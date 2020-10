شب گذشته گوگل از گوشی پیکسل ۵ رونمایی کرد که البته برخلاف سال‌های گذشته این بار شاهد عرضه مدل ایکس‌ال آن نیستیم. اما چرا گوگل امسال تصمیم گرفته چنین رویکردی را اتخاذ کند؟

طبق گزارش‌ها، گوگل در ابتدا قصد داشته دو گوشی در سری پیکسل ۵ را روانه‌ی بازار کند؛ یک مدل معمولی و یک مدل پیشرفته‌تر موسوم به پیکسل ۵s. ظاهرا مدل ۵s حتی به مرحله‌ی آزمایش بخش سخت‌افزاری هم رسیده اما در نهایت گوگل کمی بعد تصمیم گرفته نام آن را تغییر دهد.

این تغییر در نام‌گذاری عمدتا به تاخیرهای متمادی تاریخ معرفی پیکسل ۴a برمی‌گردد. پیکسل ۴a مانند نسل قبلی قرار بود در مراسم I/O 2020 در ماه «مه» (May) معرفی شود و گوگل امیدوار بود که ۵ ماه قبل از رونمایی سری پیکسل ۵، جدیدترین گوشی میان‌رده‌ی این شرکت راهی بازار می‌شود. اما در نهایت معرفی و عرضه‌ی این گوشی به ماه آگوست موکول شد و گوگل به ناچار تصمیم گرفت استراتژی مربوط به نامگذاری گوشی‌های جدید خود را تغییر دهد.

در نتیجه، مدل معمولی پیکسل ۵ به پیکسل ۴a 5G تبدیل شد که حتی برای مدتی قرار بوده به‌عنوان پیکسل ۴a ایکس‌ال معرفی شود و برای مدل ۵s هم نام پیکسل ۵ انتخاب شد. گوگل که نمی‌خواسته با معرفی دو مدل پیکسل ۵ تنها چند ماه پس از رونمایی پیکسل ۴a فروش این گوشی را پایین بیاورد، به همین خاطر در نهایت مدیران این شرکت تصمیم گرفته‌اند مدل معمولی پیکسل ۵ را به‌عنوان پیکسل ۴a 5G معرفی کنند.

اما حتی اگر گوگل این گوشی‌ها با به‌عنوان پیکسل ۵ و ۵s روانه‌ی بازار می‌کرد، واقعیت این است که در هر صورت قرار نبوده مدل موسوم به ایکس‌ال به دست کاربران برسد. پیکسل ۴a، پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G به ترتیب از نمایشگرهای ۵.۸۱، ۶ و ۶.۲ اینچی بهره می‌برند. این یعنی نمایشگر پیکسل ۴a 5G تنها ۰.۱ اینچ از پیکسل ۴ ایکس‌ال کوچک‌تر است. بنابراین کاربران طرفدار مدل ایکس‌ال گوشی‌های پیکسل، امسال بهتر است برای بهره‌گیری از نمایشگر بزرگ‌تر پیکسل ۴a 5G را خریداری کنند.

هر سه گوشی مبتنی بر نمایشگرهای اولد به همراه رزولوشن FHD+ هستند و از لحاظ رفرش ریت هم نمایشگر دو مدل پیکسل ۴a از رفرش ریت ۶۰ هرتز بهره می‌برند ولی پیکسل ۵ رفرش ریت ۹۰ هرتز را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

در این میان باید خاطرنشان کنیم پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۵ هر دو از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برند. اگرچه ۴a 5G دارای باتری ۳۸۵۵ میلی‌آمپر ساعتی است و انرژی پیکسل ۵ از طریق باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود، ولی از طرف دیگر نمایشگر پیکسل ۵ از نوع ۹۰ هرتز است که انرژی بیشتری را مصرف می‌کند. به همین خاطر در نهایت به احتمال زیاد هر دو گوشی عمر باتری مشابهی خواهند داشت.

اما روی هم رفته مهم‌ترین تفاوت این دو گوشی به قیمت آن‌ها برمی‌گردد. پیکسل ۴a 5G با قیمت ۴۹۹ دلار راهی بازار می‌شود ولی پیکسل ۵ با وجود اینکه شباهت زیادی به این گوشی دارد، با قیمت ۶۹۹ دلار به دست کاربران می‌رسد. همین تفاوت قیمت ۲۰۰ دلاری احتمالا باعث می‌شود بخش زیادی از کاربران پیکسل ۴a 5G را به پیکسل ۵ ترجیح دهند.

میزان تولید گوگل پیکسل ۵ پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود

