شیوع ویروس کرونا تمامی جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و بازار جهانی گوشی هوشمند هم مثل تمامی بازارهای دیگر از اثرات این ویروس در امان نماند. در نتیجه‌ی این اتفاقات، در فصل دوم امسال، به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، فروش گوشی‌های هوشمند با افتی ۲۳ درصدی همراه شد و درآمد حاصل از فروش نیز ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. اما در این بین اپل فوق‌العاده ظاهر شد و درآمدی که از فروش آیفون‌ها در فصل دوم ۲۰۲۰ بدست آورد، تنها ۳ درصد از مجموع درآمد هواوی و سامسونگ کمتر بود!

همانطور که انتظار می‌رفت، موج دوم ویروس کرونا مانند موج اول، تاثیر بدی روی فروش گوشی‌های هوشمند گذاشت. شرکت‌ها نتوانستند آنطور که باید محصولات خود را به فروش برسانند و این در حالی بود که محصولات بسیار جذابی امسال راهی بازار شدند. هرچند در نهایت، ماندن در قرنطینه و روی آوردن به راه حل‌های مجازی باعث شد نیاز به یک گوشی هوشمند بیش از پیش حس شود. اما در این بین تمایل مردم به خرید گوشی‌های بالارده افزایش یافت.

به گزارش موسسه‌ی آماری Counterpoint، ظاهرا کرونا نتوانست حریف جذابیت گوشی‌های بالارده شود. گزارشی که نشان داد قیمت فروش متوسط گوشی‌ها به نسبت سال گذشته، به طور کلی ۱۰ درصد افزایش یافت. این یعنی مردم تمایل زیادی به خرید گوشی‌های ارزان قیمت نداشتند. البته به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، فروش گوشی‌های پرچم‌دار ۸ درصد افت داشت. (در مقایسه با ۲۳ درصد افت کلی فروش).

آیفون ۱۲ پرو مکس ۵G پرچم‌دار اصلی اپل خواهد بود

گوشی‌های ۵G غالبا پرچم‌دار بودند

در بررسی‌ها به این نکته هم اشاره شد که یکی از دلایلی که مردم را به خرید گوشی‌های بالارده سوق داد، بهره‌مندی آن‌ها از اینترنت ۵G بود. شبکه‌ی پرسرعتی که اکنون در بسیاری از کشور‌ها زیرساخت لازم جهت بهره‌مندی از آن فراهم شده و به همین خاطر مردم دلیلی برای خرید گوشی‌های ۴G ارزان قیمت ندارند.

از آن جایی هم که اکثرا گوشی‌های پرچم‌دار از ۵G پشتیبانی می‌کردند، کاربران برای ارتقای گوشی خود به خرید این محصولات روی آوردند که به نوبه‌ی خود سبب شد خسارت‌های ناشی از افت فروش گوشی‌های هوشمند تا حدودی کاهش یابد. با اینکه فروش گوشی‌های هوشمند به طور کلی افت محسوسی داشت، اما فروش مدل‌های مجهز به ۵G در این فصل ۴۳ درصد افزایش یافت.

یکی از کشورهایی که بیشترین تاثیر را در این آمار داشت چین بود. کشوری که حدودا سه چهارم گوشی‌های مجهز به اینترنت ۵G در آن به فروش رفت. جالب است بدانید در فصل دوم، چین در حال بهبودی از شیوع کرونا بود.

در مجموع گوشی‌های ۵G تنها ۱۰ درصد از فروش کلی گوشی‌های هوشمند را در فصل دوم تشکیل دادند اما همین تعداد کم چون غالبا پرچم‌دار بودند و قیمت بالایی داشتند، ۲۰ درصد از درآمد کلی بدست آمده را به خود اختصاص دادند. در این بازه‌ی زمانی، چین ۷۲ درصد از درآمد فروش گوشی‌های ۵G و ۳۴ درصد از درآمد کلی حاصل از فروش گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص داد.

دور جدید تحریم‌های علیه هواوی از امروز عملی می‌شود؛ نگاهی به تبعات این تحریم‌ها

هواوی و سامسونگ؛ بهترین‌ها در فروش گوشی

بیشتر افزایش فروش گوشی در چین به هواوی اختصاص دارد که توانست در فصل دوم، علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا، از سامسونگ نیز پیشی گرفته و به بزرگترین فروشنده گوشی در دنیا تبدیل شود. هدف بلند مدتی که به جرات می‌توان گفت اگر تحریم‌ها در کار نبود، قطعا تا پایان امسال عملی می‌شد. هواوی همچنین ۲۰ درصد درآمد کلی حاصل از فروش گوشی را نیز به خود اختصاص داد. از طرف دیگر سهم سامسونگ، ۱۷ درصد درآمد کلی است. اما از آن جایی که در این بازه‌ی سه‌ماهه، بسیاری از بازارهایی که غول کره‌ای در آن با قدرت ظاهر می‌شد به خاطر شیوع ویروس کرونا بسته شدند، شاهد کاهش فروش ۲۹ درصدی به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال قبل بودیم.

درآمد اپل از فروش آیفون، اندکی کمتر از مجموع درآمد هواوی و سامسونگ

اپل که در فصل دوم امسال، از لحاظ فروش گوشی در رده‌ی سوم قرار گرفت، توانست بیشترین درآمد را بدست آورد. به این دلیل که اپل پرطرفدارترین برند در میان گوشی‌های پرچم‌دار بود که به نسبت سال قبل، فروششان ۳ درصد افزایش پیدا کرد و چون قیمت پرچم‌دارها بالاتر است، بنابراین میزان درآمد نیز رشد زیادی داشت. درآمد حاصل از فروش آیفون‌ها در فصل دوم ۲۰۲۰ نیز ۲ درصد به نسبت بازه‌ی زمانه مشابه در سال قبل افزایش یافت.

به طور کلی، اپل ۳۴ درصد درآمد حاصل از فروش گوشی‌های هوشمند و ۵۹ درصد سود کلی فروش را در این بازه به خود اختصاص داد. کوپرتینویی‌ها همچنین با افزایش ۳۲ درصدی فروش در چین سریع‌ترین رشد را نسبت به شرکت‌های دیگر در این کشور داشتند.

این عملکرد حیرت‌انگیز ‌را می‌توان به تقاضای زیاد کاربران برای خرید آیفون ۱۱ و عملکرد امیدبخش آیفون SE نسبت داد که اخیرا حتی در کشور کره نیز توانست پرفروش‌ترین گوشی فصل دوم لقب گیرد. اپل به احتمال بسیار زیاد، ماه آینده از آیفون ۱۲ ۵G رونمایی می‌کند که طبق پیش‌بینی تحلیل‌گران، می‌تواند بار دیگر موفقیت سری آیفون ۶ را تکرار کند.

عرضه‌ی زودهنگام آیفون ۱۲ ۵G در کره؛ استراتژی هوشمندانه‌ی اپل برای رقابت با سامسونگ

