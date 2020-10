طبق گزارش‌ها، پیکسل ۴ فروش ناامیدکننده‌ای برای گوگل داشته اما این شرکت برای آمار فروش پیکسل ۵ چه انتظاراتی دارد؟ بر اساس گفته‌ی منابع آگاه به سایت Nikkei Asia Review ظاهرا گوگل قصد دارد در سال ۲۰۲۰ فقط ۸۰۰ هزار واحد پیکسل ۵ را تولید کند. روی هم رفته گفته می‌شود در سال جاری میلادی مجموع تولید گوشی‌های پیکسل ۵، پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۴a به حدود ۳ میلیون واحد می‌رسد.

در گزارش این سایت به نقل از منابع موردنظر گرفته شده که اگر این گوشی مورد استقبال قرار بگیرد، گوگل می‌تواند میزان تولید آن را افزایش دهد. سایت IDC که آمار مربوط به فروش گوشی‌ها را اعلام می‌کند مدتی قبل گزارشی منتشر کرد که طبق آن طی ۶ ماه اول ۲۰۲۰ گوگل موفق به عرضه‌ی فقط ۱.۵ گوشی پیکسل شده است. این در حالی است که در ۶ ماه نخست ۲۰۱۹ گوگل توانسته بود ۴.۱ میلیون گوشی را به دست کاربران برساند.

البته باید خاطرنشان کنیم که در مه ۲۰۱۹ دو گوشی پیکسل ۳a معرفی و عرضه شدند ولی پیکسل ۴a بعد از مدت‌ها تاخیر به جای مه ۲۰۲۰ در ماه آگوست ۲۰۲۰ معرفی شد. بنابراین گوشی‌های پیکسل ۳a در سال ۲۰۲۰ باید برای مدت طولانی‌تری به‌عنوان گوشی‌های مقرون به صرفه گوگل انجام وظیفه می‌کردند.

در رابطه با پیکسل ۴ هم گفته می‌شود در شش ماه نخست بعد از معرفی آن، تعداد ۲ میلیون واحد از آن به فروش رسیده است. به نظر می‌رسد گوگل حتی نسبت به سال گذشته هم انتظارات کمتری برای پرچم‌دار خود دارد.

در هر صورت پیکسل ۵ از ویژگی‌های چندان هیجان‌انگیزی بهره نمی‌برد و علی‌رغم بهره‌گیری از یک تراشه میان‌رده، با قیمت بالای ۷۰۰ دلار راهی بازار می‌شود. به همین خاطر احتمالا بخش عظیمی از کاربران ترجیح می‌دهند گوشی ۵۰۰ دلاری پیکسل ۴a 5G را خریداری کنند که از لحاظ سخت‌افزاری شباهت زیادی به پیکسل ۵ دارد و در عین حال از نمایشگر بزرگ‌تری بهره می‌برد.

