محبوبیت اندروید در بین گوشی‌های موجود در بازار هند نقش مهمی در رشد چندین استارت‌آپ هندی داشته اما حالا چندین استارت‌آپ بزرگ هندی قصد دارند برای مقابله با گوگل پلی استور به‌خصوص سیستم پرداخت آن متحد شوند. به گزارش تک‌کرانچ، برخی از بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های هند در حال ایجاد اتحادیه‌ای برای دور زدن قوانین گوگل پلی استور هستند و در این راستا احتمالا اپ استور جایگزین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گوگل اخیرا اعلام کرده که می‌خواهد توجه بیشتری برای اجباری کردن استفاده از سیستم پرداخت خود نشان دهد و این یعنی شرکت‌های بیشتری باید برای پرداخت‌های درون برنامه‌ای کمیسیون ۳۰ درصدی را به گوگل پرداخت کنند. به گفته مدیران این شرکت‌های هندی، پرداخت کمیسیون ۳۰ درصدی با توجه به وضعیت بازار هند عملی نخواهد بود. باید خاطرنشان کنیم اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های نرم‌افزاری هند به دلیل وضعیت اقتصادی این کشور معمولا قیمت پایینی دارند. در نتیجه پرداخت کمیسیون هنگفت منجر به کاهش قابل توجه درآمد این شرکت‌های هندی می‌شود.

مدتی قبل خبر سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری گوگل بر روی بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی هند به نام Jio منتشر شد که ظاهرا قرار است به‌زودی از یک گوشی اندرویدی ۵۴ دلاری رونمایی کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا طی سه سال آینده بیش از ۲۰۰ میلیون واحد از گوشی موردنظر راهی بازار هند خواهد شد. شرکت Jio بدون شرکت نقش مهمی را در حوزه موبایل هند ایفا می‌کند و با توجه به شراکت با گوگل، احتمالا به این اتحادیه ملحق نخواهد شد.

در هر صورت باید ببینیم این اتحادیه چگونه پیش می‌رود. اما روی هم رفته می‌توانیم بگوییم که اپ استورهای ثالث در هند برای رقابت گسترده با گوگل پلی استور کار سختی در پیش خواهند داشت.

