شرکت کانن به صورت رسمی نام خود را در کتاب رکورد‌های گینس ثبت کرد. در هفته‌ی گذشته این شرکت ژاپنی توانست که با چاپ کردن عکسی به طول ۱۰۹ متر رکورد طولانی‌ترین عکس چاپ شده در جهان را به خود اختصاص دهد. این عکس در همایش عکس Oberstdorf در آلمان چاپ شده است.

اختصاص دادن این رکورد به کانن در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۵ مهر) صورت گرفته است. سایت کانن آلمان با منتشر کردن خبر این رویداد گفت:

«کانن به صورت رسمی نام خود را در کتاب رکورد‌های گینس ثبت کرد. کانن برای انجام این کار از پیست اسکی Schattenbergschanze که به رشته‌ی ورزشی اسکی پرش اختصاص دارد، استفاده کرده است.»

آن‌ها در ادامه گفتند: «با وجود شرایط نامساعد آب و هوایی، دمای سرد منطقه، بارش مداوم باران و حتی بارش اولین برف سال، کانن موفق شد که طولانی‌ترین عکس چاپ شده در جهان را مقابل چشمان نمایندگان گینس در عصر شنبه چاپ کند.»

برای اطلاع شما باید بگوییم که طول این عکس بقدری بزرگ است که کانن برای چاپ آن از پیست اسکی پرش مربوط به مسابقات المپیک استفاده کرده است. (طول این عکس در حد طول یک زمین فوتبال است).

کانن برای چاپ این عکس از پرینتر عکس ImagePROGRAF PRO-6100 استفاده کرده است که قیمت آن ۱۰۲۰۰ دلار است. این پرینتر در قسمت بالایی این پیست اسکی پرش قرار گرفت و شروع به چاپ عکس‌‌ها کرد.

کانن برای چاپ این عکس از کاغذ مخصوص ساخته شده توسط شرکت Ilford استفاده کرده بود تا در شرایط آب و هوایی منطقه خراب نشود. در نهایت، ساعت‌ها کارکرد پرینتر و استفاده از نیروی جاذبه‌ی زمین باعث شده که عکس نهایی با سر خوردن بر روی پیست اسکی پرش آماده شود.

اندازه‌گیری طول این عکس نشان داد که اندازه‌ی دقیق طول آن ۱۰۹٫۰۴ متر است. کانن برای پرینت این عکس از عکس‌های منظره، پرتر‌ه‌های گرفته شده از شهروندان و افراد مشهور Oberstdorf و عکس‌های ورزشی و تاریخی استفاده کرده بود.

کانن قصد دارد تا در همایش برگزار شده، عکس‌های تشکیل دهنده‌ی طولانی‌ترین عکس چاپ شده‌ی جهان را بعد از جدا کردن به صورت آنلاین به فروش برساند و پول حاصل از فروش آن‌ها را صرف امور خیریه کند.

کانن EOS R7 شاید دوربین بعدی کانن در سری دوربین‌های R باشد

منبع: PetaPixel

The post کانن رکورد طولانی‌ترین عکس چاپ شده در جهان را به خود اختصاص داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala