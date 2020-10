شب گذشته گوگل در رویداد آنلاین خودش از تلفن همراه جدید پیکسل ۵ رونمایی کرد. با وجود بهبود‌های صورت گرفته در این گوشی جدید، اما شاهد رخ دادن تغییرات زیادی در قسمت دوربین این دستگاه نبویدم.

گوگل در این تلفن همراه جدید، لنز تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۲ برابری را که در پیکسل ۴ شاهد استفاده از آن بودیم را با یک دوربین فوق‌عریض ۱۶ مگاپیکسلی که دارای f 2.2 است، جایگزین نموده است. در این دوربین فوق‌عریض جدید از سنسوری با پیکسل‌های با اندازه‌ی ۱ میکرومتر استفاده شده است.

گوگل برای دوربین اصلی پیکسل ۵ از همان دوربین تلفن همراه پیکسل ۴ استفاده کرده است. با توجه به این موضوع دوربین اصلی این تلفن همراه دارای سنسور ۱۲٫۲ مگاپیکسلی است که دارای f 1.7 است. از دیگر ویژگی‌های سخت افزاری این دوربین می‌توانیم به اندازه‌ی سنسور ۱/۲٫۵۵ اینچی و بهره‌مندی از سیستم فوکوس با استفاده از سنسور‌های دوگانه و لرزش‌گیر تصور اپتیکال اشاره کنیم.

با توجه به اینکه هنوز این تلفن همراه عرضه نشده است هنوز نمی‌توانیم بگوییم که تغییرات نرم افزاری صورت گرفته در دوربین این تلفن همراه تا چقدر توانسته‌اند که کیفیت عکس‌های گرفته شده با آن را بهبود ببخشند. با این وجود قصدا داریم که نگاهی کوتاه به برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های نرم افزاری قرار داده شده در دوربین این تلفن همراه که گوگل آن‌ها معرفی کرده است، بپردازیم.

گوگل در مراسم رونمایی از این تلفن همراه اعلام کرد که آن‌ها از قابلیت +HDR در دوربین این تلفن همراه استفاده کرده‌اند که با ترکیب عکس‌های با نوردهی متفاوت با یکدیگر، عکس نهایی را تولید می‌کند. گوگل در رابطه با این موضوع گفت که استفاده از این قابلیت باعث می‌شود که عکس‌های گرفته شده شفاف‌تر و شارپ‌تر باشند.

با وجود اینکه شرکت گوگل از زمان معرفی از تلفن همراه پیکسل از این قابلیت در دوربین تلفن‌های همراه خود استفاده کرده است؛ اما انتظار داریم که در پیکسل ۵ بهبود‌های بیشتری در این قابلیت صورت گرفته باشد.

علاوه‌بر +HDR، اکنون شما می‌توانید که در زمان ثبت عکس‌های پرتره خود از قابلیت Night Sight استفاده کنید. در حال حاضر تلفن‌های همراه زیادی در بازار وجود ندارند که اجازه‌ی استفاده از هر دوی این قابلیت‌ها را به صورت هم زمان به کاربر بدهند.

با استفاده از ترکیب این دو قابلیت می‌توانید که در حالی که نور محیط به قدر کافی زیاد نباشد از شخصی که دوست دارید عکس بگیرید. در این حالت دوربین علاوه‌بر ایجاد افکت بوکه در پشت سر سوژه، از قابلیت Night Sight برای هر چه بهتر شدن نور عکس‌ نهایی استفاده خواهد کرد.

استفاده از نورهای مختلف در زمان عکس‌برداری پرتره، Portrait Light، هم از دیگر قابلیت‌های دوربین این تلفن همراه جدید است. شما با استفاده از این قابلیت می‌توانید که صورت شخصی که می‌خواهید از آن عکس بگیرید را روشن‌تر کنید.

انجام دادن این کار در زمانی که سایه‌های زیادی بر روی صورت شخص قرار دارند یا که پشت سر سوژه‌ی مورد نظرتان آسمان به شدت روشنی قرار دارد، باعث خواهد شد نور صورت فرد در عکس نهایی بهتر از آب دربیاید.

شما همچنین می‌توانید به صورت دستی نواحی از صورت فرد را که می‌خواهید روشن‌تر بشوند مشخص کنید. از این قابلیت می‌توانید حتی در عکس‌های در گذشته آن‌ها ثبت کرده‌اید هم استفاده کنید.

علاوه‌بر عکاسی، شاهد برخی تغییرات صورت گرفته در فیلم‌برداری تلفن همراه پیکسل ۵ هستیم. در زمان فیلم‌بردای با پیکسل ۵ می‌توانید حالت‌های مربوط به لرزش‌گیر این دوربین را تغییر دهید. شما می‌توانید از بین ۳ حالت قفل شده، فعال و سینمایی یک کدام را انتخاب کنید.

حالت سینمایی که گوگل تحت عنوان Cinematic Pan در رویداد آنلاینش از آن بسیار صحبت کرد، حالتی است که گوگل بعد از آگاهی از نکته‌های کارگردان‌های هالیودی و روش‌های استفاده شده در زمان فیلم‌برداری فیلم‌های یوتوبی، آن را توسعه داده است.

در این حالت پیکسل ۵ در زمان فیلم‌برداری آن را به صورت ۶۰ فریم در ثانیه انجام می‌دهد، سپس با کاهش سرعت پخش فیلم به نصف آن را به صورت روان‌تری نمایش می‌دهد.

به طور حتم بی‌صبرانه منتظر عرضه‌ی این تلفن همراه به بازار هستیم تا ببینیم که بهبود‌های نرم افزاری انجام شده تا چه اندازه توانسته‌اند که کیفیت عکس‌های گرفته شده با دوربینی که گوگل از زمان رونمایی از پیکسل ۳a از آن استفاده می‌کند را بهبود بخشند.

