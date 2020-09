از مدت‌ها قبل شایعه‌های مختلفی وجود داشتند که ادعا می‌کردند اپل در جعبه‌ی آیفون ۱۲ آداپتور شارژر یا هدفون را قرار نخواهد داد. بعد از رونمایی از نسل جدید اپل واچ در رویداد آنلاین Time Flies، مشاهده کردیم که اپل قصد دارد نسل جدید این ساعت هوشمند را بدون قرار دادن آداپتور شارژر در جعبه‌ی آن به فروش برساند.

بعد از انجام این کار توسط اپل، دوباره حدس و گمان‌ها در رابطه با عدم قرار دادن آداپتور شارژر یا هدفون در جعبه‌ی آیفون ۱۲ قوت گرفتند. با منتشر شدن دومین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.2 به نظر می‌رسد که تمامی این شایعه‌های منتشر شده، درست باشند.

اپل در قسمت «تنظیمات» (Settings) سیستم عامل iOS دستورالعمل‌های را در رابطه فرکانس‌های رادیویی قرار داده است که شامل هشدار‌ها و دستورالعمل‌هایی جهت استفاده‌ی صحیح کاربران از تلفن همراه و لوازم جانبی همراه آن است.

اطلاعات منتشر شده توسط سایت MacRumors نشان می‌دهند که در iOS 14.2 اپل از نسخه‌ی جدیدی برای این دستور العمل‌ها استفاده کرده است که در آن از عبارت «هدفون‌» به جای «هدفون عرضه شده با آیفون» استفاده شده است. با توجه به این جمله، احتمال می‌دهیم که اپل قصد داشته باشد آیفون‌های ۱۲ را بدون قرار دادن هدفون در جعبه‌ی آن‌ها عرضه کند.

قبل از منتشر شدن این نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.2 در این دستور العمل مربوط به امواج رادیویی آمده بود که:

«برای کاهش قرار‌گیری در معرض انرژی حاصل از امواج رادیویی، از بلندگو‌ی تلفن همراه، هدفون عرضه شده با آن یا لوازم جانبی مشابه استفاده کنید.»

در دومین نسخه‌ی بتا iOS 14.2 این عبارت به این شکل تغییر کرده است:

«برای کاهش قرارگیری در معرض انرژی حاصل از امواج رادیویی، از بلندگوی تلفن همراه، هدفون‌ یا لوازم جانبی مشابه استفاده کنید.»

Ming-Chi Kuo گفته بود که اپل در جعبه‌ی آیفون ۱۲ هدفونی را قرار نخواهد داد تا بتواند که فروش ایرپاد بدون سیم خودش را افزایش دهد. مدتی بعد، این ادعا توسط یکی از افشاگران با سابقه تایید شد.

این افشاکننده با تایید صحبت‌های Kuo، افزود که اپل حتی آداپتور شارژر را از جعبه‌ی آیفون ۱۲ حذف خواهد کرد. این افشاکننده افزود که نه تنها در آیفون ۱۲، بلکه در نسل جدید آیفون SE هم شاهد استفاده از این لوازم جانبی نخواهیم بود.

آیفون ۱۲ پرو مکس ۵G پرچم‌دار اصلی اپل خواهد بود

مدتی قبل بود که اپل از اپل واچ سری ۶ و اپل واچ SE رونمایی کرد. در مراسم رونمایی اپل اعلام کرد که این ساعت‌های هوشمند جدید را تنها با کابل USB و بدون آداپتور شارژر در جعبه‌ی آن‌ها عرضه خواهد کرد. اپل علت انجام این کار را حفظ محیط زیست اعلام کرد و گفت که بسیاری از کاربران هم اکنون آداپتور شارژر مناسب را برای شارژ کردن دستگاه‌های خود دارند.

انتظار داریم که اپل از نسل جدید آیفون یعنی آیفون ۱۲ در اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) رونمایی کند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که مدل‌های گران‌تر آیفون ۱۲ در ماه نوامبر (آبان ماه) به بازار عرضه خواهند شد.

اطلاعات افشا شده نشان می‌دهند که اپل در آیفون ۱۲ جدید از طراحی همانند آیفون ۴ استفاده کرده است و به احتمال زیاد شاهد استفاده از فناوری ۵G در برخی از مدل‌های آیفون ۱۲ هستیم.

آیا خریداران آیفون ۱۲ با حذف شارژر از جعبه کنار می‌آیند؟

