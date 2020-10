شب گذشته گوگل در مراسمی از سرویس‌ها و سخت افزارهای جدید خود رونمایی کرد که گوشی پیکسل ۵ مهم‌ترین و مورد انتظارترین محصول در میان آن‌ها بود.

گوگل با ارائه گوشی‌های قدرتمند با قیمت پایین‌تر نسبت به سایر تولید کنندگان، قصد دارد تا سهم خانواده پیکسل را در بازار بسیار شلوغ این روزها افزایش دهد. پیکسل ۵ که شب گذشته معرفی شد، با قیمت پایه ۷۰۰ دلار وارد بازار خواهد شد و یکی از اولین گوشی‌های هوشمند ۵G گوگل خواهد بود.

ممکن است قیمت ۷۰۰ دلاری این گوشی در مقابل بعضی از رقبایش چندان هم عجیب به‌نظر نرسد، اما نکته اصلی این است که در حال حاضر پیکسل ۵ با این قیمت گران‌ترین گوشی در میان محصولات گوگل به شمار می‌آید که شیوه قیمت‌گذاری آن از نوع نگاه گوگل به بازار گوشی‌های هوشمند حکایت دارد.

ریک اوسترلو، نایب رئیس بخش دستگاه‌ها و سرویس‌های گوگل، در مصاحبه‌ای که روز گذشته انجام شد، با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری مانتین ویویی‌ها گفت:

چیزی که به‌نظر می‌رسد جهان در حال حاضر دوست ندارد، یک گوشی ۱۰۰۰ دلاری دیگر است.

به‌جز پشتیبانی از شبکه ۵G، پیکسل ۵ در مقابل نسل قبلی خود چیز زیادی برای ارائه ندارد. آخرین نوآوری چشمگیر خانواده پیکسل، قابلیت Motion Sense بود که هم‌زمان با پیکسل ۴ ارائه شد؛ این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد بدون لمس دستگاه و تنها از طریق ژست‌های حرکتی خاص، گوشی خود را کنترل کند.

با توجه به گفته‌های اوسترلو، به‌نظر می‌رسد گوگل هنوز از فناوری Soli خود ناامید نشده و در نسل جدید پیکسل نیز از آن بهره گرفته است؛ تکنولوژی ویژه‌ای که در قالب یک رادار کوچک در پیکسل ۴، امکان استفاده از ویژگی Motion Sense را فراهم کرد.

همچنین، این کمپانی با ایجاد بهبودهایی در باتری و دوربین پیکسل ۵ نسبت به نسل قبل، سعی کرده تا مشکلات پیکسل ۴ را جبران کند. اما شاید بزرگترین نقطه قوت پیکسل ۵ همان قیمت ارزان‌تر آن نسبت به پیکسل ۴ با قیمت ۸۰۰ دلاری است.

در واقع، تمرکز اصلی گوگل در سال ۲۰۲۰ این است که استفاده از فناوری ۵G با قیمتی معقول را برای کاربران ممکن سازد. در ابتدا، گوشی‌های ۵G با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شدند، اما در طول یک سال گذشته شرکت‌هایی مانند سامسونگ و وان پلاس سعی‌ کردند محصولات ۵G را با قیمت‌های معقول‌تری عرضه کنند.

مدیر ارشد گوگل درباره تکنولوژی‌های جدیدی همچون ۵G گفت:

من واقعا خوشحال هستم که این تکنولوژی‌ها را ساختیم، آن‌ها در آینده استفاده خواهند شد، اما بسیار گران هستند. ما می‌خواستیم تلاش کنیم تا امسال (ویژگی‌های) ارزشمند زیادی را ارائه کنیم و این همان کاری است که انجام دادیم.

گوگل برای تحقق این ایده خود از مدت‌ها قبل تلاش‌ را آغاز کرده است. این شرکت با معرفی سری a از خانواده گوشی‌های پیکسل، گوشی‌های میان‌رده‌ای را به بازار عرضه کرده است که بسیاری از فناوری‌ها و ویژگی‌های جذاب و کاربردی محصولات رده بالا را در خود جای داده‌اند.

سال گذشته این شرکت از پیکسل ۳a رونمایی کرد که با قیمت ۴۰۰ دلاری خود، در مدت کوتاهی پس از عرضه، به پرفروش‌ترین گوشی آنلاک در آمازون در آمریکا تبدیل شد. پس از موفقیت ۳a، در ماه اوت گوگل از پیکسل ۴a رونمایی کرد که ۳۵۰ دلار قیمت داشت و روز گذشته نوبت به پیکسل ۴a 5G رسید که با قیمت ۵۰۰ دلاری خود یکی از گوشی‌های ۵G ارزان محسوب می‌شود.

اوسترلو درباره پیکسل ۴a 5G گفته است:

فکر می‌کنم ساده‌ترین راه فکر کردن درباره‌اش این است: به‌نظرم پیکسل ۴a کار بزرگی در ارائه المان‌های اصلی یک گوشی هوشمند انجام داده است و ما (پیکسل ۴a 5G را) از روی آن توسعه دادیم.

گوشی‌های پیکسل ۳a و پیکسل ۴a گوگل نظر مثبت بسیاری از اهالی فناوری را به خود جلب و نقدهای مثبتی را دریافت کردند.

رقابت برای عرضه گوشی‌های هوشمند اقتصادی و در عین حال قدرتمند، با معرفی پیکسل ۳a در ماه مه سال گذشته شدت گرفت. پس از آن شاهد بودیم که شرکت‌های مختلف سعی کردند نسخه‌های متفاوتی از چنین محصولاتی را راهی بازار کنند تا سهم خود را از بازار گوشی‌های اقتصادی افزایش دهند.

برای مثال، اپل با معرفی آیفون SE جدید ۴۰۰ دلاری که در ماه آوریل وارد بازار شد، یکی از بزرگترین رقبای گوگل در این بازار محسوب می‌شود. حتی پیش‌بینی می‌شود این شرکت نسخه ارزان‌تری از آیفون ۱۲ را با پشتیبانی از ۵G در سال ۲۰۲۱ راهی بازار کند.

سامسونگ برند دیگری است که به‌تازگی نسخه ارزان قیمت پرچم‌دار سری S خود را با نام گلکسی S20 Fan Edition راهی بازار کرده که ۷۰۰ دلار قیمت دارد و از نظر طراحی و دوربین با پرچم‌دار اصلی متفاوت است.

اما عرضه گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی به معنای خداحافظی گوگل با پرچم‌داران و گوشی‌های رده بالا نیست. اوسترلو در واکنش به سوالات مطرح شده مبنی بر تمایل گوگل برای بازگشت به بازار پرچم‌داران ۱۰۰۰ دلاری گفت که مراسم معرفی روز گذشته گوگل دقیقا همان جایی است که آن‌ها باید بایستند.

با توجه به جمله‌ای که مدیر ارشد بخش سخت افزار گوگل بیان کرده است، به نظر می‌رسد فعلا قرار نیست نام سری پیکسل را در میان پرچم‌داران هزار دلاری و بالاتر شاهد باشیم و این شرکت همچنان از سیاست عرضه پرچم‌داران ارزان‌تر نسبت به رقبا با هدف کسب سهم بیشتر پیروی خواهد کرد.

