر عهده دارد. این دوربین از قابلیت‌های HDR، حالت شب و فیلمبرداری اسلوموشن با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند.

شیائومی می ۱۰ تی مجهز به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است که از لرزشگیر اپتیکال بهره نمی‌برد. البته در کنار آن مانند مدل پرو همچنان شاهد تعبیه دوربین‌های اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی هستیم.

به غیر از دوربین‌ها، تنها تفاوت‌های این دو گوشی مربوط به حافظه و البته قیمت است. برای خرید مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت شیائومی می ۱۰ تی باید مبلغ ۵۰۰ یورو بپردازید و مدل مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم هم ۵۵۰ یورو قیمت دارد. قیمت مدل پایه می ۱۰ تی پرو هم ۶۰۰ یورو است که با پرداخت این مبلغ مدل ۸/۱۲۸ گیگابایت نصیب کاربران می‌شود. همچنین افراد برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت باید مبلغ ۶۵۰ یورو بپردازند.

