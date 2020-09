شیائومی می ۱۰ تی لایت ارزان‌ترین گوشی خانواده سری Mi 10T محسوب می‌شود که دقایقی قبل رسما معرفی شد. این گوشی از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و رزولوشن ۱۰۸۰p+ بهره می‌برد. همچنین حداکثر روشنایی آن به ۴۵۰ نیت می‌رسد.

مانند می ۱۰ تی، در پنل پشتی این گوشی دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی قرار گرفته که در کنار آن دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

شیشه محافظ گوریلا گلس ۵ وظیفه‌ی محافظت از نمایشگر را بر عهده دارد و درون حفره نمایشگر هم دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد. برای پنل پشتی هم این شیشه محافظ استفاده شده و حسگر اثر انگشت هم در لبه‌ی کناری قرار گرفته است.

قلب تپنده‌ی می ۱۰ تی لایت تراشه ۸ نانومتری اسنپ‌دراگون ۷۵۰G است که به تازگی کوالکام از آن رونمایی کرده و از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. باتری ۴۸۲۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی به لطف شارژ سریع ۳۳ وات به سرعت شارژ می‌شود و برخلاف دو مدل دیگر، از جک هدفون هم بهره می‌برد.

کاربران برای خرید شیائومی می ۱۰ تی لایت از بین دو مدل ۶/۶۴ و ۶/۱۲۸ گیگابایت حق انتخاب دارند که به ترتیب برای خرید آن‌ها باید مبلغ ۲۸۰ و ۳۳۰ یورو بپردازند.

منبع: GSM Arena

The post شیائومی می ۱۰ تی لایت با اسنپدراگون ۷۵۰G معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala