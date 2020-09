گوشی گوگل پیکسل ۵ با اسنپدراگون ۷۶۵G رسما معرفی شد

دقایقی قبل گوگل از گوشی پیکسل ۵ رونمایی کرد که از نمایشگر ۶ اینچی اولد حفره‌دار با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد. این بار شاهد عرضه‌ی مدل ایکس‌ال نیستیم و به همین خاطر کاربرانی که خواستار بهره‌گیری از نمایشگر بزرگ‌تری هستند، باید پیکسل ۴a 5G را خریداری کنند.در ضمن باید خاطرنشان کنیم رفرش ریت این نمایشگر به ۹۰ هرتز می‌رسد.

در حفره‌ی نمایشگر یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده و در پنل پشتی هم شاهد دوربین دوگانه هستیم که بار دیگر دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند. البته برخلاف نسل قبلی، دوربین کناری آن از نوع تله‌فوتو نیست و بلکه یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی محسوب می‌شود.

با توجه به فقدان سیستم تشخیص چهره، کاربران این گوشی برای آنلاک کردن آن باید از حسگر اثر انگشت فیزیکی تعبیه شده در پنل پشتی استفاده کنند. این گوشی از استاندارد IP68 بهره می‌برد که یعنی می‌تواند در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاومت کند. در ضمن در بدنه‌ی پیکسل ۵ جک هدفون دیده نمی‌شود.

همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی فاقد تراشه‌ی پرچم‌دار است و گوگل برای آن از تراشه‌ی میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۶۵G استفاده کرده و در کنار آن هم ۸ گیگابایت حافظه رم تعبیه شده است. همچنین کاربران برای خرید این گوشی باید به حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت بسنده کنند.

انرژی آن از طریق باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. همچنین این گوشی با اندروید ۱۱ به دست کاربران می‌رسد و حداقل تا سه سال نسخه‌های جدید اندروید را دریافت خواهد کرد.پیشفروش این گوشی از امروز آغاز می‌شود و کاربران برای خرید آن باید ۷۰۰ دلار بپردازند.

آیا قیمت گوگل پیکسل ۵ باعث موفقیت این گوشی می‌شود؟

