ساعاتی قبل مایکروسافت از یک لپ‌تاپ مقرون به صرفه به نام سرفیس لپ‌تاپ گو (Surface Laptop Go) رونمایی کرد که ارزان‌ترین لپ‌تاپ بین سری سرفیس محسوب می‌شود. این لپ‌تاپ از نسل دهم پردازنده Core i5 اینتل بهره می‌برد و طراحی آن مشابه دیگر لپ‌تاپ‌های این خانواده است. در اطراف نمایشگر ۱۲.۴ اینچی آن حاشیه‌های بسیار باریکی دیده می‌شود و رزولوشن آن هم به ۱۵۳۶ در ۱۰۲۴ می‌رسد.

وزن این لپ‌تاپ فقط ۱.۱ کیلوگرم است و به گفته‌ی مایکروسافت به‌لطف ارتفاع ۱.۳ میلی‌متری کلیدهای کیبورد، کاربران حین استفاده از کیبورد تجربه‌ی لذت‌بخشی خواهند داشت. در ضمن باید خاطرنشان کنیم سرفیس لپ‌تاپ گو مانند دیگر لپ‌تاپ‌های این خانواده، از حسگر اثر انگشت بهره می‌برد که این مشخصه در دکمه‌ی پاور تعبیه شده است.









همانطور که گفتیم قلب تپنده‌ی این لپ‌تاپ نسل دهم پردازنده Core i5 اینتل است و در کنار آن حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی انجام وظیفه می‌کنند. البته مدل پایه‌ی این لپ‌تاپ از ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه eMMC بهره می‌برد. مایکروسافت اعلام کرده با هر بار شارژ سرفیس لپ‌تاپ گو، کاربران می‌توانند تا ۱۳ ساعت از آن استفاده کنند. در ضمن نباید پشتیبانی باتری این لپ‌تاپ از شارژ سریع را از قلم بیندازیم. در بدنه‌ی سرفیس لپ‌تاپ گو یک پورت USB-C، یک پورت USB-A و جک هدفون دیده می‌شود.

مدل پایه این لپتاپ با قیمت ۵۴۹ دلار از تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) روانه‌ی بازار می‌شود که با این قیمت، کاربران می‌توانند مدل مبتنی بر ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی را خریداری کنند. مایکروسافت هنوز قیمت دیگر مدل‌ها را اعلام نکرده است.

