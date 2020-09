اولین مدل کروم‌کست ۷ سال قبل روانه‌ی بازار شد و حالا بعد از عرضه‌ی مدل‌های مختلف که تفاوت گسترده‌ای با نسل اول نداشتند، بالاخره شاهد عملی شدن ارتقای گسترده‌ای برای این گجت هستیم. گوگل در کنار معرفی گوشی‌های پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G، از مدل جدید کروم‌کست رونمایی کرد که حالا از سیستم‌عامل گوگل تی‌وی بهره می‌برد که بر مبنای اندروید تی‌وی توسعه پیدا کرده است. همچنین نباید ریموت کنترل آن را هم از قلم بیندازیم که در کنار گوگل تی‌وی، کروم‌کست جدید را به یک نوع اندروید باکس تبدیل کرده است.

این محصول شباهت زیادی به کروم‌کست اولترا دارد که در سال ۲۰۱۶ روانه‌ی بازار شد ولی بدنه‌ی این مدل جدید کمی گردتر و باریک‌تر است. کروم‌کست تازه‌نفس به لطف بهره‌گیری از تراشه‌ی جدید می‌تواند از محتوای ۴K HDR با حداکثر سرعت ۶۰ فریم در ثانیه پشتیبانی کند. همچنین از پس نمایش محتواهای مبتنی بر استاندارد Dolby Vision هم برمی‌آید.

گوگل اعلام کرده که کاربران زیادی خواستار بهره‌گیری کروم‌کست از ریموت کنترل بوده‌اند و بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار شاهد عملی شدن این خواسته هستیم. از بین دکمه‌های این ریموت کنترل، دکمه‌های مربوط به گوگل اسیستنت، یوتیوب و نتفلیکس توجه را جلب می‌کنند.

نام گوگل تی‌وی یادآور یک پلتفرم بسیار قدیمی است که گوگل سال‌ها قبل آن را کنار گذاشت. اما گفته می‌شود گوگل تی‌وی جدید بر مبنای اندروید تی‌وی توسعه پیدا کرده و تفاوت اصلی آن با اندروید تی‌وی عمدتا در زمینه‌ی ظاهری محسوب می‌شود. در هر صورت کاربران برای بهره‌گیری از این کروم‌کست دیگر نیازی به تکیه بر گوشی یا لپ‌تاپ خود ندارند و به لطف سیستم‌عامل موردنظر، می‌توانند انواع محتوا را به راحتی از طریق سرویس‌های استریمینگ یا منابع دیگر با تلویزیون تماشا کنند. این محصول جذاب از امروز با قیمت ۵۰ دلار راهی بازار می‌شود.

منبع: Engadget

The post نسل جدید کروم‌کست با گوگل تی‌وی و ریموت کنترل معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala