گوگل از پیکسل ۴a 5G رونمایی کرد

دقایقی قبل گوگل از تلفن همراه پیکسل ۴a 5G رونمایی کرد.

این نسخه‌ی بزرگ اکنون بزرگ‌تر از نسل پیشی خود شده است و گوکل در نسخه‌ی ۵G پیکسل ۴a شرکت گوگل از نمایشگری ۶٫۲ اینچی همراه با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل استفاده کرده است.

گوگل در این تلفن همراه از همان دوربین پیکسل ۴a استفاده کرده است. از دیگر قابلیت‌های دوربین این تلفن همراه می‌توان به بهره‌مندی از تمام ویژگی‌های عکس برداری که گوگل به صورت نرم افزاری در دوربین‌های تلفن همراهش از آن‌ها استفاده می‌کند همراه با قابلیت Night Sight اشاره کرد. در این تلفن همراه می‌توان از قابلیت Night Sight در حالت پرتره هم استفاده کرد.

نسخه‌ی ۵G از پیکسل ۴a با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه خواهد شد.

