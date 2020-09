ریلمی در ماه آگوست سال جاری از فناوری شارژ سریع ۱۲۵ واتی UltraDart رونمایی کرد. تا به این لحظه محصولی با این شارژر معرفی نشده اما امروز مدیرعامل این شرکت اعلام کرد اولین گوشی به همراه شارژر ۱۲۵ واتی ریلمی به‌زودی راهی اروپا خواهد شد.

اوایل این ماه، ریلمی طی رویدادی در نمایشگاه IFA Berlin، از برنامه‌های خود برای تبدیل شدن به یکی از پنج شرکت برتر سازنده‌ی گوشی‌ هوشمند در جهان تا پایان سال ۲۰۲۱ خبر داد. در حال حاضر این شرکت در بازارهای جهانی آنقدرها شناخته شده نیست اما گوشی‌های بسیار خوبی تولید می‌کند. حالا هم به نظر می‌رسد قصد دارد به صورت تدریجی، بازار عرضه‌ی خود را گسترش دهد.

اما محصولی از ریلمی که قرار است وارد بازار اروپا شود، یک گوشی با قابلیت هیجان‌انگیز است. در واقع این قابلیت جذاب، پشتیبانی آن از شارژر سریع ۱۲۵ واتی ریلمی است که در ماه آگوست شاهد معرفی از آن بودیم. مدیرعامل ریلمی این خبر را از طریق حساب رسمی خود در توییتر، به همراه تصویری از این شارژر منتشر کرد.

در رابطه با نام این گوشی، زمان عرضه، قابلیت‌های سخت‌افزاری، قیمت و … اطلاعاتی در اختیار نداریم. اما در رابطه با خود شارژر می‌توانیم بگوییم که به ادعای ریلمی، قادر است یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را تنها در مدت ۳ دقیقه از ۰ به ۳۳ درصد برساند که واقعا حیرت‌انگیز است. از قابلیت‌های خوب این شارژر می‌توان به پشتیبانی آن از استانداردهای مختلف نظیر ۱۲۵ وات PPS و ۶۵ وات PD و ۳۶ وات QC اشاره کرد.

دو ماه پیش اوپو نیز از شارژر ۱۲۵ واتی خود رونمایی کرد که می‌توانست در مدت زمان ۵ دقیقه شارژ یک گوشی با ظرفیت باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت را از ۰ به ۴۱ درصد برساند. بسیاری از کاربران از سرعت بالای این شارژرها و تاثیر منفی که روی طول عمر باتری می‌گذارند نگران هستند اما اوپو مدعی شد سلامت باتری پس از ۸۰۰ چرخه‌ی شارژ، به ۸۰ درصد خواهد رسید. یعنی زمانی که باید باتری گوشی تعویض شود.

شیائومی هم مدعی شده بود سلامت باتری می ۱۰ اولترا پس از ۸۰۰ چرخه‌ی شارژ با شارژر سریع ۱۲۰ واتی، به ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اگر بدترین حالت ممکن را برای شارژر ۱۲۵ واتی ریلمی در نظر بگیریم، یعنی کاهش سلامت باتری به ۸۰ درصد پس از ۸۰۰ بار چرخه‌ی شارژ کامل، در صورت شارژ روزانه‌ی گوشی از ۰ تا ۱۰۰ با این شارژر، حدودا ۲ سال طول می‌کشد تا به یک باتری جدید احتیاج داشته باشیم.

با این حال بدیهی است این نوع فناوری‌ها به صورت کلی برای سلامت باتری گوشی مضر هستند و تنها باید در مواقعی که واقعا به آن نیاز داریم از آن استفاده کنیم. مثلا زمانی که باید برای جلسه یا قرار ملاقات به بیرون از خانه برویم و می‌دانیم شارژ باقی‌مانده کافی نیست. با این شکل استفاده، سال‌های زیادی می‌توان از گوشی بدون مشکل استفاده کرد.

شارژ ۱۲۵ وات اوپو ظرفیت باتری را با سرعت زیادی کاهش می‌دهد

منبع: GsmArena

